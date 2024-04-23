Налоговая решила провести техработы в пиковое время сдачи отчетов: бухгалтеры негодуют. «Ночной бухгалтер» № 1665

Операторы ЭДО предупреждают о техработах на стороне ФНС, которые пройдут на этой неделе. Бухгалтеры опасаются, что налоговики не уложатся в срок и отправить отчеты до 25 апреля будет проблематично.

Сегодня в выпуске:

Что делать, если отчет не получится вовремя отправить из-за сбоя?

Приняли закон по реестру воинского учета.

Какой пароль хакеры раскроют быстрее всего?

Выбирайте банк для услуг интернет-экваринга: рейтинг.

Не поменяли настройки кассы и били чеки по УСН вместо патента.

В помощь аутсорсеру.

Как уменьшить количество ошибок в отчетности.

Мем дня.

Вовремя — наше кредо

ФНС затеяли технические работы аккурат в то время, когда бухгалтеры активно сдают отчеты. До 25 апреля предстоит сдать сразу несколько — РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1, декларации по налогу на прибыль, НДС и УСН (для ИП), уведомление, персонифицированные сведения…

Большинство бухгалтеров не сдают эти отчеты в один день, а формируют их постепенно. Поэтому новость о техработах всех не на шутку встревожила — операторы ЭДО предупреждают о возможных сбоях, а что если отчет вовремя не будет сдан?

Эксперты говорят, что такое уже случалось и есть даже разъяснения на эту тему. Штрафов не будет, если налогоплательщик вовремя передал отчет, а сбой произошел на стороне оператора или ФНС и принят он был гораздо позже.

Настраиваемся на реестр

ФЗ о введении реестра воинского учета принят. Работодателям придется придется предоставлять сведения в электронном виде, а за задержку или отказ их предоставить будут штрафы.

Ждем осени и готовимся у очередной головоломке — военкоматы были не готовы к наплыву отчетности в любом виде, будут ли они готовы к работе с электронным реестром?

Шифруйся правильно

Слишком простой пароль злоумышленники легко раскроют. Но какие это — слишком простые? Роскачество ответило на этот вопрос — они разместили в своем телеграм-канале наглядную табличку, по которой можно определить, как быстро могут взломать ваш пароль.

Например, пароль состоящий только из 10 цифр взламывается мгновенно.

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Три с половиной месяцев ошибок

ИП перешел с начала 2024 года на патент, а вот перенастроить кассу забыл и все эти месяцы бил чеки, указывая в них УСН, в том числе и по маркированным товарам.

Бухгалтер просит помощи в телеграм-канале «Клерка» — что теперь делать?

Коллеги советуют бить чеки коррекции, но т.к. их будет слишком много — обращаться к ОФД или искать программистов, которые смогут упростить процесс. А вот пробивать один чек на все суммы категорически не советуют — нарушение.

Вот же придется извести кассовой ленты ИП! Хорошо что ИП на патенте и ему не надо думать — как списать расходы? Вот если вам нужно списать офисные расходы на УСН — тут могут быть проблемы.

Как сделать работу аутсорсера легче

Сегодня у нас очередной сундучок с находками для бухгалтеров, на этот раз — аутсорсеров. У них одна их самых больших проблем — это объем работы, а даже не сложность. Пусть операции будут простыми и однотипными, но если их 10000 за месяц — вручную осиливать такой объем тяжело.

На помощь приходят полезные сервисы и инструменты.

Настоящая CRM для аутсорсинга, которую к тому же можно попробовать бесплатно — Мультибухгалтер. Он создаст график контроля задач, будет ежемесячно выставлять счета и направлять их клиенту, можно считать тарифы, настраивать тайминг отправки напоминаний или документов и еще много других полезных функций!

Бухгалтеров постоянно пугают роботами, но на самом деле те и другие давно подружились. Роботы сканируют документы, разносят первичку в программе, отвечают на сообщения и делают кучу другой рутинной работы. У вас есть возможность бесплатно узнать, как на практике работают роботы в финансовой сфере, сколько помогают сэкономить и даже как облегчают взаимодействие с налоговой.

Если вы подходите к своему бизнесу скрупулезно и хотите быть по-настоящему грамотным руководителем, то стоит задуматься о том, чтобы мотивировать и сохранять свою команду, а также топ-менеджмент (если вы владеете, но не руководите бизнесом сами). В любом случае вам будет полезна встреча с экспертами, которая пройдет 17 апреля в Москве в режиме офлайн — вы еще можете успеть у к ней присоединиться.

Как уменьшить количество ошибок в отчетности

Если налоговая хоть раз возвращала ваш отчет на доработку, то вы знаете, чего стоит даже маленькая ошибка.

Избежать подобных проволочек поможет сервис СБИС. Система автоматически заполнит все поля, проверит актуальность отчетов в 1С, вычислит ошибки и подскажет вам, как их исправить. Только в СБИС есть сверка с ЕНС в реальном времени

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Ваша верит в айти ФНС, но советует сдавать отчеты пораньше редакция