Медосмотры офисных работников: для кого обязательны, как проводить, ответственность

Многих работодателей интересует вопрос: обязательно ли проводить для своих офисных сотрудников медицинские осмотры? Какие риски с этим связаны и как все организовать, рассмотрим в статье.

Нужно ли офисным работникам проходить медосмотры в 2024 году

Скажем сразу, что нет однозначного ответа на вопрос, нужно ли проводить для работающих в офисе сотрудников медицинские осмотры. Давайте разбираться в деталях.

Обязанность проводить медицинские обследования персонала закреплена в Трудовом кодексе. В частности, в нем говорится, что обязательные медицинские осмотры должны проходить сотрудники, которые:

не достигли совершеннолетия;

работа которых связана с вредными или опасными условиями труда;

работают в детских учреждениях, медицинских организациях, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, а также некоторых других работодателей.

Несовершеннолетними считаются работники, которые не достигли 18-летнего возраста. При этом не имеет значения, где и кем будет трудиться такой сотрудник (ст. 69 и 266 ТК).

Что касается следующих двух категорий, то если для первой из них медицинские осмотры нужны прежде всего, чтобы защитить их собственное здоровье, то для второй — чтобы обеспечить общественное здоровье и предотвратить массовое распространение заболеваний.

Перечисленные выше основания являются самостоятельными и между собой не связаны. Если есть хотя бы одно из них, проведение медицинских осмотров становится обязательным.

Требование о прохождении медосмотра обязательно и для офисных работников организаций в перечисленных выше сферах (директора, бухгалтеров, юристов, экономистов и так далее).

Дело в том, что ни Трудовой кодекс, ни порядок проведения медосмотров не делают исключения для сотрудников, непосредственно не контактирующих с покупателями, пациентами, детьми и так далее.

Напротив, ВС в пунктах 21, 22 постановления Пленума ВС от 23.12.2021 № 45 говорит о том, что допуск любого работника организации пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинской организации или детского учреждения, независимо от его трудовых функций, к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения периодических медицинских осмотров образует состав административного правонарушения. Похожие выводы можно встретить и в судебных актах, рассматривающих обоснованность привлечения к административной ответственности (постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 10.10.2017 по делу № А74-5214/2017, решение Воронежского областного суда от 29.01.2020 по делу № 21-41/2020).

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Может ли работа в офисе с компьютером считаться вредной или опасной

Вредными или опасными условиями труда считается совокупность факторов на рабочем месте, воздействие которых на работников может повлечь его заболевание, травму или даже смерть работника (ст. 209 ТК).

Основания для проведения обязательных медицинских осмотров, а также порядок их проведения регулируются приказами № 1420н и 29н, которые вступили в силу с 1 апреля 2021 года.

Совместным приказом Минтруда № 988н и Минздрава № 1420н от 31.12.2020 утвержден перечень вредных и опасных факторов, при наличии которых проведение медицинских осмотров работников становится обязательным. Приказом Минздрава от 28.01.2021 № 29н регулируется порядок проведения обязательных медосмотров.

Если упоминать сотрудников, работающих в офисе, то наибольшую угрозу для них может представлять излучение от офисной техники, в том числе компьютеров, за которым они проводят большую часть своего рабочего времени.

В действовавшем ранее перечне вредных и опасных факторов (утвержденного приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н) про излучение от компьютеров говорилось в пункте 3.2.2.4. В частности, в нем было указано, что электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ является основанием для проведения обязательных медицинских осмотров персонала, если проведенное за компьютером время превышает половину рабочего дня. С 24.05.2020 в указанный пункт перечня внесены изменения: из текста убрали отсылку на ПЭВМ и на продолжительность работы за компьютером, а взамен добавили указание на превышение порогового значения.

В пункте 4.2.5 действующего на сегодня перечня из приказа № 1420н в качестве физического фактора на рабочем месте, влекущего проведение обязательных медосмотров, названо излучение в виде электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц–2 кГц, 2 кГц–400 кГц). Таким образом, можно сделать вывод, что при превышении порогового значения излучения проведение медицинских осмотров становится обязательным.

В то же время из текста нормативного документа не совсем понятно, нужно ли проводить медосмотры, если излучение находится в обозначенных в перечне пределах. В предыдущем перечне было указание на то, что медосмотры необходимы лишь при превышении предельно допустимого уровня, однако в перечне 2020 года такая оговорка отсутствует.

Прокомментировал этот вопрос Минтруд, который в письмах от 27.08.2021 № 15-2/ООГ-2662, от 20.05.2021 № 15-1/В-2116 отметил, что если работы выполняются с использованием персонального компьютера, а уровень электромагнитного поля при этом не превышает предельно допустимого уровня, то обязанность проводить медицинские осмотры отсутствует.

Для выявления вредных и опасных условий труда проводится спецоценка рабочих мест. Суть данного мероприятия заключается в том, что работодатель приглашает независимую специализированную компанию оценить состояние условий труда на рабочих местах, определить влияние на работника уровень воздействия вредных или опасных факторов (если они имеются), а также оценить эффективность защиты от них (ч. 1 ст. 3 закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ).

Если в ходе спецоценки вредные (опасные) факторы не выявлены, условия труда на конкретном рабочем месте признаются допустимыми.

Если же негативные факторы имеют место, отнесение условий труда на рабочем месте к классам условий труда по степени вредности осуществляется согласно результатам исследований и измерений этих факторов.

Спецоценке подлежат не все рабочие места. В пункте 3 статьи 3 закона № 426-ФЗ перечислены исключения (рабочие места надомников, дистанционных сотрудников, работников, вступивших в трудовые отношения с физическими лицами (не индивидуальными предпринимателями) или религиозными организациями). Кроме того, если рабочие места являются аналогичными, то достаточно провести спецоценку в отношении 20% таких рабочих мест, но не менее двух.

Кроме результатов спецоценки, еще одним источником информации о влиянии на рабочие места вредных производственных факторов могут стать результаты лабораторных исследований и испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а также может использоваться эксплуатационная, технологическая и иная документация на офисную технику (письма Минтруда от 27.08.2021 № 15-2/ООГ-2662 и от 20.05.2021 № 15-1/В-2116).

Какой медосмотр проходят офисные работники

Трудовым законодательством предусмотрено два вида медицинских осмотров работников:

предварительный, проводимый при заключении трудового договора;

периодический.

Предварительные обследования необходимы, чтобы установить, соответствует ли здоровье лица, поступающего на работу, той трудовой функции, которую ему предстоит выполнять.

Периодические осмотры нужны для раннего выявления ухудшения здоровья в результате выполнения трудовых обязанностей, формирования групп риска развития профессиональных заболеваний и выявления противопоказаний к выполняемой работе.

Офисные работники организаций пищевой промышленности, общественного питания, торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, несовершеннолетние работники и работники с вредными условиями труда (у которых уровень излучения от офисной техники превышает допустимые значения) должны проходить как предварительные, так и периодические медосмотры.

В соответствии с нормативными правовыми актами и медицинскими рекомендациями, работники с вредными условиями труда могут также направляться на внеочередные медицинские осмотры (ст. 220 ТК).

Периодичность медосмотров для офисных работников

Периодичность медицинских обследований офисного персонала зависит от основания их проведения. Обследования несовершеннолетних работников проводится ежегодно до тех пор, пока им не исполнится 18 лет (ст. 266 ТК).

Периодичность обследования работников, которые подвергаются сверхнормативному воздействию излучения электромагнитного поля широкополосного спектра частот должны проводиться не реже 1 раза в 2 года (п. 4.2.5 приложения к приказу Минздрава № 29н).Но для работников моложе 21 года частота проведения периодических осмотров увеличена: они должны проходить медоследования не реже 1 раза в год (п. 18 приказа № 29н).

Для офисных работников, занятых в организациях пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений обязательные обследования должны проводиться ежегодно (пункты 23–27 приложения к приказу № 29н).

Как правильно организовать и документально оформить медицинский осмотр работников

Обязательные медицинские обследования офисного персонала проводятся за счет работодателя. За работником сохраняется средний заработок за время, которое он посвятил медосмотру.

В процессе периодических медицинских обследований оформляются следующие документы:

Договор с медицинской организацией.

Обследования работников проводятся специализированной медорганизацией, с которой работодатель заключил договор на проведение медосмотра работников. Нужно обязательно проверить наличие лицензии.

Списки сотрудников, направляемых на обследование.

Далее работодателю нужно составить список работников, которых он планирует отправить на прохождение обследования. В нем, в частности, нужно указать название профессии (должность) сотрудника, а также перечень вредных факторов, воздействию которых он подвергается.

Если работодатель относится к организациям, в которых медосмотры проводятся в силу их деятельности (организации торговли, медучреждения и тому подобные), то список должностей нужно не позднее 10 рабочих дней после его утверждения направить в территориальный орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора по месту нахождения работодателя.

На основании списка должностей работодатель составляет поименные списки сотрудников, которых он планирует отправить на обследование. Эти списки направляются в медицинское учреждение за 2 месяца до начала проведения периодических обследований, если иной срок не предусмотрен договором.

Календарный план прохождения медицинского обследования.

На основании поименных списков направляемых на обследование сотрудников медицинское учреждение составляет календарный план обследования, который она согласовывает с работодателем.

Он, в свою очередь, знакомит с планом медосмотра работников. Крайний срок — 10 рабочих дней до предполагаемой даты обследования. Желательно это сделать письменно, под расписку. Это позволит снизить вероятность пропуска работником обследования, а также лишит его возможности ссылаться на то, что он не знал о нем.

Направление на обследование.

Перед медосмотром работодатель обязан вручить работнику под подпись направление на медосмотр. В нем указывают наименование и данные работодателя (в том числе вид экономической деятельности), Ф.И.О. работника, его данные, должность, номер полиса обязательного или добровольного страхования, вид медосмотра, вредные факторы, воздействующие на работника.

Для прохождения обследования работнику нужно явиться не в пункт медосмотра в организации (медпункт), а медицинскую организацию, адрес которой также указывается в направлении.

Исчерпывающий перечень сведений, которые нужно указать в направлении, приводится в п. 9 приказа № 29н. Выданные направления работодатель регистрирует в соответствующем журнале учета.

Результаты обследования.

По окончании чекапа медицинская организация оформляет заключение, в котором указывает, выявлены ли медицинские противопоказания к работе или нет, а также группу здоровья работника. Заключение подписывается врачебной комиссией, а также на нем проставляется печать медицинской организации. Документ составляют в пяти экземплярах:

для работника;

приобщения к медкарте в организации, проводившей обследование;

работодателя;

медицинского учреждения, к которой прикреплен работник;

Социального фонда России (по письменному запросу и с согласия работника).

Ответственность за отказ от предусмотренного законом медицинского осмотра

Работодателям, которые не направляют своих сотрудников на обязательные медицинские осмотры, грозит привлечение к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП. Так, штраф за допуск работника, не прошедшего медосмотр, к работе для организации может составлять от 110 до 130 тыс. рублей, для предпринимателя и должностных лиц — от 15 до 25 тыс. рублей. При повторном правонарушении размер штрафов увеличивается до 200 тыс. рублей для организаций и 30 тыс. рублей для предпринимателей (ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП).

Если же работодатель организовал медосмотр, а сотрудник отказывается его проходить, допускать его к работе нельзя. Заработная плата в это время не выплачивается.

Кроме того, за отказ или уклонение от прохождения обследования без уважительных причин на работника можно наложить дисциплинарное взыскание (ч. 1 ст. 192 ТК, пп. «в» п. 35 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2). Если же и после привлечения к дисциплинарной ответственности работник не прошел обязательное медобследование, возможно его увольнение по п. 5 ч. 2 ст. 81 ТК (за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин).