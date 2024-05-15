Рейтинг зарплат бухгалтеров по участкам работы и основным регионам

Согласно аналитическому проекту hh.ru «Банк данных заработных плат», уровень реального совокупного дохода (оклад + премиальная часть) в профессиональной сфере «Бухгалтерский и налоговый учет» сегодня составляет 91 тыс. руб. Показатель отличается в зависимости от конкретной специализации, а также в зависимости от региона.

Важно: это отчет только по фактическим заработным платам (не по предлагаемым), собранным путем анкетирования компаний.

Специализация Совокупный доход, руб. Управление бухгалтерией 127903 Методология бухучета, налогообложения и отчетности 92674 Ведение бухучета (участки) 77632 Бухгалтерская отчетность по РСБУ 79552 Ведение налогового учета 106780 Налоговый учет и отчетность 113010 Расчеты с персоналом 85250 Кассовые операции 47197 Регион Совокупный доход, руб. Москва 118 450 Московская область 80 242 Санкт-Петербург 84 441 Ленинградская область 78 190 Приморский край 71 529 Пермский край 60 621 Республика Башкортостан 53 879 Самарская область 56 385 Саратовская область 56 058 Республика Татарстан 66 000 Кировская область 45 500 Нижегородская область 58 833 Калининградская область 62 500 Ставропольский край 45 980 Красноярский край 66 666 Новосибирская область 69 348 Алтайский край 47 055 Омская область 68 155 Томская область 74 827 Свердловская область 63 250 Тюменская область 42 573 Челябинская область 55 000 Владимирская область 53 199 Тверская область 61 781 Ярославская область 48 423 Воронежская область 51 675 Калужская область 77 000 Липецкая область 52 500 Краснодарский край 60 000 Волгоградская область 47 681 Ростовская область 60 000

Отказы в трудоустройстве бухгалтерам

Согласно аналитике hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru), наиболее распространенным поводом для отказа в приеме на работу по итогам 2023 года остается несоответствие навыков и квалификации кандидата требованиям вакансии — почти треть (38,4%) от общего числа всех отказов.

Однако эксперты отмечают, что доля несостоявшихся трудоустройств из-за недостаточной квалификации снизилась.

«И это — хороший тренд с учетом дефицита персонала. Компании осознают ограничения и теперь все чаще готовы брать на работу людей не с аналогичным опытом, а перспективных замотивированных кандидатов, которые быстро обучатся и будут более лояльны компании. Тем более сейчас так много инструментов для быстрого обучения. Skill-based подход при найме и развитии персонала — уже реальность», — отмечает Марина Хадина.

За последний год наиболее серьезно изменилась ситуация с гостингом (когда кандидат пропадал после оффера или не приходил в первый рабочий день). Согласно аналитике hh.ru и Talantix, в 2023 году количество таких случаев составило 10,5%,

«Если компания регулярно сталкивается с гостингом или с отказами со стороны соискателя, то расходы на подбор персонала, по сути, вырастают в два раза, так как поиск приходится запускать заново. Но инвестиции в бренд работодателя могут нивелировать такие кейсы. Сегодня у соискателей есть выбор – они рассматривают и оценивают разные вакансии как с точки зрения финансовых аспектов, так и с точки зрения ценностного предложения работодателя», — отмечает Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.