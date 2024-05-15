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Зарплата

Рейтинг зарплат бухгалтеров по участкам работы и основным регионам

Согласно аналитическому проекту hh.ru «Банк данных заработных плат», уровень реального совокупного дохода (оклад + премиальная часть) в профессиональной сфере «Бухгалтерский и налоговый учет» сегодня составляет 91 тыс. руб. Показатель отличается в зависимости от конкретной специализации, а также в зависимости от региона.
Рейтинг зарплат бухгалтеров по участкам работы и основным регионам
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Важно: это отчет только по фактическим заработным платам (не по предлагаемым), собранным путем анкетирования компаний.

Специализация

Совокупный доход, руб.

Управление бухгалтерией

127903

Методология бухучета, налогообложения и отчетности

92674

Ведение бухучета (участки)

77632

Бухгалтерская отчетность по РСБУ

79552

Ведение налогового учета

106780

Налоговый учет и отчетность

113010

Расчеты с персоналом

85250

Кассовые операции

47197

Регион

Совокупный доход, руб.

Москва

118 450

Московская область

80 242

Санкт-Петербург

84 441

Ленинградская область

78 190

Приморский край

71 529

Пермский край

60 621

Республика Башкортостан

53 879

Самарская область

56 385

Саратовская область

56 058

Республика Татарстан

66 000

Кировская область

45 500

Нижегородская область

58 833

Калининградская область

62 500

Ставропольский край

45 980

Красноярский край

66 666

Новосибирская область

69 348

Алтайский край

47 055

Омская область

68 155

Томская область

74 827

Свердловская область

63 250

Тюменская область

42 573

Челябинская область

55 000

Владимирская область

53 199

Тверская область

61 781

Ярославская область

48 423

Воронежская область

51 675

Калужская область

77 000

Липецкая область

52 500

Краснодарский край

60 000

Волгоградская область

47 681

Ростовская область

60 000

Отказы в трудоустройстве бухгалтерам

Согласно аналитике hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru), наиболее распространенным поводом для отказа в приеме на работу по итогам 2023 года остается несоответствие навыков и квалификации кандидата требованиям вакансии — почти треть (38,4%) от общего числа всех отказов.

Однако эксперты отмечают, что доля несостоявшихся трудоустройств из-за недостаточной квалификации снизилась.

«И это — хороший тренд с учетом дефицита персонала. Компании осознают ограничения и теперь все чаще готовы брать на работу людей не с аналогичным опытом, а перспективных замотивированных кандидатов, которые быстро обучатся и будут более лояльны компании. Тем более сейчас так много инструментов для быстрого обучения. Skill-based подход при найме и развитии персонала — уже реальность», — отмечает Марина Хадина.

За последний год наиболее серьезно изменилась ситуация с гостингом (когда кандидат пропадал после оффера или не приходил в первый рабочий день). Согласно аналитике hh.ru и Talantix, в 2023 году количество таких случаев составило 10,5%,

«Если компания регулярно сталкивается с гостингом или с отказами со стороны соискателя, то расходы на подбор персонала, по сути, вырастают в два раза, так как поиск приходится запускать заново. Но инвестиции в бренд работодателя могут нивелировать такие кейсы. Сегодня у соискателей есть выбор – они рассматривают и оценивают разные вакансии как с точки зрения финансовых аспектов, так и с точки зрения ценностного предложения работодателя», — отмечает Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Вакансия

Бухгалтер

Квалификация, навыки

38,40%

Другое

20,20%

Гостинг

10,50%

Кандидат отказался: неинтересна компания или вакансия

7,60%

Условия работы (график, место, занятость)

6,90%

Возраст

6,40%

Зарплата

3,80%

Контрофер

2,10%

Заказчик отказал

1,50%

Национальность

1,40%

Cultural & personal fit

0,50%

Пол

0,50%

Проверка СБ

0,20%

Количество отказов всего

199 343

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