Рейтинг зарплат бухгалтеров по участкам работы и основным регионам

Важно: это отчет только по фактическим заработным платам (не по предлагаемым), собранным путем анкетирования компаний.
Специализация
Совокупный доход, руб.
Управление бухгалтерией
127903
Методология бухучета, налогообложения и отчетности
92674
Ведение бухучета (участки)
77632
Бухгалтерская отчетность по РСБУ
79552
Ведение налогового учета
106780
Налоговый учет и отчетность
113010
Расчеты с персоналом
85250
Кассовые операции
47197
Регион
Совокупный доход, руб.
Москва
118 450
Московская область
80 242
Санкт-Петербург
84 441
Ленинградская область
78 190
Приморский край
71 529
Пермский край
60 621
Республика Башкортостан
53 879
Самарская область
56 385
Саратовская область
56 058
Республика Татарстан
66 000
Кировская область
45 500
Нижегородская область
58 833
Калининградская область
62 500
Ставропольский край
45 980
Красноярский край
66 666
Новосибирская область
69 348
Алтайский край
47 055
Омская область
68 155
Томская область
74 827
Свердловская область
63 250
Тюменская область
42 573
Челябинская область
55 000
Владимирская область
53 199
Тверская область
61 781
Ярославская область
48 423
Воронежская область
51 675
Калужская область
77 000
Липецкая область
52 500
Краснодарский край
60 000
Волгоградская область
47 681
Ростовская область
60 000
Отказы в трудоустройстве бухгалтерам
Согласно аналитике hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru), наиболее распространенным поводом для отказа в приеме на работу по итогам 2023 года остается несоответствие навыков и квалификации кандидата требованиям вакансии — почти треть (38,4%) от общего числа всех отказов.
Однако эксперты отмечают, что доля несостоявшихся трудоустройств из-за недостаточной квалификации снизилась.
«И это — хороший тренд с учетом дефицита персонала. Компании осознают ограничения и теперь все чаще готовы брать на работу людей не с аналогичным опытом, а перспективных замотивированных кандидатов, которые быстро обучатся и будут более лояльны компании. Тем более сейчас так много инструментов для быстрого обучения. Skill-based подход при найме и развитии персонала — уже реальность», — отмечает Марина Хадина.
За последний год наиболее серьезно изменилась ситуация с гостингом (когда кандидат пропадал после оффера или не приходил в первый рабочий день). Согласно аналитике hh.ru и Talantix, в 2023 году количество таких случаев составило 10,5%,
«Если компания регулярно сталкивается с гостингом или с отказами со стороны соискателя, то расходы на подбор персонала, по сути, вырастают в два раза, так как поиск приходится запускать заново. Но инвестиции в бренд работодателя могут нивелировать такие кейсы. Сегодня у соискателей есть выбор – они рассматривают и оценивают разные вакансии как с точки зрения финансовых аспектов, так и с точки зрения ценностного предложения работодателя», — отмечает Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.
Вакансия
Бухгалтер
Квалификация, навыки
38,40%
Другое
20,20%
Гостинг
10,50%
Кандидат отказался: неинтересна компания или вакансия
7,60%
Условия работы (график, место, занятость)
6,90%
Возраст
6,40%
Зарплата
3,80%
Контрофер
2,10%
Заказчик отказал
1,50%
Национальность
1,40%
Cultural & personal fit
0,50%
Пол
0,50%
Проверка СБ
0,20%
Количество отказов всего
199 343
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