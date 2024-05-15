Почему опасно подавать уточненку по ЕНП-уведомлению. 📑 «Ночной бухгалтер» № 1676

Уточненное уведомление задваивает начисление. Красивые номера для авто хотят продавать официально. Куда вы тратите деньги, желает знать Росстат. И другие новости дня.

Сегодня в выпуске:

По уточненному ЕНП-уведомлению налоговики повторно начисляют налог.

Отпуск с последующим увольнением не идет в стаж для КНО.

Предложили официально продавать красивые госномера для автомобилей.

Подборка полезностей для бухгалтера.

Росстат изменит методику исследований финансового положения жителей страны.

Замена не срабатывает

Каждое новое ЕНП-уведомление с теми же КБК, ОКТМО и кодом периода затирает предыдущее. Но что-то пошло не так, жалуются бухгалтеры.

Новое начисление по уточненке прошло на ЕНС, но и старое никуда не делось. В итоге вместо уменьшения аванса по УСН произошло его увеличение. Другая странность – это совет от налоговиков. Вместо нового уведомления с правильной суммой они советуют сдавать его на разницу, даже если она отрицательная.

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Отпуск за отпуск

Пока вы находитесь в одном отпуске, у вас идет стаж для другого, будущего отпуска.

Но это правило не работает, если первый отпуск – не просто отпуск, а с последующем увольнением. За него стаж для отпуска, а значит и для компенсации не начисляют. Объясняем это на примере.

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35 млрд рублей в год может получать бюджет от автомобилистов, если разрешат официальную продажу красивых номеров.

Сейчас люди их покупают подпольно. За некоторые платят от 150 тыс. до 5 млн рублей. Можно продавать, предложили в Госдуме.

Полезности для бухгалтера и директора

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Куда вы тратите деньги?

Росстат будет по-новому следить за расходами россиян. Сейчас расходы граждан считают методом опроса. А будут анализировать данные о покупках из торговых сетей и банковских платежных систем.

В том числе, хотят определить поведенческие и социально-экономические особенности россиян с высоким уровнем доходов более 100 тыс. рублей в месяц.

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Ваша считает свои расходы и не понимает куда уходят деньги редакция