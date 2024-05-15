₽ Заказать рекламу
Обзоры для бухгалтера

Почему опасно подавать уточненку по ЕНП-уведомлению. 📑 «Ночной бухгалтер» № 1676

Уточненное уведомление задваивает начисление. Красивые номера для авто хотят продавать официально. Куда вы тратите деньги, желает знать Росстат. И другие новости дня.
Почему опасно подавать уточненку по ЕНП-уведомлению. 📑 «Ночной бухгалтер» № 1676
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • По уточненному ЕНП-уведомлению налоговики повторно начисляют налог.

  • Отпуск с последующим увольнением не идет в стаж для КНО.

  • Предложили официально продавать красивые госномера для автомобилей.

  • Подборка полезностей для бухгалтера.

  • Росстат изменит методику исследований финансового положения жителей страны.

Замена не срабатывает

Каждое новое ЕНП-уведомление с теми же КБК, ОКТМО и кодом периода затирает предыдущее. Но что-то пошло не так, жалуются бухгалтеры.

Новое начисление по уточненке прошло на ЕНС, но и старое никуда не делось. В итоге вместо уменьшения аванса по УСН произошло его увеличение. Другая странность – это совет от налоговиков. Вместо нового уведомления с правильной суммой они советуют сдавать его на разницу, даже если она отрицательная.

Устали от работы с документами в бумажном виде?

Тогда ждём вас на бесплатном вебинаре: «Избавляемся от бумажных накладных в ресторане» 8 мая в 15:00 мск!

Вы узнаете, как:

  • подписать накладную, которая ещё не пришла;

  • сократить время ввода накладной в учётку до 10 секунд;

  • работать с накладными с любого устройства, в том числе с телефона и многое другое.

Для участников вебинара подготовили подарок: получите руководство по аудиту складского учёта, чтобы все цифры в документах точно сошлись!

Записаться на вебинар

Отпуск за отпуск

Пока вы находитесь в одном отпуске, у вас идет стаж для другого, будущего отпуска.

Но это правило не работает, если первый отпуск – не просто отпуск, а с последующем увольнением. За него стаж для отпуска, а значит и для компенсации не начисляют. Объясняем это на примере.

777

35 млрд рублей в год может получать бюджет от автомобилистов, если разрешат официальную продажу красивых номеров.

Сейчас люди их покупают подпольно. За некоторые платят от 150 тыс. до 5 млн рублей. Можно продавать, предложили в Госдуме.

Полезности для бухгалтера и директора

  • Хотите знать, где застряли ваши деньги и куда делась прибыль? Не ходите к тарологу! Спросите профессионального финансиста. Он разберет вашу бизнес-модель по полочкам и найдет в чем проблема. Это бесплатно!

  • Что приведет к проверке и переквалификации отношений с самозанятыми? 10 вредных советов, как точно нельзя строить сотрудничество, узнаете из статьи.

  • Бухгалтеры, не МАЙтесь — заниМАЙтесь! Освойте все особенности работы с маркетплейсами на курсе Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С. Вас научат не только налоговому и бухгалтерскому учету, ведению первички, но и работе в 1С и анализу отчетов маркетплейсов. Сейчас можно приобрести онлайн-курс по акционной цене3 690 вместо 16 350 руб. Успевайте!

Куда вы тратите деньги?

Росстат будет по-новому следить за расходами россиян. Сейчас расходы граждан считают методом опроса. А будут анализировать данные о покупках из торговых сетей и банковских платежных систем.

В том числе, хотят определить поведенческие и социально-экономические особенности россиян с высоким уровнем доходов более 100 тыс. рублей в месяц.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1676 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша считает свои расходы и не понимает куда уходят деньги редакция

Начать дискуссию

IT-компании

IT-компаниям нужно до 1 июня подтвердить аккредитацию

С 8 мая до 1 июня IT-компании должны подтвердить госаккредитацию, указать долю доходов от профильной деятельности, а также внести сведения о продаже программ, включенных в реестр отечественного ПО.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Кредитование

Что нужно проверить компании перед тем, как обратиться за кредитом

Чаще всего кредиторы не предоставляют финансирование должникам из реестра ФССП, банкротам и тем, у кого плохая кредитная история.

Нематериальные активы

Бизнесу помогут оценить стоимость компании на рынке

Роспатент может создать универсальную методику оценки интеллектуальной собственности, в том числе НМА.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Декларация по налогу на прибыль

❗ В декларации по прибыли можно учитывать прошлый убыток, только если он был отражен в декларациях. Иначе ИФНС не имела возможности провести камералку, говорит юрист

Чтобы в строке 110 листа 02 декларации по налогу на прибыль отразить убыток прошлых лет, уменьшающий налоговую базу, одной только первички недостаточно. Нужно, чтобы в декларациях прошлых лет этот убыток был отражен.

9
Бесплатно с Отпускные

Можно ли взыскать деньги с работника, который взял отпуск авансом, а потом уволился

Не всегда разумно идти навстречу пожеланиям трудящихся – предоставлять им отпуска авансом вне графика за еще не отработанный период. Но если такая ситуация произошла, как быть работодателю, можно ли удержать переплату?

Можно ли взыскать деньги с работника, который взял отпуск авансом, а потом уволился
Антон Свирякин

Как исключить «недружественного» участника (акционера) из российской компании в 2024 году

Можно ли исключить недружественного участника (акционера) из российской компании без его согласия? Какие требования предъявляются к участникам (акционерам) российских компаний для обращения в суд с соответствующим заявлением и как это работает на практике? Каковы последствия исключения недружественного участника (акционера) из российской компании?

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Компенсация за неиспользованный отпуск

Отпуск с последующим увольнением не идет в стаж для компенсации за неиспользованный отпуск: разъяснение с примером

Можно уволиться по собственному желанию, уйдя в отпуск с последующем увольнением. Этот последний отпуск в стаж, дающий право на отпуск, не включается. За его дни компенсацию за неиспользованный отпуск (КНО) не начисляют.

Кадры

В сфере туризма начался «тотальный кадровый голод»

Сейчас квалифицированных специалистов по туризму готовит только одна тревел-школа, которую запустили в 2024 году.

Воинский учет

Ведение воинского учета в организации в 2024 году

Все компании обязаны вести воинский учет. За нарушения в этой области предусмотрены административные штрафы. В нашей статье расскажем, какие документы следует разработать, какие сведения и в какие сроки необходимо предоставлять в военкоматы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Обзоры для бухгалтера

Почему опасно подавать уточненку по ЕНП-уведомлению. 📑 «Ночной бухгалтер» № 1676

Уточненное уведомление задваивает начисление. Красивые номера для авто хотят продавать официально. Куда вы тратите деньги, желает знать Росстат. И другие новости дня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Защита персональных данных

Бухгалтера могут уволить за разглашение информации о зарплате своих коллег

Кто в компании обрабатывает персональные данные сотрудников, тот и несет ответственность за их разглашение.

УК РФ

📄 За три года стало на 43% больше дел о подделке документов. Тех, которые чаще всего предъявляют, поясняет адвокат

Самым популярным фейковым документом стали водительские удостоверения, на втором месте — паспорта РФ, а на третьем справки для получения субсидий и грантов.

Разборы законов

1 273
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Личные финансы

Росстат будет по-новому следить за расходами россиян

На портале госзакупок появился контракт от Росстата на выполнение научно-исследовательской работы, которая изменит методику исследований финансового положения жителей страны.

Общество

Роскачество будет развивать автотуризм в России: как именно

Центр компетенций в сфере туризма Роскачества планирует повысить качество оказываемых услуг в сфере автомобильного туризма в России.

2
Пользователи интернета

У TikTok может появиться представительство в России

Приложение с короткими видео TikTok может полностью и официально вернуться в РФ и соблюдать законодательство.

1
ГИД ПО ГОЗ
Гособоронзаказ

Контракт в целях ГОЗ — читаем заранее

Довольно частый вопрос новичков в ГОЗ — какие условия стоит прописать в контракте, заключенном в целях ГОЗ? Что важно учитывать?

Контракт в целях ГОЗ — читаем заранее
Павел Патрикеев
Оптимизация налогообложения

Генеральный директор «отжал» компанию, увел клиентов, а я помог собственнику все вернуть

Сегодня будет реальная история о том, как я вернул компанию владельцу после махинаций гендиректора за его спиной.

Генеральный директор «отжал» компанию, увел клиентов, а я помог собственнику все вернуть
Наталия Лукина
Больничные

Больничный совпал с отработанным днем, с какого дня назначать пособие. Судебная практика

Интересное дело. Сотрудник после окончания рабочего дня почувствовал себя плохо и обратился в поликлинику. Ему выдали больничный. А дальше началась путаница.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
8

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
УК РФ

Раскрыта новая многоходовая схема обналичивания денег

Сотрудники УМВД по Ивановской области выявили и задокументировали схему незаконного обналичивания денежных средств.

Интересные материалы

Интеллектуальные права

Роспатент создаст сервис для расчета роялти

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) планирует создать цифровой сервис для расчета усредненных ставок роялти по отраслям.