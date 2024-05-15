Отпуск с последующим увольнением не идет в стаж для компенсации за неиспользованный отпуск: разъяснение с примером

Можно уволиться по собственному желанию, уйдя в отпуск с последующем увольнением. Этот последний отпуск в стаж, дающий право на отпуск, не включается. За его дни компенсацию за неиспользованный отпуск (КНО) не начисляют.

Разъяснение дает Роструд в письме от 04.04.2024 № ПГ/05329-6-1.

День ухода в отпуск с последующим увольнением является моментом окончательного прекращения работы. Такой вывод сделал Конституционный суд в определении от 25.01.2007 № 131-О-О.

В статье 121 ТК перечислены периоды, которые включаются в стаж, дающий право на отпуск.

Отпуск с последующим увольнением туда не входит.

Таким образом, количество дней неиспользованного отпуска для выплаты компенсации определяют исходя из стажа, дающего право на отпуск, имеющегося у работника на последний день работы, – на день, предшествующий дню начала последнего отпуска.

Пример

Сотрудник принят на работу 01.11.2022, в отпуске не был, 02.05.2024 на 28 дней уходит в отпуск с последующим увольнением. То есть днем увольнения будет 30.05.2024.

Этот отпуск идет за период с 01.11.2022 по 31.10.2023.

Остается еще стаж, дающий право на отпуск – с 01.11.2023 по 01.05.2024 (а не по 30.05.2024). Это 6 месяцев. За них положено 14 дней отпуска (28/12 х 6).

Таким образом, отправляя сотрудника в отпуск с последующим увольнением, ему надо выплатить отпускные за 28 дней отпуска и КНО за 14 дней отпуска.

Пока он будет в отпуске (с 02.05 по 30.05) стаж для КНО у него не будет идти.