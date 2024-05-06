Легализация зарплат выходит на новый уровень. Начнутся трудовые проверки. 🚦 «Ночной бухгалтер» № 1677

Сегодня в выпуске:

Летом во всех регионах заработают комиссии по выявлению нелегальной занятости.

Сотрудники смогут выбирать, в какой бюджет платить НДФЛ.

В России начнет работать реестр должников по алиментам.

Подборка полезностей для бухгалтера.

Банки удерживают большие комиссии за снятие наличных с кредиток.

Зарплате в конвертах – бой

В течение 3 ближайших месяцев во всех регионах начнут активно выявлять неоформленных или замаскированным под самозанятых сотрудников.

Это будут делать специальные межведомственные комиссии. Заседать они будут раз в квартал. Работодателей с подозрительными признаками будут вызывать на ковер и если комиссия сделает вывод, что нарушения есть, данные пойдут в Роструд, который назначит проверку.

НДФЛ – в регионы

Сотрудникам хотят дать право выбора, куда пойдет их НДФЛ – в бюджет по месту учета работодателя или в бюджет их родного города. Готовится такой законопроект.

Бухгалтеры будут сортировать НДФЛ по ОКТМО – часть в Москву, часть в Питер, часть в Сызрань.

Наши читатели комментируют:

Алиментщиков – в реестр

Должников по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату денег на содержание детей, внесут в специальный реестр.

Этот черный список будет открытый.

Полезности для бухгалтера

Если вашей компании нужен второй счет или вы только надумали открыть свой бизнес, узнайте, какие сервисы можно получить в пакете РКО от банка, чтобы не было лишних расходов.

Какую работу в бухгалтерии можно спихнуть на роботов, чтобы не утонуть в документации, не проворонить сроки отчетности и ответа на требования, узнаете из статьи.

Когда бухгалтер становится незаменимым помощником директора? Когда умеет не только отчеты заполнять, но и может давать советы по грамотному управлению финансами организации. Освоить эту науку поможет курс «Финмоделирование и финанализ для бизнеса». Сейчас на курс стоит всего 3 690 вместо 18 990 рублей. Записывайтесь.

Высоким банковским комиссиям – нет

Центробанк будет бороться с банками, которые установили слишком высокую комиссию за снятие средств с кредитных карт.

Сейчас за снятие денег с кредитных карт берут до 6% с обязательным платежом до 590 рублей.

Так банки прячут дополнительную доходность от кредиток. Если комиссия слишком высокая, ее начнут включать в расчет полной стоимости кредита.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1677 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша никогда не снимает наличные с кредитных карт редакция