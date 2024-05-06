Легализация зарплат выходит на новый уровень. Начнутся трудовые проверки. 🚦 «Ночной бухгалтер» № 1677

Сегодня в выпуске:
Летом во всех регионах заработают комиссии по выявлению нелегальной занятости.
Сотрудники смогут выбирать, в какой бюджет платить НДФЛ.
В России начнет работать реестр должников по алиментам.
Подборка полезностей для бухгалтера.
Банки удерживают большие комиссии за снятие наличных с кредиток.
Зарплате в конвертах – бой
В течение 3 ближайших месяцев во всех регионах начнут активно выявлять неоформленных или замаскированным под самозанятых сотрудников.
Это будут делать специальные межведомственные комиссии. Заседать они будут раз в квартал. Работодателей с подозрительными признаками будут вызывать на ковер и если комиссия сделает вывод, что нарушения есть, данные пойдут в Роструд, который назначит проверку.
НДФЛ – в регионы
Сотрудникам хотят дать право выбора, куда пойдет их НДФЛ – в бюджет по месту учета работодателя или в бюджет их родного города. Готовится такой законопроект.
Бухгалтеры будут сортировать НДФЛ по ОКТМО – часть в Москву, часть в Питер, часть в Сызрань.
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Алиментщиков – в реестр
Должников по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату денег на содержание детей, внесут в специальный реестр.
Этот черный список будет открытый.
Полезности для бухгалтера
Если вашей компании нужен второй счет или вы только надумали открыть свой бизнес, узнайте, какие сервисы можно получить в пакете РКО от банка, чтобы не было лишних расходов.
Какую работу в бухгалтерии можно спихнуть на роботов, чтобы не утонуть в документации, не проворонить сроки отчетности и ответа на требования, узнаете из статьи.
Когда бухгалтер становится незаменимым помощником директора? Когда умеет не только отчеты заполнять, но и может давать советы по грамотному управлению финансами организации. Освоить эту науку поможет курс «Финмоделирование и финанализ для бизнеса». Сейчас на курс стоит всего 3 690 вместо 18 990 рублей. Записывайтесь.
Высоким банковским комиссиям – нет
Центробанк будет бороться с банками, которые установили слишком высокую комиссию за снятие средств с кредитных карт.
Сейчас за снятие денег с кредитных карт берут до 6% с обязательным платежом до 590 рублей.
Так банки прячут дополнительную доходность от кредиток. Если комиссия слишком высокая, ее начнут включать в расчет полной стоимости кредита.
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Ваша никогда не снимает наличные с кредитных карт редакция
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