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Трудовые проверки

🔥 Летом во всех регионах заработают комиссии по выявлению нелегальной занятости

Утвердили положение о межведомственных комиссиях субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости.

Опубликовано постановление Правительства от 03.05.2024 № 571.

Создать такую комиссию региональные власти должны в течение 3 месяцев.

Когда этот нормативный акт был в проекте, предполагалось, что в комиссию войдут представители региональной власти, прокуратуры, МВД, ФНС, Роструда, объединения работодателей и профсоюзов.

В окончательном варианте по-другому: представители прокуратуры не входят в состав комиссии, но могут участвовать в заседаниях, если их пригласят.

Что касается представителей МВД ФНС и Роструда, то в постановлении нет уточнения об этих ведомствах, как было в проекте. Сказано лишь, что в комиссию (по согласованию) входят представители заинтересованных территориальных органов федеральных органов власти.

Заседания этой комиссии будут проходить не реже 1 раза в квартал.

Комиссии могут запрашивать информацию в ФНС, даже если это налоговая тайна.

Также у органов власти и фондов будут запрашивать такую информацию:

  • об использовании бизнес-недвижимости без регистрации ООО или ИП;

  • о возможном использовании труда граждан без заключения трудовых договоров;

  • о возможно прикрытии трудовых отношений договорами ГПХ;

  • о тех, кто ведет лицензируемую деятельность;

  • о бизнесе, который получил господдержку;

  • о бизнесе, у которого объем услуг большой, а сотрудников мало;

О подозрительных признаках, которые заинтересуют комиссии, читайте тут.

На комиссии будут рассматривать случаи неоформления трудовых отношений, подмены работников самозанятыми, зарплату ниже МРОТ. Если эти нарушения выявят, будут сообщать об этом в Роструд, который будет проводить проверки.

Организуют горячую линию по приему жалоб от населения по нелегальной занятости.

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Трудовые проверки

🔥 Летом во всех регионах заработают комиссии по выявлению нелегальной занятости

Утвердили положение о межведомственных комиссиях субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости.

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