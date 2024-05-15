Можно ли оформить пособие по уходу за ребенком без отпуска?

Законодательство РФ дает молодым мамам большие гарантии. В их числе: отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком – с сохранением рабочего места и пособия. Более того, можно выйти из отпуска по уходу – на полный или неполный день – и сохранить право на пособие. Но нередко в процесс «вмешиваются» дополнительные факторы, которые надо учесть, чтобы правильно оформить и отпуск, и пособие.

Право на любой отпуск

У сотрудницы скоро заканчивается отпуск по беременности, после этого у нее запланирован ежегодный оплачиваемый отпуск, а затем она хочет сразу выйти на работу на неполный день. К в этом случае она будет получать пособие и как его оформить?

Ст. 256 ТК дает право сотруднице на отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет. А в Федеральном законе № 255-ФЗ (о социальном страховании) и в законе № 81-ФЗ (о пособиях) закреплено право матери, которая ухаживает за малышом, и подлежит обязательному социальному страхованию, — на получение пособия по уходу со дня предоставления отпуска, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Такое пособие назначается и платится СФР РФ.

Два заявления

Для назначения пособия работающему сотруднику, согласно ст. 13 закона № 255-ФЗ, надо обратиться с заявлением к работодателю. Это заявление надо подавать одновременно с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. Форму заявления о пособии утверждает СФР, но на данный момент еще не сделал это. Хотя подобный документ есть в приказе ФСС РФ от 08.04.2022 № 119. Поэтому лучше отталкиваться от него. Работник должен обратиться в свою компанию одновременно с заявлениями об отпуске по уходу за ребенком и о назначении пособия по уходу за ребенком.

Сообщить в СФР

Отметим, что по закону работница может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск сразу после беременности и родов. А уйти в отпуск по уходу за ребенком можно в любой момент до достижения ребенком 3 лет. Так что вполне законно сначала уйти в основной отпуск, а потом брать отпуск по уходу за ребенком. Компании же надо направить в СФР необходимые для назначения пособия данные о работнице. Сделать это надо в течение 3 рабочих дней после того, как она принесет заявление о пособии.

Отпуск на несколько дней

Кроме того, законодательство позволяет женщине выйти на работу, в т.ч. на неполный день, из отпуска по уходу ребенком до 1,5 лет и сохранить право на пособие, согласно ст. 256 ТК. При этом ТК РФ дает возможность работнику использовать отпуск по уходу за ребенком полностью, частично, прерывать его и снова брать в любое время. Другими словами, работник вправе выйти на работу из отпуска по уходу в любой момент. Так что для получения пособия сотрудница может взять отпуск по уходу за ребенком буквально на неделю или несколько дней – этого достаточно для назначения пособия.

В данной ситуации для работодателя важно – получить заявление от работницы о досрочном выходе из отпуска. Это подтвердит, что инициатива исходит от сотрудницу и она выходит из отпуска добровольно. Ну а если она выходит на режим неполного дня, то для этого также потребуется заявление, хотя просьбу можно включить и в заявление о выходе из отпуска. В данном случае работодатель обязан будет пойти навстречу – и установить неполный день, оплата же будет производиться пропорционально отработанному времени или в зависимости от объема работ. Хотя пособие сотрудница также будет получать