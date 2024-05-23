HR-тренды 2024 и их влияние на работу с кадрами

В периоды стремительных изменений важно держать руку на пульсе, отслеживать значимые тенденции и вовремя вносить в свою работу коррективы. Один из ключевых факторов, который сегодня на повестке дня у представителей российского бизнеса, — кадровый голод. Почему его нельзя игнорировать, что стоит предпринять уже сегодня, какие еще тренды наблюдаются в HR-сфере и причем тут цифровизация кадров — читайте в статье.

На бизнес сегодня влияет целый ряд обстоятельств, связанных с меняющейся динамикой отношений по линии работодатель-сотрудник. Разберем подробнее три ключевых тренда — дефицит людей и компетенций, технологичность и человекоцентричность.

Дефицит людей и компетенций

О кадровом голоде не высказался только ленивый. Проблема занимает умы топ-менеджеров организаций разных размеров и сфер деятельности. Это неслучайно — ее актуальность подтверждает совокупность факторов:

Рост количества публикуемых вакансий. По данным консалтинговой компании «Яков и Партнеры», с 2018 года показатель вырос на 82%. Очевидно, это свидетельствует об увеличении спроса на работников, причем идет он в разных отраслях и во всех регионах России. Кратный рост предлагаемых зарплат. Эксперты подсчитали, что с 2018 года он составил 90%. Интересно, что зарплаты прирастали быстрее, чем инфляция, что тоже говорит об обострении конкуренции за кадры. Рекордно низкий уровень безработицы. По данным Росстата, в октябре 2023 года показатель составил 2,9% — так существенно он не опускался за всю историю наблюдений с 1991 года. Длительный срок закрытия вакансий. Совместное исследование hh.ru и «Яков и Партнеры» показало, что если в предыдущие периоды удавалось подбирать подходящих кандидатов на большинство позиций за 2 месяца, то сейчас для этого требуется более трех месяцев.

Все цифры в совокупности говорят об одном — в России наблюдается дефицит кадров. Прогнозы экспертов неутешительны: дела будут лишь ухудшаться.

К 2030 году дефицит рабочей силы составит от 2 до 4 млн человек, причем острее всего будет не хватать специалистов с высоким и средним уровнем квалификации.

Лежащие на поверхности варианты — к примеру, привлечение мигрантов — не помогут в полной мере решить проблему: дефицит слишком велик. Бизнесу приходится искать новые подходы.

Технологичность

Один из принципов, который может помочь, — максимальная цифровизация бизнес-процессов. Действительно, в ситуации, когда квалифицированные специалисты на вес золота, последнее, чего хочет работодатель, — чтобы его сотрудники тратили время на рутинные, не требующие особых навыков операции.

Поэтому бизнес сегодня ориентирован на то, чтобы максимально освободить временные и творческие ресурсы работников и «бросить» их на решение действительно значимых задач.

Как этого добиться?

Через применение информационных технологий и перевод базовых процессов в цифру. При этом важно подходить к автоматизации с умом и для начала проанализировать, как идет работа сейчас, где находятся «бутылочные горлышки», какие задачи можно передать информационным системам или, к примеру, искусственному интеллекту. Неудивительно, что большую популярность приобретают технологии продвинутой аналитики.

В результате глубокого анализа компании могут выявить участки бизнес-процессов, которые можно частично или полностью передать на сторону информационных систем. Если это сделать, то без увеличения штата можно будет закрывать больший объем задач.

Человекоцентричность

Технологии — это еще не все. Не менее важно в текущих условиях выстроить гармоничные отношения по линии работодатель-сотрудник.

«Работник сегодня становится внутренним клиентом и партнером для компании и вместе с нами генерирует прибыль. Ценность квалифицированных кадров выше, чем когда-либо раньше. Выстроить взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество важно для обеих сторон», — Евгения Венина, HR-директор компании Directum.

Осознавая это, бизнес разрабатывает программы удержания и развития кадров, оптимизирует поиск новых кандидатов (в том числе удаленных) и их наем, уделяет особое внимание работе над брендом компании. При этом в основе любой активности лежат базовые принципы:

уважительное отношение к человеку;

понимание личностных и профессиональных особенностей каждого сотрудника;

понятное и прозрачное управление.

Важно, что развиваться в рамках тренда на человекоцентричность бизнесу помогают именно технологии. Современные цифровые решения:

Дают возможность вывести на новый уровень подбор персонала и трудоустройство, легитимно принимать сотрудников на работу без единого бумажного документа и без посещения офиса. Забирают на себя базовые повторяющиеся операции, а значит, освобождают от надоевшей и трудоемкой рутины. Делают взаимоотношения между сотрудниками и работодателем по трудовым вопросам быстрыми и прозрачными благодаря цифровизации кадрового документооборота и HR-процессов. Предоставляют работнику простой и быстрый доступ к информации о компании и к внутренним сервисам, вовлекают его в жизнь организации и помогают донести корпоративные ценности. Усиливают бренд работодателя, ведь те компании, которые активно используют передовые инструменты, становятся более привлекательными для потенциальных работников, чем те, где процессы идут по старинке.

Таким образом все три тренда — дефицит кадров, технологичность и человекоцентричность — шагают рука об руку. Важно принимать во внимание и использовать потенциал каждого из них.

Тренды в управлении кадрами

Все перечисленные тенденции влияют как на рынок в целом, так и на подходы компаний к организации кадровых процессов. Большинство работодателей сегодня так или иначе смотрят в сторону цифровизации HR, ведь не использовать возможности профильных систем в условиях дефицита кадров попросту нелогично.

Какие тренды сегодня актуальны применительно к работе с кадрами?

Переход от КЭДО к сквозным HR-процессам

Интерес бизнеса, особенно крупного, смещается с базы — перевода кадровых документов в электронный вид и организации их подписания — к сквозным HR-процессам.

Иными словами, организовать только КЭДО — кадровый электронный документооборот — уже недостаточно. Компании хотят оптимизировать и ускорять ресурсоемкие процессы — подбор и трудоустройство персонала, управление отпусками и командировками.

На примере перевода сотрудника в другое подразделение видно, что блок, относящийся к КЭДО, — это лишь небольшой участок цельного HR-процесса. При этом ценность для бизнеса представляют именно выстроенные от и до циклы работ, которые выходят за рамки базовой функциональности подписания документов и ознакомления с ними.

Вендоры HRM-систем понимают растущие потребности бизнеса. Так, в Directum HR Pro можно не только настроить подписание документов в цифре, но и выстроить полноценные HR-процессы: прием на работу, в том числе полностью удаленный, управление отпусками и командировками. Благодаря интеграционному решению с системой «Поток Рекрутмент» доступна также оптимизация подбора персонала.

Чтобы бизнесу не нужно было думать, какие блоки задач цифровизировать в первую очередь, в Directum упростили лицензирование: теперь при покупке базового ПО для КЭДО предоставляются также решения «Прием на работу», «Отпуска» и «Ознакомление с ЛНА» — без дополнительной оплаты.

В Directum HR Pro уже «из коробки» доступна гибкая no-code-настройка бизнес-процессов. Это значит, что в визуальном редакторе аналитик, который хорошо разбирается во «внутренней кухне» компании, может без программирования адаптировать бизнес-процесс под специфику организации или создать новый. Специальной подготовки для этого не требуется, схема собирается из готовых блоков в режиме drag-and-drop.

Возможности особенно актуальны при настройке кадровых процессов, ведь очень часто в двух разных компаниях одна и та же задача может решаться совершенно по-разному: отличаются сроки, маршруты и перечни согласующих. С no-code не нужно прибегать к заказной разработке и тратить дополнительные средства — достаточно ресурсов аналитика и встроенных возможностей системы.

Всеобщая смартфонизация

Продажи смартфонов растут, причем пользуются ими сегодня все категории населения. Согласно статистике, подобные гаджеты есть у 74% людей предпенсионного возраста. В других возрастных группах этот показатель еще выше.

Широкое распространение смартфонов значит, что такое устройство становится универсальным инструментом взаимодействия сотрудника с работодателем.

Чтобы поддержать этот тренд и дать работникам возможность для удобной коммуникации по трудовым вопросам из любого места и в любое время, разработчики информационных систем создают отдельные мобильные приложения или встраивают интерфейс личного кабинета (ЛК) в мобильные приложения заказчиков.

Это подтверждает и опыт компании Directum: в последнее время от клиентов часто поступает запрос на интеграцию ЛК в корпоративное приложение, которое уже есть у заказчика. Этот вариант удобен для всех:

сотруднику не нужно переходить в отдельный интерфейс, чтобы подписать доп. соглашение или отправить заявление на отпуск;

работодатель экономит средства за счет того, что коды подтверждения операций могут приходить в push-уведомлениях, а не через смс.

Интерфейс ЛК Directum HR Pro

Как видно, для достижения успеха бизнесу сегодня важно учитывать HR-тренды и принимать все возможные меры для эффективного и бережного взаимодействия с сотрудниками.

Цифровые системы и инструменты могут стать отличным подспорьем: забрать на себя рутину, помочь сэкономить время и деньги, дать работникам инструменты для удобного общения с работодателем.

Компании, которые не используют эти возможности, рискуют упустить квалифицированных сотрудников в тот момент, когда их и так не хватает, и оказаться в затруднительном положении.

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