Как проверить работу бухгалтера? «Ночной бухгалтер» № 1693

Возможно на волне довольно громких дел о хищениях, совершенных бухгалтерами руководители призадумались — как проверить бухгалтера и удостовериться, что все хорошо? Эту тему сегодня обсуждали «клерки».

Сегодня в выпуске:

Как проверить бухгалтера? Советы от эксперта

Новые контрольные соотношения по РСВ.

Налоговые риски при работе с дебиторской и кредиторской задолженностью: как исключить?

ФНС рассылает письма о нарушениях по онлайн-кассам.

Уменьшить налог на УСН можно только после уплаты взносов за сотрудников.

🔥 Диплом со скидкой только до 1 июня!

«Клерк» поучаствовал в обсуждениях налоговых реформ.

Страховые компаниям нужно готовиться к переходу на новый стандарт МСФО.

Мем дня.

А ты точно хороший бухгалтер?

Хороший руководитель или ИП не отдает на произвол судьбы весь учет бухгалтеру. Да-да, коллеги, не смотрите так сурово. За любым сотрудником нужен контроль. Это не значит, что директор должен каждый день вызывать к себе главбуха и требовать расшифровать все операции в 1С.

Просто можно установить контрольные точки. Например:

попросить раз в неделю сообщать о размере дебиторки и кредиторки с расшифровкой по клиентам / поставщикам;

интересоваться, сколько составил ФОТ за месяц и сколько НДФЛ и взносов заплатили;

внезапно попросить акт сверки с кем-то из контрагентов, заглянуть в выписки банка, пролистать платежи за пару дней;

спросить, какой расклад по авансовым отчетам, есть ли сотрудники, которые не отчитались, например, по командировке;

попросить дать раскладку по затратам прошлого месяца в разрезе их видов (материалы, ГСМ, аренда, зарплата…).

В общем держать руку на пульсе.

Автор статьи на «Клерке» подняла эту непростую тему и даже дает чек-лист бухгалтеру — на что обратить особое внимание, а в комментариях найдете такой же чек-лист для директора. Но с подходом автора согласны не все.

А ваш директор вас проверяет?

И снова контрольные соотношения

ФНС выпустила письмо, где пояснила, какие контрольные соотношения она будет проверять в РСВ.

Например, налоговая сравнит со своими базами данных ИНН и ОГРНИП ИП, указанные на титульном листе отчета. Сверять будут также ФИО и СНИЛС сотрудников и членов КФХ.

Помимо этого ФНС ввела новые КС для РСВ, ссылка на письмо в новости — изучайте.

Налоговые риски при работе с дебиторской и кредиторской задолженностью: как исключить?

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 6 июня в 11:00.

Бизнес развивается, в основном, за счет внешних источников, формируя активные связи с контрагентами. Обратная сторона этой выгоды – риски, зависящие от финансового положения третьих лиц. Чем больше задолженностей, тем больше проблем. Расскажем об их минимизации, предложив определенные инструменты.

На вебинаре разберем:

Бухгалтерский учет задолженности: отпереоценки, списания и восстановления до отражения в отчетности.

Налоговый учет задолженности: от порядка списания по срокам давности и типичных ошибок до создания резерва по сомнительным долгам

Спикеры: Людмила Архипкина, ведущий методолог, член IFA, Светлана Беляева, руководитель УЦ “Разобраться в налогах”, налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР.

Зарегистрироваться

Реклама: ООО «МОЕ ДЕЛО», ИНН 7701889831, erid: LjN8Jx3Wg

Налоговики рассылают новые письма счастья

Последнее время систему рассылок в налоговой изрядно поругивают. То ИП-патентщикам и упрощенцам, а еще и самозанятым посыпались письма с требованием сдать НДС, а то вот пошли письма о возможном (!) нарушении работы с ККТ.

На опережение видимо работают. Разослать, наругать, напугать, вдруг кто и «сдастся». Но на самом деле это только предупреждение, если у вас с чеками и кассами все нормально — отвечать на письмо не нужно (это не требование по отчетам, счет за его игнор не заблокируют).

Не путайте теплое с мягким

На УСН «доходы» налог можно уменьшать на взносы самого ИП и взносы за его сотрудников. При этом для уменьшения налога на фиксированные взносы ИП их уплачивать не нужно. А вот взносы за сотрудников — надо.

Если вы по ошибке, не уплатив взносы за работников, уменьшили на них авансовый платеж по УСН за 1 квартал, стоит подать корректировочное уведомление по налогу и доплатить его.

🤯Диплом со скидкой, надо?

Устраиваем посреди жары прохладный оазис со скидками на курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Старт потоков на курсы — 1 июня! Всего пара дней осталась.

Смотрите:

Главный бухгалтер на УСН — курс с дипломом на 256 ак. часов, внесем его в госреестр ФИС ФРДО. Цена по акции — 7 600 руб.

Бухгалтер по зарплате — курс с дипломом на 256 ак. часов, внесем его в госреестр ФИС ФРДО. Цена по акции — 8 900 руб.

Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году — удостоверение на 72 ак. часа, внесем в госреестр ФИС ФРДО. Цена по акции — 12 400 руб.

И другие курсы со скидками — выбирайте.

«Клерк» участвовал в обсуждении налоговых реформ

Сегодня прошли общественные обсуждения потенциальных налоговых реформ в РФ. Что обсуждали:

Налог на имущество

НДФЛ

Транспортный налог

Налоги УСН

Налог на прибыль

НДС

Иные вопросы налоговых правоотношений (дробление бизнеса, сотрудничество с самозанятыми, предоставление льгот различным категориям граждан и организаций).

На мероприятии мы участвовали как СМИ и обязательно расскажем вам подробности — следите за новостями.

МСФО 17

С 1 января 2025 года страховые компании будут обязаны применять новый стандарт — МСФО 17. В чем его отличие от предыдущего стандарта, какие трудности возникают при его внедрении, можно внедрить применения стандарта на базе конфигураций 1С — все эти и другие вопросы мы задали эксперту компании BRG (специализируется на разработке и внедрении программных продуктов 1С).

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1693 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша желает вам адекватных директоров, бухгалтеры редакция