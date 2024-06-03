Как проверить работу бухгалтера? «Ночной бухгалтер» № 1693

Сегодня в выпуске:
Как проверить бухгалтера? Советы от эксперта
Новые контрольные соотношения по РСВ.
Налоговые риски при работе с дебиторской и кредиторской задолженностью: как исключить?
ФНС рассылает письма о нарушениях по онлайн-кассам.
Уменьшить налог на УСН можно только после уплаты взносов за сотрудников.
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«Клерк» поучаствовал в обсуждениях налоговых реформ.
Страховые компаниям нужно готовиться к переходу на новый стандарт МСФО.
Мем дня.
А ты точно хороший бухгалтер?
Хороший руководитель или ИП не отдает на произвол судьбы весь учет бухгалтеру. Да-да, коллеги, не смотрите так сурово. За любым сотрудником нужен контроль. Это не значит, что директор должен каждый день вызывать к себе главбуха и требовать расшифровать все операции в 1С.
Просто можно установить контрольные точки. Например:
попросить раз в неделю сообщать о размере дебиторки и кредиторки с расшифровкой по клиентам / поставщикам;
интересоваться, сколько составил ФОТ за месяц и сколько НДФЛ и взносов заплатили;
внезапно попросить акт сверки с кем-то из контрагентов, заглянуть в выписки банка, пролистать платежи за пару дней;
спросить, какой расклад по авансовым отчетам, есть ли сотрудники, которые не отчитались, например, по командировке;
попросить дать раскладку по затратам прошлого месяца в разрезе их видов (материалы, ГСМ, аренда, зарплата…).
В общем держать руку на пульсе.
Автор статьи на «Клерке» подняла эту непростую тему и даже дает чек-лист бухгалтеру — на что обратить особое внимание, а в комментариях найдете такой же чек-лист для директора. Но с подходом автора согласны не все.
А ваш директор вас проверяет?
И снова контрольные соотношения
ФНС выпустила письмо, где пояснила, какие контрольные соотношения она будет проверять в РСВ.
Например, налоговая сравнит со своими базами данных ИНН и ОГРНИП ИП, указанные на титульном листе отчета. Сверять будут также ФИО и СНИЛС сотрудников и членов КФХ.
Помимо этого ФНС ввела новые КС для РСВ, ссылка на письмо в новости — изучайте.
Налоговые риски при работе с дебиторской и кредиторской задолженностью: как исключить?
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 6 июня в 11:00.
Бизнес развивается, в основном, за счет внешних источников, формируя активные связи с контрагентами. Обратная сторона этой выгоды – риски, зависящие от финансового положения третьих лиц. Чем больше задолженностей, тем больше проблем. Расскажем об их минимизации, предложив определенные инструменты.
На вебинаре разберем:
Бухгалтерский учет задолженности: отпереоценки, списания и восстановления до отражения в отчетности.
Налоговый учет задолженности: от порядка списания по срокам давности и типичных ошибок до создания резерва по сомнительным долгам
Спикеры: Людмила Архипкина, ведущий методолог, член IFA, Светлана Беляева, руководитель УЦ “Разобраться в налогах”, налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР.
Реклама: ООО «МОЕ ДЕЛО», ИНН 7701889831, erid: LjN8Jx3Wg
Налоговики рассылают новые письма счастья
Последнее время систему рассылок в налоговой изрядно поругивают. То ИП-патентщикам и упрощенцам, а еще и самозанятым посыпались письма с требованием сдать НДС, а то вот пошли письма о возможном (!) нарушении работы с ККТ.
На опережение видимо работают. Разослать, наругать, напугать, вдруг кто и «сдастся». Но на самом деле это только предупреждение, если у вас с чеками и кассами все нормально — отвечать на письмо не нужно (это не требование по отчетам, счет за его игнор не заблокируют).
Не путайте теплое с мягким
На УСН «доходы» налог можно уменьшать на взносы самого ИП и взносы за его сотрудников. При этом для уменьшения налога на фиксированные взносы ИП их уплачивать не нужно. А вот взносы за сотрудников — надо.
Если вы по ошибке, не уплатив взносы за работников, уменьшили на них авансовый платеж по УСН за 1 квартал, стоит подать корректировочное уведомление по налогу и доплатить его.
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«Клерк» участвовал в обсуждении налоговых реформ
Сегодня прошли общественные обсуждения потенциальных налоговых реформ в РФ. Что обсуждали:
Налог на имущество
НДФЛ
Транспортный налог
Налоги УСН
Налог на прибыль
НДС
Иные вопросы налоговых правоотношений (дробление бизнеса, сотрудничество с самозанятыми, предоставление льгот различным категориям граждан и организаций).
На мероприятии мы участвовали как СМИ и обязательно расскажем вам подробности — следите за новостями.
МСФО 17
С 1 января 2025 года страховые компании будут обязаны применять новый стандарт — МСФО 17. В чем его отличие от предыдущего стандарта, какие трудности возникают при его внедрении, можно внедрить применения стандарта на базе конфигураций 1С — все эти и другие вопросы мы задали эксперту компании BRG (специализируется на разработке и внедрении программных продуктов 1С).
Мем дня
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Ваша желает вам адекватных директоров, бухгалтеры редакция
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