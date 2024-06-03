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Обзоры для бухгалтера

Как проверить работу бухгалтера? «Ночной бухгалтер» № 1693

Возможно на волне довольно громких дел о хищениях, совершенных бухгалтерами руководители призадумались — как проверить бухгалтера и удостовериться, что все хорошо? Эту тему сегодня обсуждали «клерки».
Как проверить работу бухгалтера? «Ночной бухгалтер» № 1693
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Как проверить бухгалтера? Советы от эксперта

  • Новые контрольные соотношения по РСВ.

  • Налоговые риски при работе с дебиторской и кредиторской задолженностью: как исключить?

  • ФНС рассылает письма о нарушениях по онлайн-кассам.

  • Уменьшить налог на УСН можно только после уплаты взносов за сотрудников.

  • 🔥 Диплом со скидкой только до 1 июня!

  • «Клерк» поучаствовал в обсуждениях налоговых реформ.

  • Страховые компаниям нужно готовиться к переходу на новый стандарт МСФО.

  • Мем дня.

А ты точно хороший бухгалтер?

Хороший руководитель или ИП не отдает на произвол судьбы весь учет бухгалтеру. Да-да, коллеги, не смотрите так сурово. За любым сотрудником нужен контроль. Это не значит, что директор должен каждый день вызывать к себе главбуха и требовать расшифровать все операции в 1С.

Просто можно установить контрольные точки. Например:

  • попросить раз в неделю сообщать о размере дебиторки и кредиторки с расшифровкой по клиентам / поставщикам;

  • интересоваться, сколько составил ФОТ за месяц и сколько НДФЛ и взносов заплатили;

  • внезапно попросить акт сверки с кем-то из контрагентов, заглянуть в выписки банка, пролистать платежи за пару дней;

  • спросить, какой расклад по авансовым отчетам, есть ли сотрудники, которые не отчитались, например, по командировке;

  • попросить дать раскладку по затратам прошлого месяца в разрезе их видов (материалы, ГСМ, аренда, зарплата…).

В общем держать руку на пульсе.

Автор статьи на «Клерке» подняла эту непростую тему и даже дает чек-лист бухгалтеру — на что обратить особое внимание, а в комментариях найдете такой же чек-лист для директора. Но с подходом автора согласны не все.

А ваш директор вас проверяет?

И снова контрольные соотношения

ФНС выпустила письмо, где пояснила, какие контрольные соотношения она будет проверять в РСВ.

Например, налоговая сравнит со своими базами данных ИНН и ОГРНИП ИП, указанные на титульном листе отчета. Сверять будут также ФИО и СНИЛС сотрудников и членов КФХ.

Помимо этого ФНС ввела новые КС для РСВ, ссылка на письмо в новости — изучайте.

Налоговые риски при работе с дебиторской и кредиторской задолженностью: как исключить?

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 6 июня в 11:00.

Бизнес развивается, в основном, за счет внешних источников, формируя активные связи с контрагентами. Обратная сторона этой выгоды – риски, зависящие от финансового положения третьих лиц. Чем больше задолженностей, тем больше проблем. Расскажем об их минимизации, предложив определенные инструменты.

На вебинаре разберем:

Бухгалтерский учет задолженности: отпереоценки, списания и восстановления до отражения в отчетности.

Налоговый учет задолженности: от порядка списания по срокам давности и типичных ошибок до создания резерва по сомнительным долгам

Спикеры: Людмила Архипкина, ведущий методолог, член IFA,  Светлана Беляева, руководитель УЦ “Разобраться в налогах”, налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР.

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Реклама: ООО «МОЕ ДЕЛО», ИНН 7701889831, erid: LjN8Jx3Wg

Налоговики рассылают новые письма счастья

Последнее время систему рассылок в налоговой изрядно поругивают. То ИП-патентщикам и упрощенцам, а еще и самозанятым посыпались письма с требованием сдать НДС, а то вот пошли письма о возможном (!) нарушении работы с ККТ.

На опережение видимо работают. Разослать, наругать, напугать, вдруг кто и «сдастся». Но на самом деле это только предупреждение, если у вас с чеками и кассами все нормально — отвечать на письмо не нужно (это не требование по отчетам, счет за его игнор не заблокируют).

Не путайте теплое с мягким

На УСН «доходы» налог можно уменьшать на взносы самого ИП и взносы за его сотрудников. При этом для уменьшения налога на фиксированные взносы ИП их уплачивать не нужно. А вот взносы за сотрудников — надо.

Если вы по ошибке, не уплатив взносы за работников, уменьшили на них авансовый платеж по УСН за 1 квартал, стоит подать корректировочное уведомление по налогу и доплатить его.

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Устраиваем посреди жары прохладный оазис со скидками на курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Старт потоков на курсы — 1 июня! Всего пара дней осталась.

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«Клерк» участвовал в обсуждении налоговых реформ

Сегодня прошли общественные обсуждения потенциальных налоговых реформ в РФ. Что обсуждали:

  • Налог на имущество

  • НДФЛ

  • Транспортный налог

  • Налоги УСН

  • Налог на прибыль

  • НДС

  • Иные вопросы налоговых правоотношений (дробление бизнеса, сотрудничество с самозанятыми, предоставление льгот различным категориям граждан и организаций).

На мероприятии мы участвовали как СМИ и обязательно расскажем вам подробности — следите за новостями.

МСФО 17

С 1 января 2025 года страховые компании будут обязаны применять новый стандарт — МСФО 17. В чем его отличие от предыдущего стандарта, какие трудности возникают при его внедрении, можно внедрить применения стандарта на базе конфигураций 1С — все эти и другие вопросы мы задали эксперту компании BRG (специализируется на разработке и внедрении программных продуктов 1С).

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1693 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша желает вам адекватных директоров, бухгалтеры редакция

Василий

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Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
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Налог на прибыль

Все гранты на инновационное развитие освободили от налога

Компании, которые получают гранты на инновационное развитие, смогут не учитывать эти доходы при определении базы по налогу на прибыль.

Субсидии для бизнеса

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Государство выделит субсидии бизнесу, который работает над крупным проектом и привлекает сотрудников из других регионов. Размер поддержки составит 12 МРОТ.

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Обзоры для бухгалтера

О чем говорят бухгалтеры — топ 5 обсуждаемых тем на этой неделе. 👂«Ночной бухгалтер» № 1694

Говорили не только о реформах, обычные рабочие проблемы никуда не делись. Кто-то в Китай не может перевести деньги, у кого-то налог на УСН — выпади глаза, а у кого-то вообще счета заблокировали. Но всегда есть коллеги-спасители, которые и словом утешат, и делом помогут.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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