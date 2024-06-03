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Обзоры для бухгалтера

Начисление на ЕНС по декларациям, отчетность ИП через ЛК, порядок уничтожения документов. Дайджест разборов

Подготовили для вас еженедельный дайджест Разборов.
Начисление на ЕНС по декларациям, отчетность ИП через ЛК, порядок уничтожения документов. Дайджест разборов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Как сдать корректировки по 6-НДФЛ

В мини-курсе рассказываем, когда сдача корректировки 6-НДФЛ обязательна, как оформить исправленный расчет и сдать.

Можно ли удержать при увольнении выплаченную заранее зарплату

Разбираемся в мини-курсе, как удержать из зарплаты неотработанный, но выданный ранее аванс по зарплате и не допустить нарушений.

Какие отчеты может сдавать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС

Какие формы отчетности может сдать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС и как это сделать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

В каких случаях можно заключить срочный трудовой договор

В каких случаях заключается срочный трудовой договор и в чем его отличие от обычного трудового договора, рассказываем в мини-курсе.

Обязательные и необязательные документы в работе с самозанятыми

Какие обязательные и необязательные документы оформить при сотрудничестве с самозанятыми, рассказываем в мини-курсе.

Уничтожение бухгалтерских документов в 2024 году: когда, в каком порядке, штрафы

Если пришла пора избавиться от документов, — бумажных или электронных, — то следует соблюсти особую процедуру, чтобы избежать нарушений и штрафов. Разбираем, как действовать.

Как на ЕНС начисляют налоги по первичным и уточненным декларациям: таблица

Налог к уменьшению по первичной декларации на ЕНС отразится сразу, по уточненной — только через 3 месяца.

Когда облагаются НДС бесплатные обеды для работников

Если предоставление бесплатного питания предусмотрено ТК или иными законами, содержащими нормы трудового права, то однозначно нет, не облагается. Иное дело, если это мотивирующее условие содержат лишь локальные акты, трудовой или коллективный договор — тут единого мнения нет и у судов.

Отчет о зарубежных счетах в 2024 году: о чем сообщать, кому и когда

Налоговые и валютные резиденты России, имеющие счета за рубежом, обязаны отчитываться перед налоговиками. Рассказываем, как это делается правильно и что будет, если ошибиться.

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Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
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Криптовалюта

Райффайзенбанк прекратит отправку переводов в долларах, есть ли альтернатива

В ближайшее время Райффайзенбанк прекратит отправку денежных переводов в долларах и тем самым заблокирует для многих россиян возможность обмениваться средствами с зарубежными партнерами, знакомыми, родственниками и т.д. К счастью, сегодня есть альтернативные варианты отправки USD за рубеж, и сделать это можно с помощью криптовалютных переводов!

Райффайзенбанк прекратит отправку переводов в долларах, есть ли альтернатива

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Общество

За что покупателям продуктов в магазинах положены компенсации: три примера

Практически каждый день люди покупают в магазинах продукты, но при этом мало кто обращает внимание на ситуации, когда покупатель по закону имеет право на получение денежной компенсации. Представлю вашему вниманию несколько таких случаев, опираясь на материалы судебной практики.

За что покупателям продуктов в магазинах положены компенсации: три примера
НДФЛ

При продаже единственной квартиры через три года после ее покупки не надо платить НДФЛ

Доход от продажи квартиры освобождается от НДФЛ, если она была в собственности в течение минимального срока владения. В общем случае он 5 лет, а для единственного жилья – 3 года.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
ТоТ еще разговор

Иван Никитенко: «Я точно не готов продавать душу и работать с клиентами-говнюками»

Это второй сезон проекта «ТоТ еще разговор». Хочется говорить с предпринимателями об их бизнесе. Мы пригласили краснодарского предпринимателя Ивана Никитенко.

Иван Никитенко: «Я точно не готов продавать душу и работать с клиентами-говнюками»
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Маркировка товаров

Минпромторг расширил эксперимент по маркировке электроники

К пилотному проекту по маркировке на добровольной основе смогут присоединиться производители ноутбуков, телефонов и печатных плат.

Управление персоналом

Цифра дня. Про возрастных работников

Чтобы справиться с нехваткой кадров, компании адаптируются под текущие реалии и нанимают работников в возрасте.

Цифра дня. Про возрастных работников

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Учет расходов

Учет расходов на оплату труда при УСН: помним главное правило

При УСН в расходах на оплату труда можно учесть выплаты, которые предусмотрены статьей 255 НК. Если не предусмотрены и, более того, отдельно не поименованы в списке упрощенных расходов, то налоговую базу по единому налогу они не уменьшают.

Учет расходов на оплату труда при УСН: помним главное правило
Интервью

Оплата с СБП, ликбез из первых рук: как работает СБП, почему комиссии ниже эквайринга, как быстро внедрить оплату и нужна ли вам касса

СБП — это не только про быструю и удобную оплату покупки в интернете или обычном магазине по QR коду. Мы решили расспросить обо всех возможностях СБП генерального директора компании ООО «КуАрМенеджер» (Платформа QRService) Андрея Олеговича Федорца.

Оплата с СБП, ликбез из первых рук: как работает СБП, почему комиссии ниже эквайринга, как быстро внедрить оплату и нужна ли вам касса
Дробление бизнеса

«Проверь свой бизнес на дробление»: такой сервис предложили создать ФНС

Налоговый консультант Ольга Колозина на обсуждениях в ТПП 30 мая налоговых реформ Минфина с 2025 года заявила, что ФНС хорошо было бы создать сервис самопроверки на дробление. «Клерк» присутствовал на мероприятии.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Недоимку по решению ИФНС можно перечислить заранее в составе ЕНП

Независимо от того, будет компания подавать апелляционную жалобу на решение ИФНС о доначислении налогов или нет, она может досрочно уплатить эти налоги.

КСК ГРУПП
Аудит

Лидеры в ренкинге RAEX по итогам 2023 года

КСК ГРУПП и КСК АУДИТ занимают лидирующие позиции в ренкинге RAEX.

Обзоры для бухгалтера

Начисление на ЕНС по декларациям, отчетность ИП через ЛК, порядок уничтожения документов. Дайджест разборов

Подготовили для вас еженедельный дайджест Разборов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ведение бизнеса

Минэкономразвития: лизинг стал удобным инвестиционным инструментом для бизнеса

В конце 2023 года лизинговый портфель бизнеса вырос до 10 трлн рублей.

Налог на прибыль

Предложили ввести налог на убыток

Предложение прозвучало на обсуждении налоговых реформ, предложенных Минфином с 2025 года, в Торгово-промышленной палате (ТПП) 30 мая, где присутствовал «Клерк».

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Наталья Тюрина
Налоговые изменения 2024

Налоговая реформа 2024: Принцип равенства и что это значит для МСП

Налоговая реформа 2024 года обещает стать одной из самых значительных за последние годы. Слоган реформы — «принцип равенства» — отражает стремление к справедливому налогообложению. В этой статье мы разберем ключевые изменения, их плюсы для малого и среднего бизнеса (МСП) и как подготовиться к нововведениям.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Законопроекты

Депутаты хотят полностью запретить продажу вейпов

Правительство считает, что идея запретить вейпы вызовет рост нелегального оборота электронных сигарет.

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Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки! Ведем запись на первый летний поток

Набираем первый летний поток-2024 на профкурсы. Успейте записаться до 3 июня, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!

УСН

От УСН есть два больших вреда: льготная ставка в регионе и ущемление российских производителей

Такие позиции прозвучали на обсуждении налоговых реформ в Торгово-промышленной палате (ТПП) 30 мая, где присутствовал «Клерк».

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Е-Офис 24
Пониженный тариф страховых взносов

Пониженный тариф страховых взносов 15% для МСП в 2024 году

В 2024 году малый и средний бизнес может сэкономить на страховых взносах благодаря льготной ставке 15%. Для этого нужно состоять в реестре МСП. Расскажем, кому доступна льгота, приведем пример расчета, напомним про сроки уплаты.

Пониженный тариф страховых взносов 15% для МСП в 2024 году

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Вычеты должны ограничиваться суммой, которую человек приносит бюджет

По мнению Екатерины Болдиновой, партнера Fove Stones Consulting, государством должен быть увеличен лимит расходов на предоставление вычетов по НДФЛ.

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