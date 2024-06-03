Начисление на ЕНС по декларациям, отчетность ИП через ЛК, порядок уничтожения документов. Дайджест разборов

А теперь самое время изучить дайджест Клерк.Плюс – здесь много полезных разборов!

Разборы входят в подписку Клерк.Плюс. Вместе с текстовыми разборами и мини-курсами вы получаете отключение рекламы на «Клерке».

Они выходят в трех форматах:

текстовые материалы с таблицами для скачивания, образцами документов и удобными памятками;

короткие видео — двухминутные мини-курсы, для тех, у кого нет времени читать текст. Каждое видео сопровождает полный сценарий, если текст для вас нагляднее и удобнее.

мини-курсы с тестами — видео и подробные конспекты вебинаров с тестами для самопроверки.

Подключить подписку на месяц

Попробуйте подписку на месяц всего за 299 рублей, и читайте материалы без ограничений в закрытой части «Клерка».

В мини-курсе рассказываем, когда сдача корректировки 6-НДФЛ обязательна, как оформить исправленный расчет и сдать.

Разбираемся в мини-курсе, как удержать из зарплаты неотработанный, но выданный ранее аванс по зарплате и не допустить нарушений.

Какие формы отчетности может сдать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС и как это сделать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

В каких случаях заключается срочный трудовой договор и в чем его отличие от обычного трудового договора, рассказываем в мини-курсе.

Какие обязательные и необязательные документы оформить при сотрудничестве с самозанятыми, рассказываем в мини-курсе.

Если пришла пора избавиться от документов, — бумажных или электронных, — то следует соблюсти особую процедуру, чтобы избежать нарушений и штрафов. Разбираем, как действовать.

Налог к уменьшению по первичной декларации на ЕНС отразится сразу, по уточненной — только через 3 месяца.

Если предоставление бесплатного питания предусмотрено ТК или иными законами, содержащими нормы трудового права, то однозначно нет, не облагается. Иное дело, если это мотивирующее условие содержат лишь локальные акты, трудовой или коллективный договор — тут единого мнения нет и у судов.

Налоговые и валютные резиденты России, имеющие счета за рубежом, обязаны отчитываться перед налоговиками. Рассказываем, как это делается правильно и что будет, если ошибиться.

Что еще есть в подписке

Вы не просто открываете доступ к новым материалам, которые выходят каждый день! Вы также получаете:

Доступ к каталогу уже имеющихся разборов

В базе «Клерка» их больше 1 000! Темы самые нужные: ЕНП, заполнение платежек по налогам по новым правилам, налоговая оптимизация, защита при налоговых проверках, все виды отчетности. Мы пишем про все нужные бухгалтерам и кадровикам темы.

Разбор на выбранную ВАМИ ЛИЧНО тему

Вы получаете уникальную возможность заказать свою тему разбора у главного редактора «Клерка».

Подключить подписку на месяц

Подключайтесь!