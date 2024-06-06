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Увольнение

Увольнение генерального директора по собственному желанию в 2024 году

Для того, чтобы рядовой сотрудник компании получил в трудовой книжке запись об увольнении по собственному желанию, ему достаточно в письменной форме уведомить руководство о своем намерении, отработать утвержденные законом две недели, необходимые организации для поиска нового работника, забрать документы в отделе кадров, собрать личные вещи в коробку и попрощаться с коллегами. А вот процесс увольнения генерального директора более длителен и сложен. Сейчас расскажем почему.
Увольнение генерального директора по собственному желанию в 2024 году
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Приказ об увольнении генерального директора

Не нужно объяснять, что гендир в любой компании действует от ее имени и несет ответственность за ее работу. Он имеет право принимать решения в сложных финансовых вопросах без доверенности. Поэтому увольнение генерального директора по собственному желанию сопряжено с целым комплексом обязательных и своевременных процедур. Весь процесс проходит в несколько этапов:

  • Фиксация учредителями или собственниками компании заявления на увольнение генерального директора;

  • Оформление соответствующего приказа;

  • Проведение расчета;

  • Передача текущих дел;

  • Заполнение информации об увольнении в трудовой книжке и т.д.

Образец заявления генерального директора об увольнении:

Но представителям отдела кадров не стоит пугаться: в целом, схемы увольнения штатного сотрудника и руководителя имеют ряд схожих черт. Однако некоторые отличия существенны, о них следует помнить, иначе придется столкнуться с некоторыми проблемами.

Образец приказа о расторжении трудового договора и генеральным директором:

Внимание! В отличие от рядового сотрудника генеральный директор обязан уведомить собственников или учредителей за месяц до запланированной даты. Сроки, в течение которых руководитель должен оформить письменное заявление, утверждены ст. 280 ТК.

В случаях, когда речь идет о руководителях обществ с ограниченной ответственностью, вопросы расторжения их трудовых договоров и прекращения полномочий решаются в ходе общего собрания учредителей компании. Это положение утверждено в законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1988 г.

Внимание! Устанавливая для увольнения руководителя 30-дневный срок, законодательство учитывает интересы отечественного бизнеса. При этом не забывают и права бывшего гендиректора: по истечении месяца он может прекратить свои полномочия и не выходить на работу, даже если этот вопрос еще не решен на высшем уровне. Если ваши права ущемляют и настаивают на продолжении работы, ссылайтесь на ст. 80 ТК.

После рассмотрения заявления начинается месячный период, в течение которого учредители или собственники и руководитель, пожелавший покинуть пост, должны соблюсти несколько обязательных процедур.

Рассмотрим детальнее процесс увольнения генерального директора ООО или компании любой другой организационной формы:

  1. Учредители или акционеры созываются на внеочередное общее собрание или совет. Все зависит от типа уполномоченного органа в компании. Для этого от имени директора заказными письмами с уведомлением о вручении отправляются сообщения о проведении внеочередного заседания всем участникам.

  2. Утверждается повестка дня. В ней должны фигурировать вопросы прекращения полномочий действующего гендиректора в связи с увольнением по собственному желанию, передачи дел и проведения инвентаризации и назначения нового директора или ИО.

  3. Оформляется заявление об изменении сведений о лице, который имеет право действовать без доверенности от имени и по поручению фирмы, в ФНС в течение 3 рабочих дней после утверждения кандидатуры нового генерального директора.

  4. Организовываются процедуры инвентаризации и передачи дел.

Внимание! Если нет письменного приглашения на должность гендиректора для нового кандидата, действующий руководитель может в любое время отозвать свое заявление и вернуться к выполнению прежних обязанностей.

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Документальное сопровождение

Если уже утверждена новая кандидатура или определен сотрудник, назначенный временно исполнять его обязанности, увольняющийся директор обязан передать дела. Кстати, законодательство не обязывает ООО проходить через эту процедуру.

Но данный факт не говорит о том, что процесс передачи дел можно проигнорировать. Наоборот, во избежание неприятных последствий во время очередной аудиторской поверки необходимо поэтапно выполнить каждый ее шаг и оформить все необходимые документы.

Главным из них является акт приема-передачи, в котором ответственным лицом будут зафиксированы все нюансы. Законодательство не требует соблюдения строгих форм, документ оформляется в свободном виде. Итак, в акте отражается передача:

  • Оригиналов учредительных документов;

  • Договоров с банковскими учреждениями;

  • Документов, подтверждающих право владения юридическим лицом на объекты недвижимости и земельные участки;

  • Лицензий и свидетельств, доказывающих членство в СРО;

  • Ключей от сейфов и банковских ячеек, печати компании и др.

Образец акта приема-передачи дел при увольнении генерального директора:

Еще один немаловажный момент — внеплановая инвентаризация имущества, связанная с увольнением генерального директора. Она может   вскрыть факты хищения, незаконного присвоения и нецелесообразного списания.

Необходимость проведения инвентаризации при смене материально ответственных лиц на законодательном уровне утверждена в п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в России. Документ был утвержден Министерством финансов 29.07.1998 с присвоением № 34н.

Внимание! Напомним, что генеральный директор любой компании – это, прежде всего, материально ответственное лицо (согласно ст. 277 ТК). Если в ходе инвентаризации будет выявлен факт нанесения компании прямого действительного ущерба, увольняющийся гендиректор должен понести за это материальную ответственность в полном объеме.  

Информирование налоговых органов и банков о смене материально ответственного лица

Напомним, что генеральный директор любой компании для финансовых учреждений и налоговых органов — это единоличный исполнительный орган. Неудивительно, что процесс увольнения по собственному желанию действующего генерального директора и назначение новой кандидатуры проходят одновременно. Этот процесс принято называть сменой руководства, о которой обязанность своевременно узнать соответствующие инстанции.

Внимание! Налоговые органы требуют, чтобы заявления о смене директора подавалась в отделение территориальной принадлежности юридического лица по утверждённой законодательством форме. Ранее компании использовали форму Р14001, сейчас действует обновленный вариант — форма Р13014. Согласно регламенту, документ должен быть отправлен в течение 3 рабочих дней с момента вступления в должность нового генерального директора. Подпись в заявлении должна быть заверена нотариально.

ФНС требует, чтобы именно увольняющийся из компании генеральный директор сообщил о прекращении своих полномочий и смене руководства.

Это обусловлено тем, что на момент оформления документа новый руководитель еще не обладает соответствующими полномочиями для его подписания. Полную юридическую силу подпись нового гендиректора обретет после занесение сведений о нем ЕГРЮЛ. Если налоговыми органами будет установлен факт несвоевременного оформление документа ост смене руководства, на компанию может быть возложен штраф в размере 5000 рублей.

После получения соответствующего документа представители налоговых органов отправляют информацию о смене руководителя во всевозможные инстанции, включая внебюджетные фонды.

После взаимодействия с налоговыми органами исполняющий пока свои обязанности генеральный директор должен уведомить банки–партнеры о смене материально ответственного лица. Если компания имеет расчетные счета сразу в нескольких банках, необходимо собрать необходимый пакет документов и предоставить их всем кредитным учреждениям. В его состав могут входить:

  • Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ и выписка из ЕГРЮЛ;

  • Документально оформленное решение учредительного собрания или совета директоров об увольнении действующего генерального директора по собственному желанию;

  • приказ о вступлении в должность нового руководителя;

  • устав общества с ограниченной ответственностью и т.д.

Представленный список документов — далеко не полный. Окончательная комплектация пакета зависит от индивидуальных запросов конкретного банка.

После рассмотрения заявления банк выпускает для юридического лица новую банковскую карту, на которой будет стоять подпись нового директора.

Порядок оформления приказа об увольнении и записи в трудовой книжке

Генеральный директор является работникам компании и имеет соответствующую запись в трудовой книжке. Поэтому специалист отдела кадров может оформить его увольнение утвержденным приказом по форме Т-8.

Образец записи в трудовой книжке об увольнении генерального директора:

Так как у действующего генерального директора пока не истек срок полномочий, приказ о своем увольнении он будет подписывать сам (согласно ст. 84.1 ТК).

Если соответствующий приказ по каким-то причинам не был оформлен, для обоснования увольнения в трудовой книжке указываются реквизиты протокола решения собственников о прекращение трудовых отношений с действующим руководителем.

Увольнение генерального директора по собственному желанию имеет схожие черты с увольнением рядового работника, но все же отличается некоторыми трудностями и наличием обязательных процедур.

С того момента, как руководитель уведомил в письменной форме о своем желании собственников бизнеса, до фактического окончания его полномочий проходит 30 календарных дней. За это время должны быть проведены передача дел, инвентаризация, официальная информирование налоговых органов и банков. Даже если совет директоров или собрание учредителей не вынесли решение по этому вопросу, по истечению месяца написавший заявление руководитель имеет право самовольно уйти из организации.

Источник: https://buhguru.com/kadrovaya-rabota/uvolnenie-generalnogo-direktora-po-sobstvennomu-zhelaniyu-v-2024-godu.html

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