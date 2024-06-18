Дефицит кадров: как решить проблему в медицинской организации и не только 

Дефицит кадров ставит перед руководителями медицинских организаций непростую задачу. Важно не просто избегать текучки, но стараться удерживать ценных сотрудников. Что действительно способно мотивировать? Можно ли поддерживать стабильную «температуру» и не допускать кадрового голода?

С чем связан серьезный дисбаланс на рынке труда

Причин несколько:

стремительное развитие ИИ . Несмотря на очевидные плюсы, есть и минусы: автоматизация работы, сокращение штата. Во многих сервисных, справочных службах используются боты, в Америке зафиксирован случай, когда нейросети удалось успешно сдать экзамен на врача. Так происходит кадровый застой, перепрофилирование;

отток специалистов за рубеж и в смежные сферы . Чаще всего, встречается в финансовой и сфере IT. Молодые специалисты- медики часто уходят в фармацевтику, космецевтику и т.д.

отсутствие глубоких знаний у молодых специалистов. Навыки есть, но во многих сферах носят размытый характер. Редко кто стремится углубляться в процесс и повышать знания и квалификацию.

В современном мире желание двигаться по карьерной лестнице стало цениться особенно. Именно поэтому за успешного сотрудника компания с репутацией будет держаться всеми силами. Портрет ценного специалиста такой: горящие глаза, ответственный подход к решению поставленных задач, отсутствие страха перед сложностями, инициативность, качество и сроки выполнения поставленных целей.

Что мотивирует

1. Новые вызовы.

Чтобы поддерживать интерес и блеск в глазах, размера заработной платы недостаточно. Для сотрудника, который искренне любит то, чем занимается, важны свежие горизонты, возможность самостоятельно принимать решения по различным вопросам, новый фронт и объемы работ, возможность обучаться и повышать квалификацию.

Хороший шаг руководителя — не дожидаться «снижения градуса», а периодически добавлять или расширять полномочия, повышать должность, если сотрудник вырос на своем месте.

2. Денежный фактор.

Для ценного сотрудника прибавку следует совмещать с дополнительной мотивацией, так как финансовый бонус подогреет интерес лишь на время. Через какое-то время он отправится искать более интересное место под солнцем.

3. Привилегии и смена декораций.

Возможны варианты: оплата парковки, проезда, гибкий рабочий график или расширенный социальный пакет. Вопрос отпусков тоже нужно заранее и тщательно продумывать.

Есть специалисты, которым свойственно работать «на износ». Не стоит пользоваться этим и ждать выгорания, усталости, желания что-то поменять.

Если специалист ездил на важную конференцию, часто работает сверхурочно, требуется перезагрузка. Иногда в отпуск следует отправить чуть ли не насильно, но полноценный отдых всегда идет на пользу: такие сотрудники скучают по любимой работе и работоспособность повышается.

Выбор топ-менеджера. Цена ошибки

Один из главных шагов в создании и удержании сильной команды — тщательный выбор топ-менеджмента. Это один из ключевых трендов эффективности медицинской организации.

По данным исследования Biz Group некомпетентность управленцев и недовольство их работой, приводит не только к возрастанию числа увольнений и снижению репутации компании, но также до 79% увеличивает число тех, кто потенциально готов покинуть компанию в любой момент.

Способы решения проблемы кадрового голода

Внутренний и внешний кадровый резерв.

Внутренний — пул тех сотрудников, которые могут претендовать на более высокие позиции и расширение своих полномочий.

Плюсы очевидны: специалист мотивирован и сможет быстро адаптироваться на новой позиции, так как владеет внутренней «кухней».

Но есть и минусы. В тех компаниях, где штат не слишком большой, отсутствие свежего взгляда со стороны может отразиться на будущем организации. Поэтому поиск ценных кадров должен быть и внешним.

Формированием резерва занимается hr-специалист среди выпускников, аспирантов, работников конкурирующих фирм. Это влечет более высокие затраты и есть риск утечки информации. Поэтому лучше стремиться к гибкой стратегии и стараться успешно сочетать оба подхода;

Система подготовки преемников.

Это часто вызывает психологический дискомфорт, руководители не спешат искать себе замену. Но успешное лидерство — это делегирование и признание неизбежности того, что любой процесс требует обновления.

Это не личностный шаг, а необходимая для развития компании бизнес-задача и она не должна решаться в условиях цейтнота. Нужно стратегическое планирование, кадровый резерв, тренинги, деловые игры, индивидуальный план развития.

Контроль и корректировка нагрузки.

Руководитель должен следить за здоровой атмосферой внутри коллектива, корректировать нагрузку, менять графики, создавать комфортные рабочие условия. Например, уважающий себя и пациентов специалист не будет работать на аппарате УЗИ 10-летней давности. При этом важно прислушиваться к мнению сотрудников, учитывать пожелания, а не действовать авторитарно. Большую роль играют рабочие условия

Корпоративная культура.

Кроме комфортного рабочего процесса, важно дарить своей команде достойный отдых: праздники, коллективные мероприятия, выездные корпоративы.

Одна из ошибок руководителей делать ставку только на врачей, как на самых ценных кадров. Но образ компании — не только врачи, но также сотрудники call-центра, санитары, охрана.

Деление коллектива никогда не сплотит, а значит, не сделает компанию единым и успешным целым.

Решить проблему кадрового голода возможно мотивацией, внутренним комфортом сотрудников, современным подходам в управлении без «ежовых рукавиц». Фигура лидера и топ-менеджеров, за которыми хочется идти, помогает сплоченности коллектива и удержанию ценных сотрудников не меньше, чем достойный заработок.