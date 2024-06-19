Четыре мифа о банкротстве физлиц — а как на самом деле?

Долги при банкротстве обнуляются, это правда, но не всем и не всегда. Есть и другие варианты, в частности:

продажа имущества, которое может быть реализовано, а полученное пойдет на уплату долгов.

долг реструктурируется — например, платежи следует продолжать, но их размер будет меньше, периодичность реже и т .п.;

заключение соглашения с кредиторами, в рамках которого договариваются, что долги будут погашены, но на других условиях (отсрочка, списание части суммы и т. п.);

Если эти меры проблемы не решили, то суд в принципе может обанкротить должника, но при условии, что причины, по которым он угодил в это положение, уважительны — и это доказано.

Пример: должник, взяв 10 млн руб. в качестве кредита, подает на банкротство. Если суд не услышит от должника внятных пояснений о судьбе кредита, то вряд ли удастся добиться обнуления долгов — через банкротство точно.

Если же физическое лицо завышало доходы или иным образом обманывало кредитора (как правило, банк, МФО) для того, чтобы получить кредит, то банкротом-то его признать могут, а вот долги списать — вряд ли (дело № А33-4586/2020).

Миф № 2: единственного жилья не лишат

Не лишат лишь того, что перечислено в ст. 446 ГПК, но с оговорками. Запрет на обращение взыскания на имущество (исполнительский иммунитет) распространяется лишь на необходимый для выживания минимум. Так, если семья банкрота из двух человек будет «ютиться» на сто квадратах в центре Москвы, то суд может лишить это жилье иммунитета.

Пример. Суды не включили в конкурсную массу 110 кв. м жилой площади банкрота на том основании, что это было единственное жилье. Кредитор дошел до Конституционного Суда, и тот указал на возможность разменять эту квартиру с тем, чтобы:

погасить долг;

на остаток приобрести для должника другое жилье.

Ипотечное жилье, заложенное в банке, также не защищено исполнительским иммунитетом, то есть может быть изъято для продажи и погашения долгов.