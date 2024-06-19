Четыре мифа о банкротстве физлиц — а как на самом деле?

Миф № 1: набрал кредиты — не плати, а подай на банкротство
Долги при банкротстве обнуляются, это правда, но не всем и не всегда. Есть и другие варианты, в частности:
заключение соглашения с кредиторами, в рамках которого договариваются, что долги будут погашены, но на других условиях (отсрочка, списание части суммы и т. п.);
долг реструктурируется — например, платежи следует продолжать, но их размер будет меньше, периодичность реже и т .п.;
продажа имущества, которое может быть реализовано, а полученное пойдет на уплату долгов.
Если эти меры проблемы не решили, то суд в принципе может обанкротить должника, но при условии, что причины, по которым он угодил в это положение, уважительны — и это доказано.
Пример: должник, взяв 10 млн руб. в качестве кредита, подает на банкротство. Если суд не услышит от должника внятных пояснений о судьбе кредита, то вряд ли удастся добиться обнуления долгов — через банкротство точно.
Если же физическое лицо завышало доходы или иным образом обманывало кредитора (как правило, банк, МФО) для того, чтобы получить кредит, то банкротом-то его признать могут, а вот долги списать — вряд ли (дело № А33-4586/2020).
Миф № 2: единственного жилья не лишат
Не лишат лишь того, что перечислено в ст. 446 ГПК, но с оговорками. Запрет на обращение взыскания на имущество (исполнительский иммунитет) распространяется лишь на необходимый для выживания минимум. Так, если семья банкрота из двух человек будет «ютиться» на сто квадратах в центре Москвы, то суд может лишить это жилье иммунитета.
Пример. Суды не включили в конкурсную массу 110 кв. м жилой площади банкрота на том основании, что это было единственное жилье. Кредитор дошел до Конституционного Суда, и тот указал на возможность разменять эту квартиру с тем, чтобы:
погасить долг;
на остаток приобрести для должника другое жилье.
Ипотечное жилье, заложенное в банке, также не защищено исполнительским иммунитетом, то есть может быть изъято для продажи и погашения долгов.
Внимание: иммунитет не будет работать и при ипотеке в силу закона (когда у должника есть кредит в банке), и при ипотеке по договору (когда жилье закладывается, чтобы снизить процент по другому кредиту, не ипотечному).
Миф № 3: можно «спрятать» имущество от кредиторов
Вывод активов — продажа или дарение имущества доверенным лицам (родственникам или хорошим друзьям), — обязательно привлечет внимание кредиторов и суда. Суд, скорее всего, отменит сделку, ценные объекты вернутся в конкурсную массу, пойдут с молотка, и выручка будет пущена на выплаты кредиторам.
Миф № 4: банкротство — это бесплатно
Ограничить свои траты 300 руб. госпошлины при банкротстве через МФЦ не удается практически никому. Банкротство через МФЦ возможно, если сумма долга — не более 500 тыс. руб. и у должника нет средств для раздачи долгов.
В других случаях необходимо обращаться в арбитраж. И этот процесс, помимо госпошлины, подразумевает затраты, в частности, на:
публикацию информации в Федресурсе. С учетом того, что цена одной публикации стартует от 400 руб., а публиковать надо данные по каждому этапу, которых может быть и 10 и 100, — это существенные затраты;
вознаграждение управляющему — как минимум 25 тыс., причем не каждый управляющий возьмется за банкротство физлица, это невыгодно;
на рассылку уведомлений, если кредиторов много;
на оценку. Пример: вы считаете, что квартира стоит 5 млн — достаточно, покрыть все долги. Управляющий считает, что квартира стоит куда меньше, скажем, 3,5 млн. Понадобится независимый эксперт-оценщик, а его услуги стоят недешево.
Что делать нельзя
Не пытайтесь экстренно все распродать.
Оспаривание сделок и возврат выведенного в конкурсную массу — отработанная процедура. Также не стоит заключать подозрительные сделки, особенно со знакомыми, имитировать угон авто и т. п.
Не имитируйте долги с дружественным кредитором.
Часто должникам советуют: оформите задним числом фиктивный заем, или договор с большими штрафами с кем-то из своих, пусть они включаются в реестр требований — и остальные получат куда меньше.
Если суд установит аффилированность, или то, что у кредитора не было таких денег (например, сопоставив сумму займа и данные из справки о доходах), то такой кредитор не будет включен в реестр, или вычеркнут из него (решение ВС по делу № А40-192270/2018)
Не оформляйте алиментные соглашения на большие суммы, в надежде оставить деньги «в семье».
Финуправляющий способен просто урезать их до положенных 25% от дохода, алиментное соглашение — не индульгенция (определение № 305-ЭС22-10847 по делу № А40-144662/2020)
Не пытайтесь обмануть финуправляющего: затягивать с передачей активов, умалчивать о наличии имущества.
Это не работает, банкротом вас не признают (п. 4 ст. 213.28 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, определение ВС по делу № А60-55069/2015).
Не ведите роскошный образ жизни в период, когда вы официально считаетесь неплатежеспособным.
Не афишируйте свои возможности в соцсетях. Данные из них (фото, посты и т.п.), суды принимают в качестве доказательств (дело № А56-71378/2015).
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