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НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Как подтвердить ставку по НДС 0% при экспорте товаров в Казахстан

Чтобы применить налоговый вычет на НДС по экспортируемым товарам, необходимо заполнить документы и своевременно их подать. Рассказываем, как правильно оформить экспорт товаров в Казахстан.
Как подтвердить ставку по НДС 0% при экспорте товаров в Казахстан
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Для подтверждения нулевой ставки НДС согласно п. 1.3 ст. 165 НК нужно представить в налоговую следующие документы:

  • контракт;

  • заявление о ввозе с отметкой налоговой, предоставленное покупателем из ЕАЭС.

Транспортные и товаросопроводительные документы, подтверждающие перемещение товаров из РФ в страну ЕАЭС, необязательны, однако их могут истребовать при проверке декларации.

В каком виде подавать документы

При этом подтверждающие документы подаются одновременно с декларацией, в которой отражена экспортная операция. Их можно отправить с помощью ТКС в виде скан-образов.

Вместо отдельных заявлений можно подать перечень заявлений о ввозе в электронной форме — в этом случае контракт можно не предоставлять.

Почти все документы можно подать в электронном виде, но есть одно исключение. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов предоставляется только на бумажном носителе.

В перечне можно указывать только те документы, сведения о которых уже поступили в налоговые органы РФ. Проверить это можно на сайте ФНС.

Срок подтверждения нулевой ставки при экспорте в страны ЕАЭС составляет не позднее 180 дней со дня отгрузки.

А если не успели

Если не собрать документы в течение указанного срока, то НДС начисляется на стоимость товаров по обычным ставкам. Налог появится в декларации за квартал, в котором истек срок.

Как происходит вычет по НДС

Вычет на НДС по экспортируемым несырьевым товарам принимается так же, как и по другим товарам. Кроме документов, которые подаются в налоговую, необходимо подать статистическую форму перемещения товаров через личный кабинет на сайте ФТС.

При этом отправить документ нужно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем отгрузки товара.

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