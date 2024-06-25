Минфин против включения зарплаты директора-единственного учредителя в расходы УСН. 😱«Ночной бухгалтер» № 1709

Минфин считает, что единственный директор ООО и он же директор, если получает зарплату, не может учесть ее в расходах если нет трудового договора. При этом Минтруд считает, что учредитель-директор не может его сам с собой подписать. Бухгалтеры не понимают — что делать?

Сегодня в выпуске:

Директор-единственный учредитель — опять камень преткновения.

ФНС опомнилась через 7 лет, что ИП отчитывается не по той УСН.

1С:Кабинет сотрудника— как в нем работать?

В Госдуме хотят внести поправки по вычетам по НДС при покупке у компаний на УСН с 2025 года.

Новые санкции.

Профсоюзы хотят, чтобы зарплата размером в МРОТ не облагалась НДФЛ.

Мем дня.

Сам себе начальник

Минтруд считает, что единственный учредитель одновременно являющийся директором не может заключить трудовой договор сам с собой. Он просто назначает себя директором протоколом. В то же время Минфин считает, что без трудового договора такой директор не сможет включить в расходы свою зарплату.

Напомним, что в ТК есть статья 67, в которой сказано:

«Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.»

Т.е. даже если договор не был составлен письменно и подписан, но работник приступил к обязанностям, он все равно заключен. Кажется, это тот самый случай. Кроме того, не понятно, почему руководитель не может получать зарплату, как обычный сотрудник, ведь он тоже работает.

Пока мы пытаемся разобраться в хитросплетениях логики Минфина и Минтруда, бухгалтеры переживают, что же делать с начисленной зарплатой.

Другие припоминают Минфину и другие шедевральные разъяснения:

Третьи напоминают, что письма Минфина, как и сам он упоминает в них не являются нормативным актом, а следовательно не обязательно к ним прислушиваться.

Девичья память

Историей поделились в нашем телеграм-канале. ФНС опомнилась 7 лет спустя. Все это время ИП сдавал декларации с объектом «доходы». Оказалось, что предприниматель применял изначально УСН Д-Р, но в последствии решил перейти на другой объект налогообложения, он подал заявление, но не по той форме (вместо 26.2-6 подал форму 26.2-1).

И все же 7 лет налоговики спокойно принимали у ИП декларации и не возражали, а тут стали требовать сдать декларацию по УСН Д-Р. Что делать?

Коллеги говорят — ответить, что ИП вполне законно применяет УСН с нужным объектом налогообложения. Во-первых, налоговики приняли заявление и не возражали против него 7 лет. Во-вторых, принимали все это время декларации. А если будут спорить — идти в суд. Там и при более сложных ситуациях ИП удавалось отстоять право на применение УСН.

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А вычет где?

Поправки в НК предусматривают, что компании на УСН, которые будут применять пониженные ставки НДС 5% и 7% не будут иметь право на вычет, но сам налог они будут уплачивать в бюджет. А вот про вычет для покупателей, которые приобрели товары или услуги у таких компаний, ничего не сказано.

Эту несправедливость предлагают устранить, внеся изменения в законопроект. Бухгалтеры по-прежнему считают, что НДС для УСН это фактически налог с оборота — налог с продаж. И не удивляются, что законодатели не предусмотрели вычеты для покупателей. Другие, правда, говорят, что он и так им положен.

Компаниям, которые с 2025 года станут плательщиками НДС на УСН, стоит заранее позаботиться об обеспечении четкого документооборота, как с контрагентами, так и внутри компании. Дело в том, что НДС — самый проверяемый налог и ФНС будет тщательно следить за организациями, начавшими его платить по новым правилам, ведь в них вероятность ошибок в разы выше. А это возможность собрать немало штрафов и провести доначисления.

Евро-пакет

Очередной пакет санкций принят Евросоюзом. Он коснулся 116 физлиц и компаний. В список попали: глава Росимущества Вадим Яковенко, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, миллиардер Роман Троценко, актер Иван Охлобыстин, авиакомпания «Уральские авиалинии», «Совкомфлот», грузоперевозчик «Волга-Днепр», холдинг «Новопорт» и другие.

19 китайских и 9 турецких компаний тоже попали под санкции — за их обход.

Кому нужен бухгалтер?

Бухгалтер по сути нужен любому бизнесу, но есть ситуации, когда его услуги востребованы максимально. Например, в связи с изменениями с 2025 года, компаниям, которые ранее спокойно работали на УСН и подавали декларацию раз в год и даже после введения ЕНС адаптировались к переменам, придется иметь дело с НДС. Им очень нужна помощь бухгалтера.

Также нуждаются в грамотном специалисте те компании, которые торгуют на маркетплейсах. Учет услуг агента, онлайн-торговля, сложные системы комиссий, правильное и своевременное отражение доходов и расходов — во всем этом разобраться самостоятельно непросто, да и просто некогда.

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Даешь зарплату без налога!

Профсоюзы считают, что зарплата в сумме МРОТ не должна облагаться НДФЛ. Ведь это минимум, который положен человеку в оплату его труда. Только что-то очень долго ждали с этим предложением, ведь первое чтение пакет поправок по налоговой реформе, включая НДФЛ, уже прошел.

А еще наши читатели заметили, что замглавы Федерации независимых профсоюзов России воспользовалась странным сравнением налога на прибыль, который взымается с себестоимости, и зарплаты с НДФЛ.

Мем дня

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