🔥 Минфин: зарплату директора-единственного учредителя нельзя включать в расходы при УСН

В общем случае расходы на оплату труда учитывают при УСН «доходы минус расходы». Но с единственным учредителем все не так.

При определении налоговой базы не учитываются расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам, помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров.

Когда выплаты директору идут по трудовому договору, их можно включать в расходы.

Вознаграждение директору-единственному учредителю не учитываются в составе расходов. Это выплата самому себе.

Такое утверждение делает Минфин в письме от 19.04.2024 № 03-11-06/2/37246.

Между тем недавно Минфин пояснял, что за единственных учредителей ООО надо платить страховые взносы (письмо от 24.01.2024 № 03-15-05/5652).

По мнению Минтруда, никаких трудовых отношений с директором-единственным учредителем нет и быть не может. Человек не может работать по трудовому договору в своей компании (письмо от 17.06.2022 № 14-6/ООГ-4038).

Ранее мы провели опрос и выяснили, что 77% компаний, где единственный учредитель – директор, оформляют трудовой договор и начисляют ему зарплату.

Подробнее о том, что организациям и ИП на упрощенке нужно включать в расходы, рассказываем на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С».

Вы сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ, формировать отчетность и успешно проходить проверки налоговиков.

Сегодня последний день, когда вы можете купить курс за 3 690 рублей вместо 15 950 рублей! С 25 июня цены станут выше.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы на 40 ак. часов. Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге!