Хотят обнулить НДФЛ с МРОТ

С зарплаты в сумме МРОТ ставка НДФЛ должна быть 0%.

С таким предложением выступила, в частности, Федерация профсоюзов.

«Проведу аналогию с налогом на прибыль – бизнес не платит его с себестоимости продукции, то есть с затрат. Так и работник не должен платить НДФЛ с той суммы, которая по минимуму возмещает затраты его рабочей силы, прежде всего физиологические», – цитирует ТАСС слова замглавы ФНРП Нины Кузьминой.

Отметим, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому после удержания НДФЛ зарплата на руки должны быть не менее МРОТ. То есть МРОТ – это будет зарплата не «грязными», а «чистыми».

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