🙉 Через 7 лет налоговая обнаружила, что у ИП неправильная УСН

Причем свое умозаключение налоговики сделали спустя 7 лет после перехода ИП на УСН 6%.
Эту историю обсуждают наши подписчики в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
ИП благополучно 7 лет сдавал декларации по УСН «доходы», налоговики их принимали, камералили. И вдруг выдали вердикт – никакой смены объекта налогообложения не было и надо отчитываться по УСН 15%.
Все дело в том, что для смены объекта ИП подал уведомление по форме 26.2-1 о переходе на УСН 6%.
А надо было подать уведомление по форме 26.2-6 о смене объекта.
Между тем обе этих формы – рекомендованные. Норами НК утвержденной формы не предусмотрено.
Из уведомления о переходе на УСН (26.2-1) однозначно понятно, что ИП желает изменить объект на другой. А значит можно считать, что уведомление сдано.
Кроме того, раз ИФНС 7 лет принимала декларации с КБК УСН 6%, значит соглашалась с тем, что у ИП УСН 6%.
Участники обсуждения делятся, что попадали в более сложную ситуацию, когда декларации на измененный объект сдались, а никакого уведомления о переходе вообще не было. Тем не менее даже в этом случае ИП отстоял свое право на УСН 6%.
Кстати, согласно решениям Верховного суда от 2019 года, если компания или ИП сдает декларации по УСН и платит авансы, то налоговики уже не имеют права указывать бизнесу на факт несдачи уведомления и требовать налоги по ОСНО.
В письме от 19.06.2023 № СД-4-3/7638@ ФНС сообщала о внедрении в свою программу настройки «Реестр налогоплательщиков, применяющих УСН, но не представивших уведомление».
Комментарии1
А можно налоговую привлечь за необоснованные придирки?