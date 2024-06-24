🙉 Через 7 лет налоговая обнаружила, что у ИП неправильная УСН

При регистрации ИП выбрал УСН «доходы минус расходы» 15%, а затем перешел на объект «доходы» 6%. Вернее думал, что перешел. Но налоговая посчитала иначе.

Причем свое умозаключение налоговики сделали спустя 7 лет после перехода ИП на УСН 6%.

Эту историю обсуждают наши подписчики в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП благополучно 7 лет сдавал декларации по УСН «доходы», налоговики их принимали, камералили. И вдруг выдали вердикт – никакой смены объекта налогообложения не было и надо отчитываться по УСН 15%.

Все дело в том, что для смены объекта ИП подал уведомление по форме 26.2-1 о переходе на УСН 6%.

А надо было подать уведомление по форме 26.2-6 о смене объекта.

Между тем обе этих формы – рекомендованные. Норами НК утвержденной формы не предусмотрено.

Из уведомления о переходе на УСН (26.2-1) однозначно понятно, что ИП желает изменить объект на другой. А значит можно считать, что уведомление сдано.

Кроме того, раз ИФНС 7 лет принимала декларации с КБК УСН 6%, значит соглашалась с тем, что у ИП УСН 6%.

Участники обсуждения делятся, что попадали в более сложную ситуацию, когда декларации на измененный объект сдались, а никакого уведомления о переходе вообще не было. Тем не менее даже в этом случае ИП отстоял свое право на УСН 6%.

Кстати, согласно решениям Верховного суда от 2019 года, если компания или ИП сдает декларации по УСН и платит авансы, то налоговики уже не имеют права указывать бизнесу на факт несдачи уведомления и требовать налоги по ОСНО.

В письме от 19.06.2023 № СД-4-3/7638@ ФНС сообщала о внедрении в свою программу настройки «Реестр налогоплательщиков, применяющих УСН, но не представивших уведомление».