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Обзоры для бухгалтера

Несерьезный ночной бухгалтер: Дима, корзина и Wildberries, сериалы, которые стоит посмотреть, как стать крутым блогером, мозгонапрягатель и Ко. 💃«Ночной бухгалтер» №1713

Пятница без напряга — решили дать вам расслабиться и в этот раз не перегружать выпуск замороченными новостями. Расскажем про тренды рекламы, как бухгалтеру выбрать темы для своего блога, что посмотреть вечером, поиграем в головоломки.
Несерьезный ночной бухгалтер: Дима, корзина и Wildberries, сериалы, которые стоит посмотреть, как стать крутым блогером, мозгонапрягатель и Ко. 💃«Ночной бухгалтер» №1713
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Беспощадный маркетинг — креатив, который подхватили все.

  • Как стать лучшим боссом на свете — 8 советов.

  • Как роботы Ессентукам помогли.

  • Бухгалтер — блогер горе в семье , какие темы для статей выбрать?

  • Как можно заработать 30 000, не вставая с дивана?

  • Новые сериалы и новые сезоны, которые стоит посмотреть в эти выходные.

  • Пятничная головоломка.

  • Что нового в Клерк.Премиум — обзор для подписчиков и не только.

  • Мем дня.

Дима, ты где?

Когда вирусится в соцсетях какой-то рекламный ролик среди самой аудитории — это уже привычно, но когда рекламную кампанию подхватывают другие бренды, вот тут настоящий мастер-класс.

Реклама от Wildberries, где некого Диму призывают оплатить таинственной «ей» корзину, настолько понравилась другим компаниям, что они решили подхватить идею и сделали ее трендом.

Яндекс, Авито, МТС, ВТБ, Сбер… стали использовать цепляющий призыв.

Вот так, простым мановением руки Вайлдберриз заразили своей рекламной компанией всех.

Почему не любят начальников и как это изменить?

Хочешь быть любимым боссом и мечтой любого работника? Забудьте такие псевдоистины, как я — начальник, ты — дурак, перестаньте запугивать персонал деспотичным стилем управления и еще несколько полезных советов, чтобы наконец, наладить отношения с подчиненными.

Тем, кто начальником не работает все равно советуем прочитать. Во-первых, а вдруг вы им станете. Во-вторых, поищите негативные признаки у своего босса и подсуньте ему эту статью, вдруг прислушается.

Кейс: распознавание первички программным роботом. «Нарзан», логистика и разные сценарии обработки документов

Перед компанией «Аксиоматика» была поставлена задача — снять с бухгалтерии рутинную деятельность по обработке документов (акты, сч.-фактуры, УПД), сверку в одной базе 1С и проведение в другой.

Как внедрение робота RРA помогло производителю минеральной воды «Ессентуки» и «Нарзан» решить эти проблемы, узнаете из статьи.

Читать

Нескучно писать — как вести блог бухгалтеру

Для начала изучите некоторые важные понятия для блогера — SEO, лиды, органический трафик, нативка и другие. Будете лучше понимать советы опытных коллег.

Проанализируйте конкурентов, посмотрите, как и что они пишут, какие темы больше цепляют. Потом разберитесь с поисковыми запросами (что и как люби ищут в сети по вашей специализации), соберите ключевые слова, в конце концов спросите, что интересно вашей аудитории у нее самой.

Более подробные советы с рекомендациями сервисов и инструментов в помощь в этой статье.

Где денег взять?

Иногда так хочется заработать, но так, чтобы и не делать ничего? Мечта фантазера? А вот и нет, для этого давно придумали реферальные программы. Кстати, «Клерк» готовит по ним обзор, который выйдет в июле — не пропустите.

Партнерская или реферальная программа позволяет заработать на приглашении к приобретению всего чего угодно — от обучающего курса до кредитной карты. Вы рекомендуете товар или услугу, по вашей рекомендации ее покупают, а вы получаете бонус.

Ой, да тут продавать надо! Скажете вы и ошибетесь. Реферальные программы часто могут работать почти без вашего участия. Например, ссылку на покупку можно разместить у себя на странице в соцсети. Даже если услугу, товар или сервис надо порекомендовать, то они сами по себе уже настолько классные, что вы сделаете это совершенно искренне.

Вот, к примеру, сервисы для юристов — для подготовки к суду или проверки контрагентов, они полезные и их легко похвалить какому-нибудь знакомому адвокату или директору. Тем более, что проверка контрагентов — это сейчас для любого бизнеса необходимость.

Работа для стойких

Хотите работу, на которой нескучно каждый день? Ежедневно новые задачи, постоянный адреналин, эмоции, бьющие через край. Выбирайте профессию бухгалтера.

Не умеете? А мы научим! Получите диплом всего за 9 900 руб., пройдя курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ.

Вы освоите все нужные для работы инструменты: сможете вести налоговый и бухгалтерский учет, заполнять отчетность, проводить все это в 1С. Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта.

Уже работали бухгалтером, но давно и хотите актуализировать знания? Вам курс тоже отлично подойдет!

Получайте новую профессию со скидкой. Старт нового потока — 1 июля!

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Вместо картин

Сегодня наш шеф-редактор Трибуны решила не выпускать привычный пост о картинах-мемах, а решила сделать подборку классных сериалов и новых сезонов, на которые не жалко потратить время.

Есть тут любители сериала Пацаны (The Boys)? Там 4 сезон подвезли.

Поднапряжем мозги

Сегодня у вашего любимого блогера новая задачка — нужно в прямом смысле посчитать количество косцов в артели. Кого? Чего? А вы в задачку то перейдите и увидите.

Что новенького?

Рассказываем, что интересного появилось в нашей флагманской подписке для бухгалтера и кадровика Клерк.Премиум.

Добавляем все больше материалов по предстоящей налоговой реформе — заранее подготовьтесь к изменениям.

На этой неделе в подписке появились 4 вебинара, 5 разборов, 6 мини-курсов, а наши эксперты провели больше 200 консультаций для подписчиков.

В подписке только все самое важное и нужное бухгалтеру каждый день — практические инструкции, понятные таблицы, образцы документов, полезные советы.

Читайте недельный обзор новинок подписки тут.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1713 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша дорогие Димы, мы не специально)) редакция

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Примеры задач для обязательного курса «Начинающий предприниматель». 2 серия

Мы подготовили вторую серию действительно ценного курса для предпринимателей. Здесь вы найдете не только задачи по бухгалтерскому учету, но и уникальные жизненные бизнес-ситуации, которые требуют от трупредпринимателей нестандартного мышления и гибкости.

Примеры задач для обязательного курса «Начинающий предприниматель». 2 серия
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Обзоры для бухгалтера

Несерьезный ночной бухгалтер: Дима, корзина и Wildberries, сериалы, которые стоит посмотреть, как стать крутым блогером, мозгонапрягатель и Ко. 💃«Ночной бухгалтер» №1713

Пятница без напряга — решили дать вам расслабиться и в этот раз не перегружать выпуск замороченными новостями. Расскажем про тренды рекламы, как бухгалтеру выбрать темы для своего блога, что посмотреть вечером, поиграем в головоломки.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Бизнес на УСН освободят от налога за изъятое имущество

При изъятии земли и недвижимости для госнужд бизнес получает от государства компенсацию и должен заплатить налог с нее. При УСН этот доход в виде компенсации сделают необлагаемым.

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ФНС уточнила, какой электронной подписью нужно подписывать 6-НДФЛ

В статье 80 НК сказано, что налоговые декларации и РСВ сдают по ТКС обязательно с квалифицированной электронной подписью.

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Чтобы вести бизнес на маркетплейсе, можно зарегистрировать самозанятость, ИП или юридическое лицо. Юрлицо дает бизнесу самые широкие возможности для роста, но здесь важно правильно выбрать тип компании, который лучше всего подойдет для ваших целей. В статье разобрались, как это сделать.

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Расчеты по инкассо и расчеты платежными требованиями

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Это пригодится каждому бухгалтеру! Что нужно учитывать при определении срока полезного использования ОС

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Это пригодится каждому бухгалтеру! Что нужно учитывать при определении срока полезного использования ОС

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