Несерьезный ночной бухгалтер: Дима, корзина и Wildberries, сериалы, которые стоит посмотреть, как стать крутым блогером, мозгонапрягатель и Ко. 💃«Ночной бухгалтер» №1713

Пятница без напряга — решили дать вам расслабиться и в этот раз не перегружать выпуск замороченными новостями. Расскажем про тренды рекламы, как бухгалтеру выбрать темы для своего блога, что посмотреть вечером, поиграем в головоломки.

Сегодня в выпуске:

Беспощадный маркетинг — креатив, который подхватили все.

Как стать лучшим боссом на свете — 8 советов.

Как роботы Ессентукам помогли.

Бухгалтер — блогер горе в семье , какие темы для статей выбрать?

Как можно заработать 30 000, не вставая с дивана?

Новые сериалы и новые сезоны, которые стоит посмотреть в эти выходные.

Пятничная головоломка.

Что нового в Клерк.Премиум — обзор для подписчиков и не только.

Мем дня.

Дима, ты где?

Когда вирусится в соцсетях какой-то рекламный ролик среди самой аудитории — это уже привычно, но когда рекламную кампанию подхватывают другие бренды, вот тут настоящий мастер-класс.

Реклама от Wildberries, где некого Диму призывают оплатить таинственной «ей» корзину, настолько понравилась другим компаниям, что они решили подхватить идею и сделали ее трендом.

Яндекс, Авито, МТС, ВТБ, Сбер… стали использовать цепляющий призыв.

Вот так, простым мановением руки Вайлдберриз заразили своей рекламной компанией всех.

Почему не любят начальников и как это изменить?

Хочешь быть любимым боссом и мечтой любого работника? Забудьте такие псевдоистины, как я — начальник, ты — дурак, перестаньте запугивать персонал деспотичным стилем управления и еще несколько полезных советов, чтобы наконец, наладить отношения с подчиненными.

Тем, кто начальником не работает все равно советуем прочитать. Во-первых, а вдруг вы им станете. Во-вторых, поищите негативные признаки у своего босса и подсуньте ему эту статью, вдруг прислушается.

Кейс: распознавание первички программным роботом. «Нарзан», логистика и разные сценарии обработки документов

Перед компанией «Аксиоматика» была поставлена задача — снять с бухгалтерии рутинную деятельность по обработке документов (акты, сч.-фактуры, УПД), сверку в одной базе 1С и проведение в другой.

Как внедрение робота RРA помогло производителю минеральной воды «Ессентуки» и «Нарзан» решить эти проблемы, узнаете из статьи.

Читать

Нескучно писать — как вести блог бухгалтеру

Для начала изучите некоторые важные понятия для блогера — SEO, лиды, органический трафик, нативка и другие. Будете лучше понимать советы опытных коллег.

Проанализируйте конкурентов, посмотрите, как и что они пишут, какие темы больше цепляют. Потом разберитесь с поисковыми запросами (что и как люби ищут в сети по вашей специализации), соберите ключевые слова, в конце концов спросите, что интересно вашей аудитории у нее самой.

Более подробные советы с рекомендациями сервисов и инструментов в помощь в этой статье.

Где денег взять?

Иногда так хочется заработать, но так, чтобы и не делать ничего? Мечта фантазера? А вот и нет, для этого давно придумали реферальные программы. Кстати, «Клерк» готовит по ним обзор, который выйдет в июле — не пропустите.

Партнерская или реферальная программа позволяет заработать на приглашении к приобретению всего чего угодно — от обучающего курса до кредитной карты. Вы рекомендуете товар или услугу, по вашей рекомендации ее покупают, а вы получаете бонус.

Ой, да тут продавать надо! Скажете вы и ошибетесь. Реферальные программы часто могут работать почти без вашего участия. Например, ссылку на покупку можно разместить у себя на странице в соцсети. Даже если услугу, товар или сервис надо порекомендовать, то они сами по себе уже настолько классные, что вы сделаете это совершенно искренне.

Вот, к примеру, сервисы для юристов — для подготовки к суду или проверки контрагентов, они полезные и их легко похвалить какому-нибудь знакомому адвокату или директору. Тем более, что проверка контрагентов — это сейчас для любого бизнеса необходимость.

Работа для стойких

Хотите работу, на которой нескучно каждый день? Ежедневно новые задачи, постоянный адреналин, эмоции, бьющие через край. Выбирайте профессию бухгалтера.

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Вместо картин

Сегодня наш шеф-редактор Трибуны решила не выпускать привычный пост о картинах-мемах, а решила сделать подборку классных сериалов и новых сезонов, на которые не жалко потратить время.

Есть тут любители сериала Пацаны (The Boys)? Там 4 сезон подвезли.

Поднапряжем мозги

Сегодня у вашего любимого блогера новая задачка — нужно в прямом смысле посчитать количество косцов в артели. Кого? Чего? А вы в задачку то перейдите и увидите.

Что новенького?

Рассказываем, что интересного появилось в нашей флагманской подписке для бухгалтера и кадровика Клерк.Премиум.

Добавляем все больше материалов по предстоящей налоговой реформе — заранее подготовьтесь к изменениям.

На этой неделе в подписке появились 4 вебинара, 5 разборов, 6 мини-курсов, а наши эксперты провели больше 200 консультаций для подписчиков.

В подписке только все самое важное и нужное бухгалтеру каждый день — практические инструкции, понятные таблицы, образцы документов, полезные советы.

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Мем дня

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Ваша дорогие Димы, мы не специально)) редакция