Нанимать или взращивать? Разбираемся, откуда брать руководителей

Об этом расскажет Екатерина Стародубцева-Калачева, карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment.

Самый большой плюс такого подбора — это, конечно, приобретение недостающих в команде навыков и знаний.

Если вы найдете на рынке управленца с интересным опытом, то он, как никто другой, сможет настроить новые рабочие процессы и многому научить команду.

Приведу пример: повод к найму стороннего управленца — желание компании выйти на ближневосточный рынок. Если у текущего менеджмента нет опыта и понимания того, как это можно осуществить, то на выручку им придет руководитель со стороны. Запуск нового направления работы — идеальный повод для того, чтобы взять такого человека в команду. За счет того, что все процессы будут выстраиваться с чистого листа, сопротивления по отношению к новому менеджеру у команды будет меньше.

Кроме того, появление такого руководителя может очень здорово замотивировать коллектив. Когда в компанию приходит сильный специалист со стороны, остальные сотрудники, как правило, невольно начинают стремиться к развитию. Что, конечно, положительно сказывается и на производительности команды.

У такого найма есть еще один неочевидный плюс. И это возможность работать с лучшими из лучших на всем рынке.

Все дело в том, что, приглашая руководителя со стороны, мы практически всегда берем тех, чьи опыт и знания находятся на уровень выше, чем у кадров компании. Таким образом бизнес может поработать с самыми ценными специалистами сферы.

Есть ли у внешнего подбора минусы

Конечно, ведь риски есть всегда. Если вы собираетесь брать человека со стороны, вам нужно быть готовыми и к возможным негативным последствиям.

Например, бывает и так, что команда в штыки воспринимает нового руководителя. На это может быть множество причин вроде личной неприязни или страха перед изменениями. Важно понимать, что новый человек, а тем более управленец — это всегда повод для стресса у коллектива.

Со знакомым всегда спокойнее, ведь ты знаешь его стиль работы, сильные и слабые стороны. А тут придется узнавать все по новой: что у руководителя за характер, какой стиль управления он ведет, как общается с подчиненными и т.п. Не все сотрудники к этому готовы.

На этом фоне также есть риск, что управленец не уживется с текущей командой и попробует ее пересобрать.