ФСБ хочет забирать не только заграничные, но и внутренние паспорта. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1717

В МВД подготовили законопроект, который наделяет ФСБ и МИД РФ правом изымать внутренние паспорта, в случае, если выявлена их недействительность (накалякает ребенок каракули в паспорте — останетесь без него). Сколько тратят россияне на содержание домашних животных? За что вам заплатит «Клерк».

Сегодня в выпуске:

По каким причинам заберут паспорт и при чем тут смайлик.

Сколько тратят на собак и кошек их владельцы.

Бесплатная учеба для бухгалтера!

«Клерк» ищет таланты и будет им платить.

У ИП списали взносы 1%. Наконец-то!

Прогноз по ставке от Центробанка.

Странные критерии однодневок.

Проверки ККТ, которых вы не ждете.

Мем дня.

А паспорт то недействительный

В МВД подготовили законопроект, который вносит изменения в порядок изъятия загранпаспортов за рубежом и в порядок изъятия внутренних паспортов.

Замначальника Управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД России Екатерина Сизова, сообщила, что изъятие паспорта будет происходить, если будет выявлено, что гражданин предъявляет недействительный паспорт.

В частности, если в паспорте паспорта будут непредусмотренные сведения, отметки и записи. Например, рисунок. Задумчиво выведете в паспорте смайлик и останетесь без паспорта.

Корм, игрушки и ветеринарка — сколько стоит содержать питомца

Согласно исследованию, о котором мы рассказали в новости, половина опрошенных собаководов тратит на любимца более 5 000 рублей. Каждый третий — более 8 000 рублей в месяц, 10% — свыше 10 000 рублей. Остальные — менее 5 тысяч в месяц.

На кошек расходы несколько иные. 50% кошатников тратят на пушистых до 5 000 рублей. Каждый пятый — не более 8 000 рублей, а 30% — 2-4 тыс. рублей.

В комментариях «клерки»-владельцы домашних любимцев делятся, чем их кормят, чем радуют и во сколько это обходится. Судя по всему больше тратят владельцы крупных собак — для них и еды нужно больше, и игрушки с амуницией стоят дороже, не говоря о ветеринарных услугах и уходе.

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В ЛК ФНС у ИП наконец-то произошло списание взносов

Предприниматели и их бухгалтеры волновались, что опять произошел какой-то сбой. Срок для списания взносов ИП 1% за 2023 год — 1 июля, но в понедельник далеко не все отметили списание с ЕНС.

Сегодня в ЛК воцарился порядок и платеж ушел в бюджет, но ИП волнуются — все ли правильно отобразилось в программе налоговиков, ведь за просрочку положены санкции.

ЦБ хочет пересмотреть ключевую ставку

В июле Центробанк будет обсуждать возможность повышения ключевой ставки до 17 или 18% годовых. В июне ставка сохранилась на уровне 16%, что нас ждет в июле?

В июне ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Это значение держится с декабря 2023 года.

Ранее регулятор уже сообщал о том, что в зависимости от полученных данных ставка может измениться, причем существенно.

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Нет счета или компания — правопреемник «технички»

Такие не часто встречающиеся критерии для признания компании однодневкой описывает в своем блоге налоговый консультант.

Автор категорически не рекомендует иметь дело с организацией, у которой счет не открыт, приостановлен сроком более 30 дней или если она позакрывала все свои счета и больше ими не пользуется.

Это странное поведение.

С большим опасением стоит отнестись и к компании, которая прошла через процедуру ликвидации в форме присоединения или слияния.

Проверки ККТ, которых вы не ждете

Сегодня мы выпустили крутой мини-курс с тестами и большим подробным конспектом по типичным ошибкам в чеках и кассовых операциях, а также по проверкам ККТ и критериям, по которым вы под них можете попасть. Эксперт приводит много примеров и рассказывает, как именно исправить разные виды ошибок.

Напомним, что все чеки должны быть не просто пробиты на кассе, но и отправлены в ОФД, а оттуда обязательно должны попасть в ФНС. Необходимо постоянно проверять статус направленных чеков. А то редакция часто видит вопросы о наших читателей — что делать, полгода не пробивали / не так пробивали / не отправлялись чеки. Лучше принять превентивные меры, чем потом с риском штрафа исправлять ошибки.

Мем дня

Вот так вот — не надо!

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Ваша пошла проверять паспорта редакция