📢 Ищем таланты! «Клерк» приглашает бухгалтеров и других экспертов стать авторами

Хотите заявить о себе миллионам читателей? Мечтаете писать статьи для крутых компаний? Или просто попробовать свои силы в копирайтинге? Это ваш шанс!

«Клерк» ежедневно выпускает под сотню материалов — статей, новостей, разборов, постов блогеров.

Приличная часть этого контента — авторские материалы. Мы сотрудничаем с десятками авторов. Это бухгалтеры, маркетологи, сотрудники банков, эксперты по налогам, юристы и другие эксперты, которые хотят поделиться своими знаниями. А еще заработать на этом и получить свою порцию славы.

Итак, кто же нужен «Клерку».

Авторы коммерческого и экспертного контента

Для чего. На «Клерке» есть статьи, доступные всем читателям и разборы — полезные в работе тексты для бухгалтеров для подписчиков «Клерк.Премиум». Также редакция помогает компаниям вести блоги.

Статьи, разборы и блоги редактирует и публикует редакция «Клерка», но часто их пишут внештатные авторы.

Что делать. По заданию редакции писать статьи и разборы о налогах, бухучете, кадрах и финансах. По теме, в которой вы эксперт.

Актуализировать статьи, которые выходили на «Клерке» раньше.

Как часто. Зависит от вашего желания и возможностей. Некоторые внештатные авторы пишут нам по 10-15 статей в месяц. А кто-то одну-две.

Гонорар. За статьи по заказу редакции платим деньги. В среднем автор зарабатывает 10 000 рублей в месяц. Плюс-минус, все зависит от количества статей, которые вы напишете. Если вы эксперт в узкой области знаний, например в ВЭД, госзаказе или антиотмывочном законодательстве, возможны особые условия.

Какие навыки нужны. Вы должны хорошо разбираться в тех темах, на которые собираетесь писать статьи. Обладать грамотностью и допускать минимум ошибок (конечно, мы вычитываем тексты, но предпочтение отдадим авторам, которые правильно расставляют запятые и не путаются в -тся, -ться). У нас есть инструкция для авторов, которая подскажет, как лучше писать текст и как его оформлять. Вы должны уметь работать в google-документах.

Есть ли тестирование. Вашим тестом станет первое задание от редакции, в первую очередь мы оценим, насколько вы поняли суть задачи, не ошиблись ли в фактаже и как полно раскрыли тему.

Куда обращаться. Оставляйте свои контакты в форме ниже, мы свяжемся с вами.