Как уведомить работников о начале отпуска по графику отпусков: бланк и образец документа

Как составить уведомление о начале отпуска по графику отпусков в соответствии с ТК? По какой форме составлять этот документ? В какой срок направлять его работнику? Можно передавать уведомление в электронном виде? Что будет, если работодатель вовремя не передаст работнику уведомление? Отвечаем на вопросы, а также приводим бланк и образец заполненного уведомления.

Право работника на отпуск и гарантии

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется каждому работнику с целью обеспечения отдыха и восстановления сил. Организация и проведение данного процесса регулируются Трудовым кодексом.

Статья 122 ТК устанавливает обязанность работодателя предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск своим сотрудникам. Очередность предоставления отпуска определяется на основании составленного графика отпусков (ст.123 ТК).

График отпусков — это документ, определяющий порядок и сроки предоставления отпуска различным сотрудникам организации. Он позволяет равномерно распределить отпуска с учетом интересов как сотрудников, так и работодателя.

Статья 114 ТК определяет гарантии для работников, находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске. В этот период сотрудник сохраняет свое рабочее место, а также право на получение среднего заработка. Это означает, что работник может быть уверен в том, что после отпуска его трудовые права и интересы будут надлежащим образом обеспечены.

Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней (ст. 115 ТК).

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О необходимости уведомления о начале отпуска

Согласно ст. 123 ТК, работодатель обязан уведомить сотрудника о предстоящем ежегодном оплачиваемом отпуске. Это уведомление должно быть предоставлено за 2 недели до начала отпуска, в соответствии с установленным графиком отпусков на год.

Это позволяет работнику своевременно подготовиться к отпуску и организовать свои дела, а также дает работодателю возможность планировать рабочий процесс с учетом отсутствия сотрудника.

Если ежегодный оплачиваемый отпуск был перенесен на более ранний или поздний срок по письменному заявлению работника, работодатель не обязан дополнительно уведомлять о начале отпуска. В этой ситуации достаточно оформления приказа о предоставлении отпуска на основании написанного самим работником заявления. Это позволяет упростить процедуру уведомления в случае, если сам работник является инициатором переноса отпуска.

Штрафы за отсутствие уведомления

Несоблюдение обязанности уведомления о начале отпуска может повлечь за собой негативные последствия для работодателя. В соответствии с пунктом 1 статьи 5.27 КоАП за данное нарушение могут быть наложены штрафы:

на индивидуального предпринимателя в размере от 1 000 рублей до 5 000 рублей;

на должностное лицо в размере от 1 000 рублей до 5 000 рублей;

на юридическое лицо в размере от 30 000 рублей до 50 000 рублей.

Пример уведомления о начале отпуска

Форма и образец уведомления

Бланк уведомления о времени начала отпуска законодательством не утвержден. Поэтому организации могут разрабатывать свои образцы уведомлений. Обычно в уведомлении указываются следующие реквизиты:

реквизиты организации (наименование, адрес, ОГРН, ИНН);

наименование, дата, номер документа уведомления;

должность и Ф.И.О. работника;

дата начала и окончания отпуска;

общее количество дней отпуска;

подпись уполномоченного сотрудника работодателя;

должность и Ф.И.О. уполномоченного сотрудника работодателя, подписавшего уведомление о начале отпуска.

Образец уведомления о дате начала отпуска:

Уважаемый(ая) Иванов Иван Иванович, Сообщаем вам, что согласно утвержденному графику отпусков на текущий год, ваш ежегодный оплачиваемый отпуск начнется: Дата начала отпуска: 15 августа 2024 г. Дата окончания отпуска: 28 августа 2024 г. Продолжительность отпуска: 14 дней Пожалуйста, убедитесь, что вы ознакомились с этой информацией и подтвердите свое согласие путем подписания данного уведомления. С уважением, Иванова Мария Петровна Главный специалист по кадрам

Способы уведомления о начале отпуска

ТК не конкретизирует один конкретный способ уведомления о предстоящем, поэтому существует несколько подходов, которые можно использовать.

Способ Описание Письменное уведомление Составление отдельного письменного уведомления о начале ежегодного отпуска и передача его работнику. График отпусков Ознакомление работника под подпись с графиком отпусков, в котором указано время начала отпуска. Приказ о предоставлении отпуска Информирование работника о начале отпуска через ознакомление с приказом о предоставлении ежегодного отпуска. Уведомление по почте Возможность уведомления работника о начале отпуска по почте, как в случае его присутствия на работе, так и при отсутствии. Уведомление дистанционного работника Оповещение о времени начала ежегодного отпуска для работников, находящихся в дистанционном режиме работы (например, по электронной почте).

Заметим, кто кроме того, чтобы ознакомить всех сотрудников с самим графиком отпусков, необходимо также известить каждого конкретного работника о дате начала его отпуска не менее чем за две недели до этой даты.

Обязанность уведомления о начале отпуска касается не только тех работников, которые уходят в отпуск в соответствии с установленным графиком, но и тех, кто решает взять дополнительный отдых (письмо Роструда от 24.12.2020 № ПГ/59245-6-1).

Если вы выбрали этот способ уведомления, то рекомендуется использовать специальный лист ознакомления с графиком отпусков. Желательно, чтобы этот лист содержал специальное поле, в котором сотрудники могут подтвердить свою ознакомленность с графиком и информацией о начале своего ежегодного отпуска. Это позволит не только уведомить работников, но и иметь письменное подтверждение их ознакомления с данными сведениями.

Пример листа ознакомления с датами начала отпусков:

Если работник отказывается знакомиться с датой отпуска

Если работник не согласен с графиком отпусков и отказывается ставить на нем подпись об ознакомлении, то ТК не устанавливает четких инструкций о том, как поступить работодателю. Однако, если работник требует изменения дат своего отпуска в графике, вы не обязаны удовлетворять его требования.

Для фиксации отказа работника рекомендуется составить акт об отказе от ознакомления с графиком отпусков.

Этот акт может быть подготовлен с участием минимум трех свидетелей — работников, которые будут свидетельствовать о факте отказа от ознакомления. В акте указываются следующие данные:

Дата и время составления акта.

ФИО и должности работников, которые участвовали в составлении акта.

ФИО и должность работника, который отказался ознакомиться с графиком отпусков.

Информация о том, что работник отказался ознакомиться с графиком отпусков на определенный год, с указанием даты его утверждения или реквизитов приказа, которым график был утвержден.

Подписи всех работников, участвующих в составлении акта.

Выводы

Уведомление о начале ежегодного отпуска является неотъемлемой частью соблюдения ТК. Для уведомления о времени начала отпуска может использоваться утвержденный график отпусков. Работнику необходимо сообщить о начале его отпуска не позднее чем за две недели. Можно каждому работнику направлять отдельное уведомление. Но это не единственный способ. Использование специального листа ознакомления позволяет фиксировать уведомление работников о начале отпуска.

Источник: https://buhguru.com/kadrovaya-rabota/uvedomlenie-o-nachale-otpuska-po-grafiku-otpuskov-blank-obrazecz.html#