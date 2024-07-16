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Обзоры для бухгалтера

Упрощенцам, даже свободным от уплаты НДС в 2025 году, придется формировать счета-фактуры. «Ночной бухгалтер» № 1725

Появляется все больше сопутствующих поправкам по налоговой реформе 2025 проблем. Упрощенцев с доходами до 60 млн рублей освободили от НДС автоматически, но при этом не убрали обязанность выставлять счета-фактуры. Бухгалтеры уже всерьез начинают называть УСН усложненной системе налогообложения.
Упрощенцам, даже свободным от уплаты НДС в 2025 году, придется формировать счета-фактуры. «Ночной бухгалтер» № 1725
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Исправят ли НК для тех упрощенцев, которым не нужно будет платить НДС.

  • Перейти на совместительство вместе основной работы можно только через увольнение.

  • На работников — граждан ЕАЭС тоже надо подавать сведения в МВД.

  • Штрафы за несообщение о начале предпринимательской деятельности вырастут в два раза.

  • Налоговики начали мониторить селлеров на маркетплейсах.

  • Полезности для бухгалтера.

  • Мем дня.

Без НДС

Освобожденных от НДС в 2025 году налогоплательщиков на УСН не освободили от выставления счетов-фактур.

Согласно п. 5 ст. 168 НК те, кто освобожден от НДС по статье 145 НК (а это и есть упрощенцы по новым поправкам), счета-фактуры составляются с указанием в них «Без налога (НДС)».

Возможно, что поправки внесут еще раз и недоразумение исправят, но у бухгалтеров такой уверенности нет, они вообще не понимают, зачем такая канитель устроена для освобожденного от налога бизнеса.

Для тех кто будет иметь доходы свыше 60 млн все будет еще сложнее, им не только придется выставлять счета-фактуры с налогом, но и вести книги продаж и сдавать декларацию.

Рубрика: Роструд объясняет

Это один из частых вопросов по совместителям. Нередко сотрудники работают на основной работе, а потом хотят перейти на другую, при этом на бывшем основном месте стать совместителями.

Работодатель не сможет просто перевести их из основных работников совместители, придется оформить увольнение и новый прием на работу на новых условиях.

Такое разъяснение дает Роструд.

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Для ЕАЭС исключения нет

На иностранцев при приеме на работу или заключении договора ГПХ нужно подавать уведомление в МВД.

Исключения для сотрудников из стран ЕАЭС не предусмотрено. Есть только постановление Верховного суда от 30.05.2017 № 78-АД17-19, которое позволяет не уведомлять миграционный орган по работникам-белорусам, но даже в этом случае безопаснее будет подать уведомление, потому что доказывать свою правоту и оспаривать крупные штрафы придется, возможно, в суде.

Роспотребнадзор поднимет штрафы вдвое

Бизнес должен сообщать о начале предпринимательской деятельности в Роспотребнадзор. Из-за того, что предприниматели игнорируют это требование, ведомство собирается поднять в два раза штрафы за несообщение.

Изменения внесут в ст. 19.7.5-1 КоАП. Штрафы для должностных лиц и ИП вырастут с 3-5 тыс. рублей до 7-12 тыс. Для юридических лиц — с 10-20 тыс. до 24-48 тыс. рублей.

Сообщить Роспотребнадзору о начале деятельности обязаны не все, а, например, компании и ИП работающие в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса, автоперевозок и др.

Продавцов маркетплейсов будет регулярно проверять ФНС

Проверки будут выборочными, но системными. Они отмечают, что среди продавцов распространены такие нарушения как неправомерное применение ПСН, дробление бизнеса, фиктивная миграция в регионы с пониженной налоговой ставкой.

Деятельность маркетплейсов последнее время под бдительным контролем властей. Обсуждается создание и контрольного органа и законов, которые будут контролировать деятельность площадок.

Полезности для бухгалтера

Разложили по полочкам (точнее по таблице) ставки НДФЛ на 2025 год. В таблицу собрали информацию об уровне дохода, ставки и налоговые базы со ссылками к нормам НК.

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Мем дня

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Обзоры для бухгалтера

Упрощенцам, даже свободным от уплаты НДС в 2025 году, придется формировать счета-фактуры. «Ночной бухгалтер» № 1725

Появляется все больше сопутствующих поправкам по налоговой реформе 2025 проблем. Упрощенцев с доходами до 60 млн рублей освободили от НДС автоматически, но при этом не убрали обязанность выставлять счета-фактуры. Бухгалтеры уже всерьез начинают называть УСН усложненной системе налогообложения.

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