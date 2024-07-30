Если ЕНС ушел в минус, у вас будет время до блокировки счета. 👂«Ночной бухгалтер» № 1735

Сегодня в выпуске:

Как ФНС реагирует на минус на ЕНС.

Самозанятым дадут кредитные каникулы.

Изменилась сумма процентов по вкладам, которая будет облагаться НДФЛ.

С 1 сентября начнется эксперимент по международным расчетам в криптовалютах.

Полезности для бухгалтера.

Мем дня.

Когда заблокируют счет при минусе на ЕНС

В КУБе обсуждают ситуацию, когда было подано уведомление по ЕНП и начислен налог, а вот средств на ЕНС не оказалось, и бухгалтер волнуется что пока они появятся, будет заблокирован расчетный счет.

Коллеги успокаивают — сначала ФНС пришлет требование, даст время на оплату долга, а уже потом будет блокировать счет.

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Самозанятым дадут каникулы

Самозанятые заемщики могут уйти на кредитные каникулы. Максимальный размер кредита, по которому самозанятый вправе обратиться с требованием о предоставлении льготного периода, составляет 10 млн рублей. В Госдуму внесли соответствующий законопроект.

Изменилась сумма процентных доходов, которые будут облагаться НДФЛ

Все из-за повышения ключевой ставки ЦБ. В 2024 году, вкладчики не будут платить налог с процентного дохода по вкладам в пределах 180 тысяч рублей.

Необлагаемая база по налогу со вкладов рассчитывается по формуле: 1 млн рублей умножить на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца.

Обратите внимание — налогом облагают именно доход в виде процентов, а не сам вклад, конечно.

Если ставка будет повышена еще раз, чего чиновники ЦБ не исключают, то и необлагаемая сумма снова вырастет.

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С 1 сентября старт эксперимента по международным расчетам в криптовалютах

Госдума приняла закон, который позволит Центробанку с 1 сентября 2024 года начать эксперимент по созданию платформы для использования криптовалют в трансграничных расчетах.

Возможно это шаг к использованию криптовалюты и для внутренних расчетов. О полной легализации расчетов ведется много разговоров, но пока оплачивать товары, работы или услуги на территории РФ криптой нельзя. При этом покупать криптовалюты или продавать ее саму не запрещено.

Полезности для бухгалтера + 3 топ-вебинара августа

✅Excel. Новые возможности — такой пост выпустил в Трибуне наш постоянный автор. Он расскажет как сделать работу с эксель более музыкальной, сделать перевод, выделить или снять выделение сразу целого диапазона ячеек.

Четвертый закон логики. Закон достаточного основания. Викторина — непростая задачка для ума. Всякое положение для того, чтобы считаться вполне достоверным, должно быть доказанным, т. е. должны быть известны достаточные основания, в силу которых оно считается истинным. Вот такой вот логикой вам предстоит пользоваться, чтобы ответить на несколько вопросов.

Пару дней у нас была проблема с рассылкой, которая наконец счастливо разрешилась. Нам приятно, что вы волновались и присылали на почту и в личку письма с вопросами, что произошло и просили возобновить рассылку. Обязательно пишите нам, если не получили Утренний или Ночной бухгалтер — выпуски идут ежедневно, кроме выходных.

А вот трио ожидаемых вебинаров августа:

Мем дня

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Ваша полночная редакция