❓ Самозанятые смогут оформить кредитные каникулы. Эксперт-самозанятый налоговый бухгалтер недоумевает от суммы

Самозанятые заемщики могут уйти на кредитные каникулы, если их обязательства превышают 10 млн рублей.

В Госдуму внесли законопроект, по которому самозанятые получат право уйти на кредитные каникулы.

Максимальный размер кредита, по которому самозанятый вправе обратиться с требованием о предоставлении льготного периода, составляет 10 млн рублей.

«Предлагаемые изменения позволят снизить риски дефолтов заемщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц-самозанятых, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас механизм предоставления кредитных каникул регулирует закон № 106-ФЗ. Заемщик может пользоваться льготным периодом не чаще чем раз в пять лет. Максимальный размер кредита для микропредприятий составляет 60 млн, для малых компаний — 400 млн, для средних — 1 млрд рублей.

Кредитные каникулы дают по заявлению заемщика без предъявления специальных требований по объему выручки. Во время льготного периода кредитор начиняет проценты, которые заемщик обязан погасить без внесения платежей в полном размере. Такой подход позволяет снизить долговую нагрузку бизнеса.

Специально для «Клерка» комментирует Наталья Белякова — сотрудник ФКУ «Налог-сервис» и самозанятый налоговый бухгалтер:

«Кредитные каникулы для самозанятых, на мой взгляд, перспективны только в том случае, если перечень видов деятельности для них расширят и позволят нанимать до 3-5 сотрудников.

На что может потребоваться сумма в 10 млн руб. на одного самозанятого?? Офис снимать — нерентабельно. Сотрудников нанимать нельзя. Станки покупать — тоже не вариант для одного себя, если говорим о производстве. Реклама — тоже плохая идея: на одного самозанятого будет слишком большой объем заказов».