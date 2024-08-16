В личном кабинете юридических лиц будет все красиво с ЕНС. 💌«Ночной бухгалтер» № 1748

ФНС обновила интерфейс ЕНС в ЛК ЮЛ. Клерк поможет упрощенцам рассчитать НДС. Люди бесплатно делают лишнюю работу по просьбе начальства. ИП еще 2 года могут быть на каникулах.

Сегодня в выпуске:

Вводят новый интерфейс ЕНС личного кабинета для юрлиц.

«Клерк» поможет рассчитать НДС в 2025 году

Люди бесплатно делают лишнюю работу.

для УСН и ПСН продлили налоговые каникулы.

Период для начисления аванса не надо закреплять в нормативке.

Мем дня.

Разобраться с ЕНС

Понять, что творится на ЕНС — что откуда ушло и куда пришло, бизнесу станет проще. Налоговики, ориентируясь на обратную связь от бизнеса, решили изменить визуализацию личного кабинета юрлиц в части ЕНС. Сейчас идет тестирование новой версии.

В разделе «Расчеты с бюджетом» появится адаптивное управление своим ЕНС, возможность сформировать запросы и выгрузить необходимые данные.

НДС при УСН в 2025 году

У «Клерка» появился новый калькулятор, который поможет рассчитать НДС на ОСНО и УСН в 2025 году.

Вы можете уже сейчас прикинуть, какую ставку НДС выгоднее применять в 2025 году — пониженную 5% или обычную 20%.

Исполнительные трудоголики

Больше половины сотрудников готовы выполнять обязанности вне должностной инструкции.

Выполнить поручения руководства согласны 77% россиян, из них 61% делают это безвозмездно. 16% сотрудников требуют доплату за лишнюю работу.

И только 12% опрошенных отказываются от просьбы начальства выполнить несвойственные их должности поручение.

Развод без сюрпризов

Развод — дело непростое. Помимо своего законного имущества, от бывшего мужа можно получить неожиданный сюрприз — его долги. В этой ситуации совершенно непонятно, что делать. Как отстоять свои права и доказать, что долг принадлежит бывшему мужу?

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Ура, каникулы

Налоговые каникулы для ИП на УСН и ПСН, которые действовали до конца текущего года, продлили до 01.01.2027.

Налоговые каникулы для новых ИП могут вводить региональные власти. Ставка 0% действует два первых года.

Полезности для бухгалтера

Полезные материалы и выгодные предложения:

Как зарегистрировать или закрыть иностранную компанию в России, какие проблемы и риски могут возникнуть, узнаете здесь.

Как налоговая реформа-2025 повлияет на работу бухгалтера на маркетплейсах — рассказываем на курсе «Бухгалтер маркетплейса». Мы добавили в программу блок, который посвящен всем изменениям по упрощенке, НДС и налогу на прибыль. Подготовьтесь к нововведениям уже сейчас, чтобы в следующем году работать без стресса. Успейте присоединиться к новому потоку!

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Аванс

То, что аванс по зарплате считают за первую половину месяца с 1 по 15 число, и так ясно всем. Поэтому фиксировать это в зарплатной нормативке на надо.

И никакие другие экзотические расчеты (например с 23 по 22 число, с 28 по 11 число и т. д.) не применяются.

Зарплату начисляют за месяц, а месяц начинается с 1-го числа. Все остальное — от лукавого.

Мем дня

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