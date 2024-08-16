Больше половины сотрудников готовы выполнять обязанности вне должностной инструкции

Только 12% россиян отказываются от поручений руководителей, которые выходят за рамки их обязанностей. А 16% готовы пойти навстречу, но за дополнительную плату.

6 из 10 сотрудников лояльно воспринимают дополнительные поручения от руководителей и не требуют дополнительной платы за их выполнение.

О том, что поручения руководства часто выходят за рамки их должностных обязанностей, сообщили 4 из 10 россиян. Еще столько же признались, что иногда работают за рамками инструкций.

«В эпоху тотальной цифровизации должностные инструкции требуют пересмотра чуть ли не ежегодно. Лишь немногим сегодня повезло иметь устоявшиеся описания трудовых функций. Большинству приходится работать, не обращая внимания на формальности», — сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Выполнить поручения руководства согласны 77% россиян, из них 61% делают это безвозмездно, а 16% только за дополнительную плату. Отказываются от просьб начальства 12% участников опроса.

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