Бухгалтеры спорят: требовать от ИП документы о закупе товара или нет. 💡 «Ночной бухгалтер» № 1750

Налоговые проверки держат бухгалтеров в таком напряжении, что они иногда перестраховываются. «Клерки» спорят — стоит ли требовать от ИП документы, подтверждающие происхождение товара, или это лишнее?

Сегодня в выпуске:

Надо ли компании на ОСНО знать, откуда товар у ИП на упрощенке?

На бухгалтера взваливают воинский учет — как отказаться?

Не приходит уведомление о больничном? Расскажем, что делать.

Принять электронно можно, а уволить нельзя.

Не платить зарплату директор иногда можно.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

Нужен ли ИП бухучет?

По закону вести его ИП не обязан, а если для налогового учета ему не нужно подтверждение расходов, то зачастую предприниматель даже не хранит первичку. Последнее может сильно расстроить его контрагентов, особенно тех, кто работает на ОСНО. Как раз это и обсуждают в КУБе — телеграм-канале «Клерка».

Бухгалтер переживает о рисках — налоговая может заинтересоваться ИП и его сделками, происхождением товара, контрагентами-поставщиками ИП и т.д. А крайним окажется покупатель. Коллеги разделились на два лагеря — одни говорят, что нечего переживать, главное, чтобы между ИП и ООО были все необходимые документы подписаны, а другие за сбор всей подноготной до седьмого колена.

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Заставляют вести воинский учет

Кадровика в компании нет, директор хочет приказом возложить обязанности по ведению учета на бухгалтера, которая не горит желанием им заниматься.

Ранее воинский учет не велся, нужно навести порядок и подготовить все документы. Бухгалтер считает, что ее могут оштрафовать как лицо, ответственное за ведение воинского учета. Ситуацию обсуждают в нашем телеграм-канале.

Коллеги советуют потребовать доплату за новые обязанности.

Как узнать, что работник вышел на больничный?

Больничный работодатель получает в электронном виде. Причем уведомление приходит как при открытии больничного листа, так и при его закрытии. Но не всегда.

Бухгалтер поделилась проблемой — уведомления об открытии листов не приходят, директор сердится, а найти причину отсутствия уведомлений бухгалтер не может.

Есть пара лайфхаков:

Обратиться к оператору ЭДО, через которого приходят документы. Он поможет настроить уведомления, если что-то не так в софте.

Настроить оповещения на сайте Социального фонда в личном кабинете страхователя. Тогда информация будет приходить на почту работодателя вне зависимости от того, в каких программах работает бухгалтер.

Через КЭДО нельзя уволить работника

Принять на работу сотрудника можно с помощью электронного документооборота. Закон разрешает подписать приказ о приеме в ЭДО. А вот уволить — нет. Подписать документы по увольнении можно только на бумаге.

Также нельзя электронно подписывать акты о несчастном случае на производстве и документы, подтверждающие прохождение работником инструктажей по охране труда. Остальные кадровые документы допускается подписывать через КЭДО.

📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025: офлайн-билетов все меньше

На главное бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025» — уже распродана большая часть билетов для офлайн-участия. Но вы все еще можете получить свое место на конференции, а еще:

Участие в розыгрыше

Общение и нетворкинг

Фотоотчет

Пакет участника

Сертификат участника в электронном и печатном виде

Запись конференции

Презентации и материалы от спикеров

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Директору можно законно не платить зарплату…или нет?

Рубрика: «Роструд объясняет» снова с вами. По мнению ведомства, если директор — единственный учредитель не получает зарплату — это не нарушение ТК.

Подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени работника и работодателя недопустимо. На отношения единственного участника с учрежденным им обществом трудовое законодательство не распространяется. Вот так вот.

Бухгалтеры в комментариях рекомендуют запастись попкорном — ведь у Минфина прямо противоположное мнение, которое он основывает на решении ВАС и им хотелось бы услышать и его тоже.

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Раскрываем секреты маркетплейса — как добиться успешных продаж, как не совершать типичных ошибок, какими инструментами можно воспользоваться. Расширяйте компетенции.

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Мем дня

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