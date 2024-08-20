Роструд: невыплата зарплаты руководителю — не всегда нарушение

Главой 43 ТК установлены особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа.
Вместе с тем в ч. 2 ст. 273 ТК прямо определены случаи, когда действие указанной главы не распространяется на отношения между руководителем и управляющей организацией. В частности, ТК не регулирует данные отношения, если руководитель является единственным участником (учредителем), членом, собственником ее имущества.
На это Роструд обратил внимание в письме от 25.07.2024 № ПГ/13735-6-1.
Он пояснил, что в основе данной нормы лежит невозможность заключения договора с самим собой, поскольку нет иных участников (членов, учредителей).
Подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени работника и работодателя недопустимо.
На отношения единственного участника с учрежденным им обществом трудовое законодательство не распространяется.
Это значит, что нормы трудового законодательства о заработной плате, режиме рабочего времени, отпуске, ведении трудовой книжки, коллективном договоре и другие на такого руководителя не действуют.
Подробнее о том, как изменятся правила расчета зарплаты в 2025 году с учетом налоговой реформы-2025, расскажем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате. Купите курс со скидкой 81% за 3 690 рублей вместо
18 990 рублей.
Комментарии3
Минфин, ваш выход!
Запасаемся попкорном? 😁
а вот не подерётесь, а вот не подерётесь...