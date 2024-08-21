Понижение в должности работника

В статье рассмотрено, имеют ли право руководители компании понизить сотрудника в должности, в каком порядке и какими кадровыми документами следует оформить такой перевод, а также допускает ли закон понижение в должности по инициативе работодателя без согласия работника.

Можно ли понизить работника в должности

Оформить перевод сотрудника на нижестоящую должность возможно при получении от него письменного согласия. Руководство компании вправе обратиться к работнику, предложив ему такой перевод. Понижение работника в должности без получения от него согласия допускается крайне редко и с учетом многих нюансов. Этому вопросу посвящен заключительный раздел нашего материала. Связано это с тем, что изменение должности работника признается корректировкой трудовой функции.

Трудовой кодекс устанавливает, что трудовая функция — это работа сотрудника на конкретной должности в соответствии со штатным расписанием, а также определенный вид поручаемой человеку работы (ст. 15 ТК). Она должна указываться в трудовом договоре и признается его обязательным условием (ч. 2 ст. 57 ТК).

При этом требовать от сотрудника выполнения работы, не оговоренной трудовым договором, начальник не имеет права, кроме случаев, предусмотренных трудовым законодательством (ст. 60 ТК).

Изменение трудовой функции — это поручение человеку работы по другой должности, специальности, квалификации по сравнению с предусмотренными при заключении трудового договора. Изменение трудовой функции сотрудника обычно происходит в связи с его переводом на другую работу или совмещением должностей (ст. 60.2, 72.1 ТК).

При этом нельзя изменить трудовую функцию работника в одностороннем порядке, в том числе понизить сотрудника в должности (ст. 74 ТК). Даже при организационных или технологических изменениях условий труда для изменения трудовой функции необходимо соглашение сторон.

Предложить изменить должностные обязанности работодатель может, направив сотруднику уведомление.

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Как понизить в должности сотрудника

Понизить сотрудника в должности при его согласии можно, оформив его перевод на другую работу (ст. 72.1 ТК). При этом для изменения трудовой функции работника придется оформить дополнительное соглашение к трудовому договору. Для этого работодателю нужно придерживаться следующего порядка:

подготовить для сотрудника соответствующее предложение (уведомление) в письменной форме. В нем нужно указать название новой должности, содержание и объем работы. Также прописывается дата, с которой человек должен приступить к новой работе, срок, на протяжении которого следует ее осуществлять, и условия оплаты труда;

получить от работника письменное подтверждение его согласия с данным предложением. Это может быть проставление соответствующей записи на документе, подпись сотрудника, его фамилия и инициалы;

работодатель при переводе сотрудника оформляет соглашение о внесении изменений в трудовой договор, являющееся дополнением (неотъемлемой частью) трудового договора.

Такое соглашение подписывают сотрудник и работодатель. В нем оговариваются все условия корректировки трудовой функции работника. Кроме того, если содержание и объем новой работы раскрываются в служебной инструкции по новой должности, то с этой методичкой сотрудника нужно ознакомить под подпись до того, как он подпишет соглашение.

У каждой из сторон соглашения остается подписанный сторонами экземпляр. Получение работником экземпляра соглашения должно подтверждаться его подписью на экземпляре, хранящемся у работодателя (ст. 67, 72 ТК);

Сотрудник может проявить инициативу и обратиться к работодателю, чтобы тот перевел его на нижестоящую должность. Для этого человек должен написать на имя директора компании-работодателя заявление с просьбой о своем переводе. Причем обосновывать такое желание сотрудник не обязан. Если руководство фирмы будет согласно на перевод, останется только оформить документы.

На основании статьи 254 ТК предусмотрена возможность перевести на другую работу беременную женщину в соответствии с медицинским заключением по ее заявлению. При этом за ней сохранится прежний средний заработок.

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, при невозможности выполнения прежней работы также подлежат переводу по их заявлению на другую работу. Оплата труда в этом случае производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка на прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. Отказать в осуществлении указанных временных переводов работодатель не имеет права.

Вместе с тем, если произошел конфликт и работодатель вынуждает подчиненного написать подобное заявление о переводе, это является нарушением российского законодательства. Если дело дойдет до суда, такие действия руководства будут признаны незаконными.

Понижение в должности без согласия работника

Понижение работника в должности по инициативе работодателя в одностороннем порядке возможно лишь в исключительных случаях, предусмотренных законом.

Руководство может перевести на срок до одного месяца работника без его согласия на другую, не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя в случае (ч. 2, 3 ст. 72.2 ТК):

катастрофы природного или техногенного характера;

производственной аварии;

несчастного случая на производстве;

пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии;

в любых других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части;

простоя по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера, чтобы избежать уничтожения или порчи имущества либо для замещения временно отсутствующего работника, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, указанными выше.

Однако даже в таких экстраординарных ситуациях перевод на работу, требующую более низкой квалификации, возможен лишь с письменного согласия сотрудника. При этом оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка на прежней работе.

Также следует учесть, что если по завершении срока временного перевода прежняя работа сотруднику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.

Если на прежней должности человеку нельзя трудиться по медицинским показаниям, то перевод его на нижестоящую должность при соблюдении ряда условий не будет противоречить нормам российского законодательства. Работодатель должен предложить такому человеку другую имеющуюся у него работу, которую он может выполнять согласно медзаключению.

Если работник согласится, нужно оформить перевод — постоянный или временный на период, указанный в заключении. Правда, при переводе на нижеоплачиваемую работу потребуется выплачивать средний заработок по прежней должности на протяжении месяца со дня перевода, а если повреждение здоровья связано с работой — до выздоровления или полной утраты профессиональной трудоспособности (ст. 73, 182 ТК).

Если подходящих вакансий у работодателя нет или работник не согласен на перевод, действия руководства зависят от срока непригодности по медицинскому заключению.

При непригодности до 4 месяцев работник остается отстраненным до ее окончания, а затем возвращается к выполнению своей обычной работы.

Работника, признанного непригодным к выполнению своей работы постоянно или на срок больше 4 месяцев, можно уволить по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК. Для увольнения нужен письменный отказ работника от предложенных вакансий или уведомление руководства об их отсутствии.