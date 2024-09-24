Кому нужен медосмотр при приеме на работу в 2024 году

Кому нужен медосмотр по трудовому законодательству
Предварительный медицинский осмотр при приеме на работу обязателен для следующих категорий трудящихся:
Категория работника
Статья Трудового кодекса
Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах)
Работники пищевой промышленности
Работники сферы общественного питания и торговли
Работники водопроводных сооружений
Работники медицинских организаций и детских учреждений
Водители (лица, деятельность которых связана с управлением транспортным средством)
Лица, не достигшие 18 лет
Вахтовики
Лица, привлекаемые для работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Спортсмены
Кому медосмотр обязателен по иным нормативным актам
Есть категории работников, обязанных проходить медосмотр при трудоустройстве, которые указаны в иных нормативных актах (ч. 3 ст. 220, 69 ТК):
Категория работника
Нормативно-правовой акт
Муниципальные служащие
п. 4 ч. 1 ст. 13 закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
Госслужащие
п. 4 ч. 1 ст. 16 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
Работники с допуском к гостайне
Судьи
ст. 4.1 закона от 26.06.1992 № 3132-1
Работники ведомственной охраны
Работники, обслуживающие объекты электроэнергетики
п. 3 ст. 28 закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ
Работники атомных станций
Работники объектов по хранению и уничтожению химического оружия
ст. 14 закона от 02.05.1997 № 76-ФЗ
Врачи, средний и младший медперсонал
п. 3 ст. 9 закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ
Машинисты поездов, другие работники, которые подвергаются влиянию вредных и опасных производственных факторов
Спасатели
ст. 9, п. 1 ст. 23 закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ
Работники сферы производства / оборота пищевой продукции, услуг для розничной торговли пищевой продукцией, общественного питания и те, кто работает с парфюмерной и косметической продукцией, табачными изделиями
Нужен ли медосмотр офисным работникам
Сотрудникам офиса требуется предварительный медосмотр только в том случае, если на рабочем месте установлены вредные и опасные условия труда (приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н, письмо Минтруда от 05.05.2021 № 15-0/ООГ-1560).
В вышеуказанном письме Минфин поясняет, что в качестве источника информации о наличии вредных производственных факторов, кроме результатов спецоценки условий труда (СОУТ), могут быть использованы результаты исследований и испытаний, которые были получены в рамках контрольно-надзорной деятельности, лабораторного контроля
Также офисному персоналу необходим предварительный медосмотр, если предприятие ведет деятельность, которая невозможна без медосмотров по закону. К примеру: медицинские и образовательные учреждения, общепит.
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