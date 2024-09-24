Кому нужен медосмотр при приеме на работу в 2024 году

Для некоторых профессий и категорий работников медосмотр при трудоустройстве обязателен. Приведем подробный перечень.

Кому нужен медосмотр по трудовому законодательству

Предварительный медицинский осмотр при приеме на работу обязателен для следующих категорий трудящихся:

Кому медосмотр обязателен по иным нормативным актам

Есть категории работников, обязанных проходить медосмотр при трудоустройстве, которые указаны в иных нормативных актах (ч. 3 ст. 220, 69 ТК):

Нужен ли медосмотр офисным работникам

Сотрудникам офиса требуется предварительный медосмотр только в том случае, если на рабочем месте установлены вредные и опасные условия труда (приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н, письмо Минтруда от 05.05.2021 № 15-0/ООГ-1560).

В вышеуказанном письме Минфин поясняет, что в качестве источника информации о наличии вредных производственных факторов, кроме результатов спецоценки условий труда (СОУТ), могут быть использованы результаты исследований и испытаний, которые были получены в рамках контрольно-надзорной деятельности, лабораторного контроля

Также офисному персоналу необходим предварительный медосмотр, если предприятие ведет деятельность, которая невозможна без медосмотров по закону. К примеру: медицинские и образовательные учреждения, общепит.