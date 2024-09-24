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Медосмотры

Кому нужен медосмотр при приеме на работу в 2024 году

Для некоторых профессий и категорий работников медосмотр при трудоустройстве обязателен. Приведем подробный перечень.
Кому нужен медосмотр при приеме на работу в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кому нужен медосмотр по трудовому законодательству

Предварительный медицинский осмотр при приеме на работу обязателен для следующих категорий трудящихся:

Категория работника

Статья Трудового кодекса

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах)

ст. 220 ТК

Работники пищевой промышленности

Работники сферы общественного питания и торговли

Работники водопроводных сооружений

Работники медицинских организаций и детских учреждений

Водители (лица, деятельность которых связана с управлением транспортным средством)

ст. 220, 328 ТК

Лица, не достигшие 18 лет

ст. 69, 266 ТК

Вахтовики

ст. 298 ТК

Лица, привлекаемые для работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

ст. 324 ТК

Спортсмены

ст. 348.3 ТК

Кому медосмотр обязателен по иным нормативным актам

Есть категории работников, обязанных проходить медосмотр при трудоустройстве, которые указаны в иных нормативных актах (ч. 3 ст. 220, 69 ТК):

Категория работника

Нормативно-правовой акт

Муниципальные служащие

п. 4 ч. 1 ст. 13 закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ

Госслужащие

п. 4 ч. 1 ст. 16 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ

Работники с допуском к гостайне

ст. 22 закона от 21.07.1993 № 5485-1

Судьи

ст. 4.1 закона от 26.06.1992 № 3132-1 

Работники ведомственной охраны

ст. 6 закона от 14.04.1999 № 77-ФЗ

Работники, обслуживающие объекты электроэнергетики

п. 3 ст. 28 закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ

Работники атомных станций 

ст. 27 закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ

Работники объектов по хранению и уничтожению химического оружия

ст. 14 закона от 02.05.1997 № 76-ФЗ

Врачи, средний и младший медперсонал 

п. 3 ст. 9 закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ

Машинисты поездов, другие работники, которые подвергаются влиянию вредных и опасных производственных факторов

п. 3 ст. 25 закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ

Спасатели

ст. 9, п. 1 ст. 23 закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ

Работники сферы производства / оборота пищевой продукции, услуг для розничной торговли пищевой продукцией, общественного питания и те, кто работает с парфюмерной и косметической продукцией, табачными изделиями

п. 1 ст. 23, п. 2 ст. 30 закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ

Нужен ли медосмотр офисным работникам

Сотрудникам офиса требуется предварительный медосмотр только в том случае, если на рабочем месте установлены вредные и опасные условия труда (приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н, письмо Минтруда от 05.05.2021 № 15-0/ООГ-1560). 

В вышеуказанном письме Минфин поясняет, что в качестве источника информации о наличии вредных производственных факторов, кроме результатов спецоценки условий труда (СОУТ), могут быть использованы результаты исследований и испытаний, которые были получены в рамках контрольно-надзорной деятельности, лабораторного контроля

Также офисному персоналу необходим предварительный медосмотр, если предприятие ведет деятельность, которая невозможна без медосмотров по закону. К примеру: медицинские и образовательные учреждения, общепит.

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