Обновили порядок ведения кассовых операций. 📢«Ночной бухгалтер» № 1782

ЦБ ввел Указанием № 6658-У изменения в порядок ведения кассовых операций. Теперь по-новому придется работать с монетами и купюрами. Кажется, слухи о том, что наличку могут совсем отменить не такие уж и слухи, раз рабта с ней становиться все более некомфортной.

Сегодня в выпуске:

Кассовые правила измененились с 1 октября.

Налоговую реформу отреформили.

У сотрудника родился ребенок — собщать ли об этом в военкомат?

ИП не теряет право на УСН, если получает долю в ООО.

В «Тот еще разговор» серийный предприниматель Евгений Львов поделился секретами успешных стартапов. Готовьте блокнотик.

Мем дня.

Что изменилось в кассовых правилах

На основании Указания № 6658-У к кассовым операциям отнесен размен банкнот и монеты Банка России одного номинала на другой. Это кассир (бухгалтер) оформляет квитанцией.

При размене кассир принимает от вносителя наличные полистным, поштучным пересчетом под наблюдением вносителя наличных денег и проверяет контроль их платежеспособности в соответствии с Указанием Банка России № 1778-У.

О других изменениях можете почитать здесь.

Как работать с самозанятыми без рисков?

Сейчас участились проверки бизнеса по самозанятым. Если ФНС выявит подмену трудовых отношений, то компанию оштрафуют и заставят скорректировать налоговые обязательства и отчетность. Как этого избежать?

Приходите на бесплатный вебинар 15 октября в 11:00, чтобы научиться безопасно работать с самозанятыми. В прямом эфире разберем стратегию работы с самозанятыми и расскажем, как подготовиться к вызову на комиссию по нелегальной занятостью. Запишитесь сейчас, чтобы обезопасить себя в будущем!

Записаться

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН 7701889831, erid LjN8JyyhA

Второй закон по налоговой реформе-2025 рассмотрят в Госдуме

Основной федеральный закон по налоговой реформе с 2025 года — № 176-ФЗ от 12.07.2024. Поскольку оказалось, что многие нормы закона требуют доработки и уточнения, кабмин оперативно разработал законопроект № 727330-8 с очередными изменениями в Налоговый кодекс.

Кроме того законопроект внесет и новые поправки в рамках формирования параметров федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Изменения будут внесены в нормы по акцизам, госпошлине, налогу на имущество организаций, НДПИ, налогу на прибыль, УСН и НДС, страховым взносам.

Сообщать ли военкомату о прибавлении в семье сотрудника?

Положение о воинском учете (утв. постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 719) обязывает работодателя передавать определенные данные о сотрудниках в военкомат. Об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья состоящих на воинском учете необходимо сообщать в течение 5 дней со дня изменений.

Рождение ребенка — это изменение семейного положения, так как у военнообязанного меняется состав семьи. Поэтому работодатель обязан направить в военкомат извещение.

Безлимитный доступ к онлайн-курсам

Знаете как по полной программе учиться на «Клерке», посещать все вебинары, участвовать онлайн в конференциях, получать экспертную поддержку и читать закрытые статьи?

Просто оформить подписку «Клерк.Премиум» на полгода.

Подписка — это лучший инструмент для бухгалтера, который позволяет не тратить время на изучение нормативки, копание в кодексах, поиск необходимых бланков и инструкций. Экспертная поддержка от ведущего бухгалтерского СМИ всего за 9 900 рублей.

Купить подписку

Покупка доли в уставном капитале не лишает ИП права на УСН

Минфин пояснил, что ИП на упрощенке не теряют право на УСН, если приобретают долю в уставном капитале, как физлица. Размер доли значения не имеет.

Напомним, что в НК есть перечень критериев, при которых ИП или организация не может применять УСН. В пункте 3 ст. 346.12 НК есть указание на организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 процентов. Такие налогопалтельщики не могут применять упрощенку, а вот каких-либо ограничений для ИП в части участия в других компаниях нет.

Как продать бизнес за 178 млн долларов: новый выпуск «Тот еще разговор»

В гости к «Клерку» пришел серийный предприниматель Евгений Львов, который основал группу такси «Везет», сервис хранения «Складно», компанию по доставке продуктов «Golama» и даже такси Fasten в Америке.

Готовьте блокнот для заметок, ведь Евгений поделится историями о том, как он создавал успешные бизнесы

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1782 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша забыла как выглядят наличные редакция