Что изменят в законе о налоговой реформе-2025. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1783

Не успели изменения по реформе и в силу вступить, как их уже начали менять. Так как проект принимался достаточно спешно, то теперь приходится убирать разные шероховатоватости и это даже хорошо.

Сегодня в выпуске:

Что измененят в реформе 2025.

Лимит доходов на патенте предлагают увеличить.

Если отправлять финансовые данные за рубеж и не предупреждать РКН можно нарваться на проверку.

«Клерк» продолжает разбираться в истории с иском к «Актиону». Свою позицию высказал истец.

Пятничный мозгонапрягатель — по доброй традиции.

И снова здравствуйте — приглашаем бухгалтеров на декабрьскую конферецию «Бухгалтер будущего».

Мем дня.

Обзор изменения в налоговой реформе 2025

Новый законопроект № 727330-8 внесет поправки в уже принятые изменения. Вот такие изменения нас ждут:

Повысят лимиты по страховым взносам.

Бизнес на УСН с доходами до 60 млн рублей освободят от обязанности выставлять счета-фактуры.

При релокации бизнеса в новый регион платить единый налог на упрощенке придется по старой ставке, а не по льготной (в течение трех лет).

Для возвращения к УСН не придется применять ОСНО целый год.

Изменят две госпошлины.

АУСН распоространят на всю территорию РФ.

Об этих и других изменениях найдете подробности тут.

А еще у нас вышел новый курс повышения квалификации с получением удостоверения на 120 ак. часов, котрое внесем его в госреестр Рособрнадзора— «Учет НДС-2025».

Поможем разобраться с:

✅ Новыми правилами по НДС.

✅ Как на УСН платить НДС.

✅ Заполнением деклараций.

Сейчас курс можно приобрести со скидкой за 7 900 рублей (возможно в рассрочку, Долями, через Сплит).

Лимит на патенте может вырасти до 100-120 млн рублей

Сейчас предел доходов для налогоплательщиков на ПСН составлет 60 млн рублей. В Удмуртии — самом предпринимательском регионе России по словам вице-спикера республиканского парламента Наиля Мухамедзянова — хотят пересмотра этого лимита. Региональные власти хотели бы продвинуть идею на федеральном уровне.

В республике сейчас применение патента очень выгодно — под патент подпадают 89 видов деятельности.

Минцифры будет проверять предпринимателей, которые мимо РКН ведут передачу персональных данных и финансовой информации за рубеж

Если компания больше двух раз в год нарушила порядок передачи сведений за границу, то к бизнесу могут прийти с внеплановой проверкой. Поводом для проведения контрольных мероприятий также могут стать обращения граждан.

Правила трансграничной передачи информации действуют с 1 марта 2023 года. Операторы персональных данных не всегда могут предоставить сведения Роскомнадзору, поскольку некоторую информацию для уведомления могут предоставить только иностранные получатели.

«В один момент лишили бизнеса, который создавался 9 лет»: «Клерк» пообщался с истцом по делу против «Актиона» на 154 млн рублей

Мы написали новость о споре на 154 млн рублей между двумя партнерами — ООО «СПЦ» и «Актион» по поводу клиентской базы, потом нам прислали досудебную претензию с требованием удалить новость (в противном случае иском на 10 млн «Актион» грозил уже нам), но к нам заглянула и другая сторона конфликта — истец по делу ООО «СПЦ» со своим видением ситуации.

Мы собрали в одной статье всю информацию по делу, узнали, откуда взялась именно такая сумма, почему был подан иск и взяли комментарии у истца. Сегдня истек срок по досудебной претензии, по котрой «Актион» требовал от нас удалить новость об иске сайта. Так что мы совсем не сторонние уже, получается, участники событий. Будем держать вас в курсе.

Пятничное настроение

Заканчивать пожалуй всегда стоит на позитивной ноте. Так что вот вам очередной выпуск мозгонапрягателя от нашего постоянного блогера — в этот раз придется побыть математиками, логиками, просто пошевелить хорошенько мозгами. Верим, у вас все получится!

И еще небольшой бонус — вы получите месяц бесплатного доступа к сервису Платформа ЭДО для новых пользователей, если пройдете небольшой опрос за полторы минуты.

Открыта продажа билетов на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»

Не успело отгреметь эхо сентябрьской конференции «Клерка», как мы уже запсутили продажу билетов на новое грандиозное событие.

Мы запланировали 16 выступлений на два дня, чтобы каждому спикеру досталось больше времени, а вы получили больше ползных знаний и навыков.

Обсудим предстоящие изменения по налоговой реформе-2025, поговорим о годовой отчетности, налоговых проверках, учете на маркетплейсах и обновлениях в 1С. Успейте купить билеты по выгодным ценам!

Ждем вас на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».

Мы пригасили ваших любимых спикеров: Надежду Самкову, Елену Пономареву, Дмитрия Ряховского, Людмилу Ганичеву и многих других.

Мем дня

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