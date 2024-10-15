В некоторых случаях закон обязывает руководство компании ознакомить подчиненного с изданным распорядительным документом под подпись. Однако сотрудник может не согласиться поставить свою подпись на документе. Тогда, чтобы подтвердить исполнение своей обязанности, работодатель составляет акт об отказе от подписания документа. В нашем материале рассмотрим, как правильно оформить такой акт, и приведем его образец.

Как составить акт об отказе от подписи

В состав реквизитов приказа работодатель обычно включает подпись заинтересованного лица об ознакомлении с данным документом. Однако бывают ситуации, когда работник отказывается подписать такую бумагу. Тогда в приказе делают запись о том, что ознакомление с ним работника состоялось, но он отказался поставить свою подпись. Помимо этого оформляют специальный акт.

Локальным нормативным документом работодателя, к примеру, инструкцией по делопроизводству, может быть прямо предусмотрено, что в описанной выше ситуации на приказе проставляется запись об отказе сотрудника ознакомиться с ним. Важно помнить, что эта запись не отменяет обязанности составить акт, если она предусмотрена законом.

Как правило, сотрудники отказываются ставить свою подпись об ознакомлении с распорядительным документом руководства в спорных случаях, когда между сторонами трудовых отношений имеются разногласия. Так, сотрудник может быть не согласен с вынесенным ему дисциплинарным взысканием или с увольнением по инициативе работодателя.

При этом согласно части 6 статьи 193 ТК приказ о применении дисциплинарного взыскания работодатель должен объявить сотруднику под подпись не позже трех рабочих дней с момента его издания. Время отсутствия человека на работе в этот период не включается. Судьи и проверяющие из трудовой инспекции обращают внимание на наличие подписи работника в приказе о дисциплинарном взыскании и дату ознакомления. Подпись работника следует сопровождать расшифровкой, то есть указанием его фамилии и инициалов.

Если же работник откажется знакомиться с данным распорядительным документом под подпись, по закону требуется составить соответствующий акт. В приказе при этом делают запись об отказе от ознакомления.

Поэтому знакомить с приказом человека, который может отказаться его подписать, желательно в присутствии не менее трех сотрудников-свидетелей.

Тогда, если работник откажется подписать приказ, они заверят этот факт в акте своими подписями. Правильно составленный акт поможет подтвердить в суде, что сотрудник с содержанием приказа был надлежащим образом ознакомлен.

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До того как применять дисциплинарное взыскание, для руководства необходимым этапом является также получение объяснений от работника. Если по завершении двух рабочих дней сотрудник не потрудился дать объяснение своим действиям, то об этом работодатель также должен составить акт (ч. 1 ст. 193 ТК).

В случае когда в качестве дисциплинарного взыскания сотрудника увольняют, при его отказе ознакомиться с распорядительным документом под подпись, работодатель тоже должен сделать запить об этом в приказе и составить соответствующий акт (ч. 2 ст. 84.1, п. 3 ч. 1, ч. 3 ст. 192, ч. 6 ст. 193 ТК). Это даст возможность избежать претензий от контролирующих структур.

Притом такой акт произвольной формы работодатель вправе подготовить и в других случаях, это не будет нарушением. Так, имеет смысл оформить подобный документ при несогласии работника подписать приказ о графике работ или отпусков.

В акте об отказе сотрудника ознакомиться с приказом о применении дисциплинарного взыскания или увольнения, как правило, отражают следующие моменты:

должности, а также фамилии, имена и при наличии отчества работников, составивших акт. Их должно быть не меньше трех человек;

сведения о сотруднике, отказавшемся знакомиться с приказом о применении в отношении его дисциплинарного взыскания или с приказом об увольнении. Прописывают его должность, а также фамилию, имя и при наличии отчество;

факт отказа от ознакомления сотрудника с приказом. Для этого потребуется указать реквизиты данного приказа и дату отказа сотрудника от ознакомления с ним.

Аналогичным образом акт об отказе от подписания приказа оформляют и в других ситуациях. В такой документ можно включить дополнительную информацию, которую работодатель посчитает необходимой. В частности, в акте можно указать, что приказ был зачитан работнику, отказавшемуся его подписывать, вслух. Подготовленный документ потребуется подписать всем лицам, составившим его.

Образец акта об отказе подписи

В данном разделе приведем образец заполненного акта об отказе работника от подписания приказа. При его подготовке за основу взята ситуация, когда сотрудник не согласен подписаться в распорядительном документе об увольнении: