Бухгалтеры ностальгируют по поездкам в налоговую. 🤩«Ночной бухгалтер» № 1794

Помните, как раньше приходилось ездить в налоговую, стоять там в очереди к инспектору? Носили распечатаные отчеты, сидели, что-то сверяли, чиркали и правили. Можно было полдня под предлогом поездки в ИФНС отсутствовать в офисе, а еще был Пенсионный фонд, Соцстрах, банк... Бухгалтеры «Клерка» придаются воспоминаниям.

Сегодня в выпуске:

У бухгалтеров нотальгия. По общению с инспекторами или по законным «прогулам»?))

Что меняется в работе ИП с 1 января 2025 года.

Мошенники выманивают персональные данные под предлогом возврата налогов.

Военный пенсионер — не обычный, с ним нельзя заключать срочный трудовой договор.

На «Клерке» новый блог с советами юриста по разным отраслям права.

Горящие вебинары для бухгалтера.

Мем дня.

О чем скучают бухгалтеры?

В телеграм-канале «Клерка» бухгалтер задал банальный вопрос о том, как вернуть деньги за поездку на такси в налоговую, а коллеги ударились в комментариях в воспоминания — как раньше сами ездили в ФНС.

И правда, сейчас отчеты сдают электронно, письма от налоговой получают по ТКС и так же отвечают. Также общаются и с Соцфондам и большинством других ведомств. Хотя автоматизацию бухгалтеры воспринимают довольно таки подозрительно, например, пока не особо доверяют роботам и даже с юмором о своих опасениях пишут.

А ведь раньше это был, как говорит сейчас молодежь (тут должен быть скрипучий старческий голос редактора), особый вайб*. Где еще услышишь столько слухов, где можно «списать баланс», как ни в очереди к налоговому испектору, которого тогда бухгалтеры знали в лицо.

А еще можно было уехать под предлогом визита в налоговую и спокойно решить даже личные вопросы. Вот такое вот использование служебного положения. Вспоминают и про поездки в банк с чековой книжкой и бумажными платежками. Эх, были времена!

А вы скучаете по тому «как было раньше»?

👍 Приходите пообщаться с коллегами на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» в Москве

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Вы сможете услышать наших лучших экспертов-практиков, которые научат, как работать с измпенениями в 2025 году. Поговорим о налоговой реформе-2025, годовой отчетности, воинском учете, проверках и других важных вопросах.

Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет. Повышаем профессионализм и одыхаем душой в отличной компании.

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Что меняется в работе ИП с 1 января 2025 года

Изменения ждут весь бизнес без исключения, но мы решили выделить перемены для ИП в отдельную статью. Кстати, у нас есть онлайн-курс Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов, который могут пройти в том числе предприниматели. На этот курс действует скидка и купить его можно сейчас по привлекательной цене — 3 690 рублей.

Это не единственный курс по скидке. По этой же цене можно записаться на курсы по НДС, всем восьми действующим ФСБУ, воинскому учету (включая ведение учета в 1С) и многим другим. Все курсы со скидкой вы найдете в каталоге. Успейте разобраться сло сложными участками до начала нового года, там вам будет чем заняться!

Мошенники действуют от имени ФНС

Мы рассказали сегодня, что мошенники создают фейковые сайты и просят ввести там свои данные, чтобы получить возврат просроченных налогов из бюджета. Но это не единственный способ обмана.

Преступники также притворяются инспекторами, звонят и говорят, что у гражданина есть долг, предлагают проверить информацию или даже сразу оплатить задолженность (иногда называя совсем незначитеьую сумму). И тут снова жертва мошенничества «сливает» свои личные и банковские данные.

Высылают на почту письма с фальшивыми ссылками (так называемый фишинг) и грозными ругательствами по поводу задолженности, грозя проверками и арестами счетов.

Налоговики призывают не нервничать, не реагировать сиюминутно и проверять информацию на официальном сайте ФНС, не переходить по сомнительным ссылкам в смс и письмах.

Военным пенсионерам срочные договоры не положены

По собственному хотению работодатель не может заключить с сотрудником срочный трудовой договор, для этого должны быть основания. В частности, если это работа на время отпуска или болезни основного работника, если сами работы временные (например, возведение какой-то постройки).

Независимо от характера работы статья 59 ТК разрешает заключать договоры и в других случаях. Например, компания или ИП-работодатель должны быть представителями малого бизнеса. Пенсионеры тоже входят в исключения, но только пенсионеры по возрасту, а не военные. Поэтому заключить с военным пенсионером срочный трудовой договор, если характер работ не подпадает под условия первой части статьи 59, нельзя.

Советы юриста на все случаи жизни

Мы регулярно рассказываем вам о новых интересных блогах, которые появляются на «Клерке». Представляем вм новый блог с советами от юриста.

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Не забудьте не только прочитать статьи, но и подписаться на блог, в нем вы найдете немало и других полезных советов.

🔥 Горящие вебинары для бухгалтера

Список вебинаров на эту неделю, которые нельзя пропустить:

22 октября 11:00 Обзор изменений по кассам – 2025

22 октября 15:00 БЕСПЛАТНО НДС: декларация за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 г

23 октября в 15:00 Работа с маркетплейсом: ценообразование, юнит-экономика и финмодель продаж

24 октября 11:00 БЕСПЛАТНО Современные инструменты 1С для автоматизации маркировки товаров

Мем дня

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Ваша просуществовала сегодня на кофеине редакция

*Вайб — эмоциональное состояние, атмосфера, настроение, создаваемые обстановкой, местом или окружением.