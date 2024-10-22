Бухгалтер отказывается принимать у подотчетника чеки, потому что их не видит ФНС. Он прав? 🥁«Ночной бухгалтер» № 1795

Как правило, авансовые отчеты составляют сами бухгалтеры. Им просто приносят навал чеков, иногда сомнительного вида. Но, одно дело чек на торт и бутылку шампанского среди расходов автослеслесаря, другое, когда бухгалтер проверяет с виду абсолютно нормальный чек на сайте ФНС и не находит его там. Принимать его к учету или нет?

Сегодня в выпуске:

А вы проверяете чеки подотчеников в сервисе ФНС?

Окончательно утвержден МРОТ на 2025 год.

Приняты поправки в НК. Упрощенцы без НДС могут не выставлять счета-фактуры.

Одобрили три законопроекта по миграционной политике.

Ежик плакал и кололся: ИП ежемесячно резервирует взносы, которые уходят потом из резерва в счет НДФЛ.

По договорам ГПХ взносы считаются в месяце начисления вознаграждения.

Мем дня.

Бухгалтер против включения в отчет чека, незарегистрированного налоговой

Сотрудник принес чек на ТМЦ бухгалтеру, но тот отказывается проводить его, ведь при проверке чека в сервисе ФНС документ не находится.

Такая ситуация возможна — чеки отображаются в кассе продавца, в фискальном накопителе, у ОФД, но не проходят проверку в базу ФНС и чек уходит в карантин. Причиной, например, может стать отсутствие обязательного тега — наименования товара, меры количества, НДС и т. д.

Работник не виноват, он вообще может не знать такие нюансы и просто купил, что было нужно. И тут два вопроса — а как часто вообще бухгалтеры проверяют чеки и что делают, если находят такие вот «ошибочные»?

Пока по результатам нашего опроса выходит, что бухгалтеры не проверяют чеки.

Это и по времени затратно, да и смысла многие не видят — чек есть, авансовый директор одобряет — надо принимать. Вы согласны?

Платите самозанятым без комиссий!

Подключите ЭДО от сервиса WinWork до конца октября и проводите выплаты исполнителям до 12 000 000 рублей с комиссией 0%! Экономия бизнеса — до 1 500 000 млн рублей!

Рассчитать выгоду

WinWork — ваш автопилот в работе с внештатным персоналом. В сервисе есть всё для удобной и безопасной работы:

ЭДО (дистанционное подписание договоров и актов, сбор чеков с самозанятых за минуту);

автоматическая проверка статуса плательщика НПД;

моментальные выплаты;

контроль рисков штрафов и доначислений от ФНС.

Реклама: ООО «Цифровые банковские платформы», ИНН 7706456380, erid: LjN8K1zMc

Точно известен МРОТ на 2025 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года составит 22440 рублей. Рост по сравнению с текущим размером МРОТ составит 17%.

Приняли поправки в НК к налоговой реформе

Все как обычно — внесли поправки в НК, поняли, что кое-что недоработали, забыли и пошли поправки на поправки. Но тут пожалуй есть чему порадоваться и чему огорчиться.

Плюс: с 2025 году упрощенцы, у которых доход в 2024 году был менее 60 млн рублей, необязанные платить НДС, не обязаны составлять счета-фактуры.

Минус: по новым правилам, если организация или ИП на УСН мигрирует в новый регион с более низкими ставками налога, то бизнес будет платить налог по ставке УСН прежнего места регистрации несколько лет. Это должно исключить формальных «мигрантов», которые меняют юрадрес бизнеса исключительно из-за получения налоговый выгоды.

Апгрейд для бухгалтера

Очень сильно меняется работа с маркетплейсами, со следующего года продавать на площадках смогут даже те, кто находится на АУСН. Поэтому мы предлагаем бухгалтерам уже сейчас освоить востребованную специализацию — «Бухгалтер маркетплейса».

Получите все необходимые знания, практические навыки, в том числе по работе с 1С. Учитесь в удобное время и в любом месте, так как вам комфортно. Вы можете купить курс со скидкой за 3 690 руб. вместо 16 350 руб. Не можете оплатить всю сумму сразу? У нас есть рассрочки Долями и Сплит!

Вносят изменения в миграционную политику

С начала года принято 7 законов, меняющих миграционную политику в России, еще 6 на рассмотрении, в планах принять их до декабря 2024 года.

В частности законопроект № 729100-8 предлагает установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов. Законопроект № 729110-8 предлагает ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и продаже поддельных документов для оформления миграционного статуса.

Упорный ИП борется с налоговым резервом

Разбираем очередную историю из наших соцсетей, ей поделилась подписчица в Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП на УСН «доходы минус расходы» ежеквартально платит фиксированные взносы за себя и резервирует эти суммы на ЕНС, чтобы принимать их в расходы. Без резервирования взносы не считаются уплаченными и в расходах их отразить не получится.

Потом ИП сдает уведомление по ЕНП, где отражены страховые взносы и НДФЛ за сотрудников. Так как денег на ЕНС у ИП нет (они в резерве), то ФНС вытаскивает их из резерва в счет уплаты НДФЛ (налог идет первым в очереди платежей). Уведомление сдается до 25 числа.

После подачи уведомления, до 28 числа, ИП уплачивает ЕНП в сумме НДФЛ и взносов на работников. Налоговая списывает с ЕНС, из полученного платежа остаток НДФЛ и взносы сотрудников. Остается сумма равная фиксированным взносам ИП, которую ранее ФНС утянула из резерва.

И такая история повторяется каждый месяц.

Можно было бы повозмущаться на налоговую, но тут более логичным выглядит сценарий, когда ИП, зная, что ему нужно резервировать взносы, вносит сумму равную НДФЛ и взносам за сотрубников ДО подачи уведомления. Тогда на ЕНС будет необходимая сумма и такой канители не случится.

Кстати, подобные проблемы у ИП-упрощенцев с объектом налогообложения «доходы минус расходы» с 2025 года прекратяться. Фиксированные взносы будут по-новому учитываться в составе расходов, аналогично, как у «доходных» упрощенцев — без учета факта уплаты.

На выплаты по договорам ГПХ страховые взносы считают в месяце начисления

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.10.2024 № 03-04-06/95731.

Исполнители по ГПХ-договорам являются застрахованными по всем видам обязательного социального страхования. Датой выплат и иных вознаграждений для организации является день начисления выплат в пользу физлица.

Таким образом, сумма вознаграждения по договору ГПХ признается объектом для обложения страховыми взносами в месяце начисления организацией данной суммы в пользу физлица — исполнителя.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1795 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша желает терпения бухгалтерам у ИП редакция