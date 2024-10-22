Госдума одобрила еще три законопроекта по новой миграционной политике

Сегодня 22 октября депутаты ГД приняли в первом чтении еще три законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что работа по совершенствованию законодательства в сфере миграционной политики продолжается. С начала года принято 7 законов, еще 6 на рассмотрении. Их планируют принять до декабря.

Принятые в первом чтении законопроекты входят в пакет, ранее разработанный и внесенный депутатами во главе с Володиным.

Законопроект № 729100-8 — предлагает установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.

Средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку в 2024 году, увеличился с 5% до 30%. По данным МВД, порядка 14 тыс. человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. Отказано в приеме почти 5 тыс. сертификатов, которые уже имелись на руках у мигрантов, фактически не владеющих русским языком.

Законопроект № 729110-8 — предлагает ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и продаже поддельных документов для оформления миграционного статуса. Владелец соцсети будет обязан мониторить контент для выявления такой информации.

Законопроект № 729113-8 — предлагает установить за подделку, изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции штрафы с конфискацией орудий совершения правонарушения:

для юрлиц — от 5 до 10 млн рублей ;

за повторное совершение — от 10 до 60 млн рублей.

По информации МВД, за 8 месяцев 2024 года обнаружено 4,6 тыс. фактов подделки документов для мигрантов. Это на 16,5% больше, чем в 2023 году.

Ранее мы сообщали что депутаты приняли закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов.