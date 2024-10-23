Какую ставку НДФЛ нужно платить с доходов граждан ЕАЭС

Во время приема на работу гражданина ЕАЭС, у работодателя возникает вопрос: как рассчитывать ставку НДФЛ. Рассказываем, как это правильно сделать.

Киргизия входит в состав ЕАЭС. Поэтому с доходов граждан Киргизии НДФЛ удерживается по ставке 13%, а с доходов свыше 5 млн рублей — 15%, вне зависимости от того, являются ли они резидентами или нет.

Единственный нюанс состоит в том, что нерезидентам не предоставляются социальные, имущественные и стандартные вычеты по НДФЛ.

Но согласно письмам Минфина от 12.08.2022 № 03-04-05/78614 и от 29.04.2022 № 03-04-05/40093 на конец года надо будет пересчитывать НДФЛ по ставке 30%, если работник так и останется нерезидентом.

Если работник уволится до конца года, то обязанности пересчитывать НДФЛ нет согласно письму Минфина от 25.08.2020 № 03-04-06/74275).

Для этого нужно учитывать факт нахождения в РФ за последние 12 месяцев.

Читайте также по теме: