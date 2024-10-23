Карьера бухгалтера

Что важно при выборе нового места работы: критерии и подсказки

Выбор работы — почти такое же ответственное дело, как выбор квартиры, города для жизни или супруга. Рассказываем о критериях выбора нового места работы, на которые стоит обратить внимание молодому и опытному специалисту.
Что важно при выборе нового места работы: критерии и подсказки
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему важно правильно выбрать работодателя

Вы будете:

  • регулярно получать обещанный вам доход и социальные гарантии;

  • учиться за счет работодателя;

  • трудиться без переработок и стресса;

  • последовательно и предсказуемо продвигаться по карьерной лестнице, осознанно строить карьеру;

  • общаться с другими профессионалами, заинтересованными в общем успехе.

Вы сможете:

  • развиваться как профессионал — на фоне роста компании;

  • долго сохранять мотивацию к работе;

  • чувствовать себя в своей тарелке — благодаря совпадению корпоративной культуры с вашими ценностями;

  • сохранять баланс работы и личной жизни;

  • поддерживать высокое качество жизни;

  • рассчитывать на поддержку от работодателя в кризисные моменты.

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Как выбрать работу: критерии и рекомендации

Если вы молодой специалист

Значимые критерии:

  • возможности обучения и развития — включая доступ к внутренним и внешним тренингам, программы наставничества;

  • перспективы профессионального роста и горизонтального развития (как поиска себя в профессии);

  • гибкость, разнообразие задач и работа с интересными проектами;

  • график или удобное местоположение — в случае совмещения с учебой;

  • руководитель, у которого хочется учиться и который готов учить.

Практические рекомендации:

  • Объективно оцените себя и свои способности, а затем как можно точнее «оцифруйте» — выразите в деньгах, которые платят специалистам аналогичного уровня.

  • Рассмотрите программы стажировок. На стажировке вы научитесь грамотно взаимодействовать с коллегами и руководством, на практике поймете основные правила работы, осознаете свои сильные и слабые стороны.

  • Не бойтесь начинать с небольших компаний или стартапов, где можно быстрее набрать опыт.

  • Будьте готовы переучиваться на ходу: не всегда теоретические навыки и знания, которые вы получили в вузе, совпадают с требуемыми для работы в реальных условиях.

  • Самостоятельно или с помощью карьерного консультанта подготовьте качественное резюме с акцентом на ваших гибких навыках, готовности упорно трудиться и высокой скорости обучения.

  • На собеседовании у потенциального работодателя приводите факты, конкретные примеры и описывайте ситуации из жизни, которые подтвердят все заявленное вами в резюме.

Если вы опытный специалист

Значимые критерии:

  • позиция на рынке, стабильный источник доходов компании;

  • перспективы карьерного роста или возможности для углубления экспертизы;

  • баланс работы и личной жизни (как профилактика выгорания);

  • компенсация, бонусы, соцпакет — соответствующие должности, уровню ответственности, опыту и подтверждающие вашу ценность как специалиста;

  • сильная слаженная команда, способная на глобальные достижения (и уже доказавшая это).

Практические рекомендации:

  • Составьте список компаний — лидеров в вашей сфере и активно отслеживайте их вакансии.

  • Используйте профессиональные контакты и нетворкинг, чтобы получить инсайдерскую информацию о вакансиях.

  • Изучайте HR-бренд и корпоративные ценности интересных вам работодателей через соцсети.

  • Регулярно ходите на «тренировочные» собеседования, чтобы сохранить/развить навык прохождения собеседований. Объективно оцените свою востребованность на рынке труда, определите зоны роста.

  • На этапе подготовки к собеседованию необходимо подумать, чем вы — со своим уникальным набором знаний, навыков и опытом — будете полезны компании и в каких проектах вам было бы действительно интересно участвовать.

Универсальные критерии

Перечислим, что важно при выборе работодателя — вне зависимости от вашего стажа, опыта и уровня должности.

  • Корпоративная культура и ценности. У вас вряд ли получится работать в компании долго и с энтузиазмом, если вы не будете разделять ее корпоративные ценности.

  • Перспективы карьерного роста и обучения. Мотивация быстро угаснет, если вы не будете видеть своего дальнейшего пути и понимать, к чему и зачем стремитесь.

  • Стабильность компании и отрасли. Если бизнес финансово устойчив, то ниже риск увольнения и маловероятны задержки зарплаты.

  • Условия труда и рабочая среда. Комфортные условия труда, удобное рабочее пространство, подходящий график — все это влияет на продуктивность и уровень стресса.

  • Размер компенсации и система бонусов. Даже те, кто любит свое дело, работают за зарплату и гордятся, если она отражает их ценность для работодателя.

  • HR-бренд. Хорошая репутация на рынке труда не гарантирует, что именно вам в компании будет комфортно работать. Но так выше шансы, что потенциальный работодатель уважает мнение и права сотрудников и стремится предлагать конкурентные условия.

Как понять собственные желания и выявить предпочтения

Предлагаем пошаговый алгоритм, который подскажет, по каким критериям именно вам нужно выбирать компанию для работы.

  1. Определите личные цели и приоритеты. Запишите, что для вас важно: карьера, баланс работы и личной жизни, стабильность, развитие, деньги?

  2. Проанализируйте свой опыт. Вспомните: что вам нравилось или не нравилось на предыдущих «работах», какие условия и задачи приносили вам удовлетворение?

  3. Перечислите аспекты работы, которые помогут вам ощущать удовлетворенность жизнью и приблизят к выполнению целей: зарплата, месторасположение офиса, график, корпоративная культура, возможности для обучения и роста?

  4. Учтите критерии, наиболее значимые для вас как для молодого или опытного специалиста (см. выше).

  5. Определите «комфортный диапазон» — минимально приемлемые и идеальные для вас условия.

  6. Оцените долгосрочные перспективы и самой компании, и вас в ней (то, как работа будет способствовать вашему развитию через пять — семь лет).

Подсказки для оценки компании

Вопросы, которые стоит задать на собеседовании

  • «Как выглядит процесс адаптации новых сотрудников?».

  • «Каковы основные ценности компании?».

  • «Какие возможности для обучения и карьерного роста предлагает компания?».

  • «Как организован рабочий процесс в команде? Как сотрудники общаются, принимают решения, как руководство поддерживает их в сложных ситуациях?».

  • «Каковы цели и приоритеты компании на ближайший год?».

  • «Какие инструменты и технологии используются в работе?».

Как получить инсайдерскую информацию о компании

  • Обратитесь к знакомым, которые работали в интересующей вас организации. Попросите их рассказать о корпоративной культуре и условиях труда. Если сформулируете просьбу вежливо — поделиться информацией согласится даже найденный в профессиональных соцсетях незнакомый человек.

  • Изучите отзывы на специализированных форумах. Обращайте внимание на повторяющиеся темы и жалобы.

  • Вступайте в тематические группы и закрытые профессиональные сообщества в соцсетях, общайтесь с сотрудниками, которые делятся опытом работы в разных компаниях.

  • Подпишитесь на соцсети интересующего вас работодателя, обращайте внимание на комментарии и настрой команды.

  • По возможности сходите на экскурсию в офис: пообщайтесь с сотрудниками на банальные темы, понаблюдайте за ними в рабочей обстановке.

Где найти официальную информацию о работодателе

Источник

Информация, которую можно выяснить

Официальный сайт компании

О миссии, ценностях, продуктах, истории, корпоративной культуре и актуальных вакансиях

Сайты государственных органов

ФНС — проверка юридического лица и его статуса. «Федресурс» — информация об отсутствии или наличии статуса банкрота. Роструд — списки неблагонадежных компаний (на региональных порталах)

Сервисы для проверки контрагентов

«СПАРК», «Контур.Фокус»

Платформы для поиска работы

Данные в профилях компаний: описание, позиции в рейтинге, отзывы сотрудников

СМИ

Аналитические статьи о компаниях в деловых изданиях (РБК, «Коммерсант», «Ведомости»)

Что важно при выборе нового места работы: критерии и подсказки
Что важно при выборе нового места работы: критерии и подсказки

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