Что важно при выборе нового места работы: критерии и подсказки

Почему важно правильно выбрать работодателя
Вы будете:
регулярно получать обещанный вам доход и социальные гарантии;
учиться за счет работодателя;
трудиться без переработок и стресса;
последовательно и предсказуемо продвигаться по карьерной лестнице, осознанно строить карьеру;
общаться с другими профессионалами, заинтересованными в общем успехе.
Вы сможете:
развиваться как профессионал — на фоне роста компании;
долго сохранять мотивацию к работе;
чувствовать себя в своей тарелке — благодаря совпадению корпоративной культуры с вашими ценностями;
сохранять баланс работы и личной жизни;
поддерживать высокое качество жизни;
рассчитывать на поддержку от работодателя в кризисные моменты.
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Как выбрать работу: критерии и рекомендации
Если вы молодой специалист
Значимые критерии:
возможности обучения и развития — включая доступ к внутренним и внешним тренингам, программы наставничества;
перспективы профессионального роста и горизонтального развития (как поиска себя в профессии);
гибкость, разнообразие задач и работа с интересными проектами;
график или удобное местоположение — в случае совмещения с учебой;
руководитель, у которого хочется учиться и который готов учить.
Практические рекомендации:
Объективно оцените себя и свои способности, а затем как можно точнее «оцифруйте» — выразите в деньгах, которые платят специалистам аналогичного уровня.
Рассмотрите программы стажировок. На стажировке вы научитесь грамотно взаимодействовать с коллегами и руководством, на практике поймете основные правила работы, осознаете свои сильные и слабые стороны.
Не бойтесь начинать с небольших компаний или стартапов, где можно быстрее набрать опыт.
Будьте готовы переучиваться на ходу: не всегда теоретические навыки и знания, которые вы получили в вузе, совпадают с требуемыми для работы в реальных условиях.
Самостоятельно или с помощью карьерного консультанта подготовьте качественное резюме с акцентом на ваших гибких навыках, готовности упорно трудиться и высокой скорости обучения.
На собеседовании у потенциального работодателя приводите факты, конкретные примеры и описывайте ситуации из жизни, которые подтвердят все заявленное вами в резюме.
Если вы опытный специалист
Значимые критерии:
позиция на рынке, стабильный источник доходов компании;
перспективы карьерного роста или возможности для углубления экспертизы;
баланс работы и личной жизни (как профилактика выгорания);
компенсация, бонусы, соцпакет — соответствующие должности, уровню ответственности, опыту и подтверждающие вашу ценность как специалиста;
сильная слаженная команда, способная на глобальные достижения (и уже доказавшая это).
Практические рекомендации:
Составьте список компаний — лидеров в вашей сфере и активно отслеживайте их вакансии.
Используйте профессиональные контакты и нетворкинг, чтобы получить инсайдерскую информацию о вакансиях.
Изучайте HR-бренд и корпоративные ценности интересных вам работодателей через соцсети.
Регулярно ходите на «тренировочные» собеседования, чтобы сохранить/развить навык прохождения собеседований. Объективно оцените свою востребованность на рынке труда, определите зоны роста.
На этапе подготовки к собеседованию необходимо подумать, чем вы — со своим уникальным набором знаний, навыков и опытом — будете полезны компании и в каких проектах вам было бы действительно интересно участвовать.
Универсальные критерии
Перечислим, что важно при выборе работодателя — вне зависимости от вашего стажа, опыта и уровня должности.
Корпоративная культура и ценности. У вас вряд ли получится работать в компании долго и с энтузиазмом, если вы не будете разделять ее корпоративные ценности.
Перспективы карьерного роста и обучения. Мотивация быстро угаснет, если вы не будете видеть своего дальнейшего пути и понимать, к чему и зачем стремитесь.
Стабильность компании и отрасли. Если бизнес финансово устойчив, то ниже риск увольнения и маловероятны задержки зарплаты.
Условия труда и рабочая среда. Комфортные условия труда, удобное рабочее пространство, подходящий график — все это влияет на продуктивность и уровень стресса.
Размер компенсации и система бонусов. Даже те, кто любит свое дело, работают за зарплату и гордятся, если она отражает их ценность для работодателя.
HR-бренд. Хорошая репутация на рынке труда не гарантирует, что именно вам в компании будет комфортно работать. Но так выше шансы, что потенциальный работодатель уважает мнение и права сотрудников и стремится предлагать конкурентные условия.
Как понять собственные желания и выявить предпочтения
Предлагаем пошаговый алгоритм, который подскажет, по каким критериям именно вам нужно выбирать компанию для работы.
Определите личные цели и приоритеты. Запишите, что для вас важно: карьера, баланс работы и личной жизни, стабильность, развитие, деньги?
Проанализируйте свой опыт. Вспомните: что вам нравилось или не нравилось на предыдущих «работах», какие условия и задачи приносили вам удовлетворение?
Перечислите аспекты работы, которые помогут вам ощущать удовлетворенность жизнью и приблизят к выполнению целей: зарплата, месторасположение офиса, график, корпоративная культура, возможности для обучения и роста?
Учтите критерии, наиболее значимые для вас как для молодого или опытного специалиста (см. выше).
Определите «комфортный диапазон» — минимально приемлемые и идеальные для вас условия.
Оцените долгосрочные перспективы и самой компании, и вас в ней (то, как работа будет способствовать вашему развитию через пять — семь лет).
Подсказки для оценки компании
Вопросы, которые стоит задать на собеседовании
«Как выглядит процесс адаптации новых сотрудников?».
«Каковы основные ценности компании?».
«Какие возможности для обучения и карьерного роста предлагает компания?».
«Как организован рабочий процесс в команде? Как сотрудники общаются, принимают решения, как руководство поддерживает их в сложных ситуациях?».
«Каковы цели и приоритеты компании на ближайший год?».
«Какие инструменты и технологии используются в работе?».
Как получить инсайдерскую информацию о компании
Обратитесь к знакомым, которые работали в интересующей вас организации. Попросите их рассказать о корпоративной культуре и условиях труда. Если сформулируете просьбу вежливо — поделиться информацией согласится даже найденный в профессиональных соцсетях незнакомый человек.
Изучите отзывы на специализированных форумах. Обращайте внимание на повторяющиеся темы и жалобы.
Вступайте в тематические группы и закрытые профессиональные сообщества в соцсетях, общайтесь с сотрудниками, которые делятся опытом работы в разных компаниях.
Подпишитесь на соцсети интересующего вас работодателя, обращайте внимание на комментарии и настрой команды.
По возможности сходите на экскурсию в офис: пообщайтесь с сотрудниками на банальные темы, понаблюдайте за ними в рабочей обстановке.
Где найти официальную информацию о работодателе
Источник
Информация, которую можно выяснить
Официальный сайт компании
О миссии, ценностях, продуктах, истории, корпоративной культуре и актуальных вакансиях
Сайты государственных органов
ФНС — проверка юридического лица и его статуса. «Федресурс» — информация об отсутствии или наличии статуса банкрота. Роструд — списки неблагонадежных компаний (на региональных порталах)
Сервисы для проверки контрагентов
«СПАРК», «Контур.Фокус»
Платформы для поиска работы
Данные в профилях компаний: описание, позиции в рейтинге, отзывы сотрудников
СМИ
Аналитические статьи о компаниях в деловых изданиях (РБК, «Коммерсант», «Ведомости»)
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