Что важно при выборе нового места работы: критерии и подсказки

Вы будете:

Вы сможете:

рассчитывать на поддержку от работодателя в кризисные моменты.

чувствовать себя в своей тарелке — благодаря совпадению корпоративной культуры с вашими ценностями;

Устали от бухгалтерии и хотите кардинально сменить профессию? Мы разработали курс «Аналитик 1С» , который легко осваивают вчерашние бухгалтеры. Освойте новую профессию и получите диплом профпереподготовки государственного образца. Станьте востребованным высокооплачиваемым специалистом с широким кругозором и умением проводить системный анализ! Сейчас на курс можно записаться со скидкой 80% за 11 900 ₽ . Записаться .

Значимые критерии:

руководитель , у которого хочется учиться и который готов учить.

график или удобное местоположение — в случае совмещения с учебой;

перспективы профессионального роста и горизонтального развития (как поиска себя в профессии);

возможности обучения и развития — включая доступ к внутренним и внешним тренингам, программы наставничества;

Практические рекомендации:

На собеседовании у потенциального работодателя приводите факты, конкретные примеры и описывайте ситуации из жизни, которые подтвердят все заявленное вами в резюме.

Самостоятельно или с помощью карьерного консультанта подготовьте качественное резюме с акцентом на ваших гибких навыках, готовности упорно трудиться и высокой скорости обучения.

Будьте готовы переучиваться на ходу: не всегда теоретические навыки и знания, которые вы получили в вузе, совпадают с требуемыми для работы в реальных условиях.

Не бойтесь начинать с небольших компаний или стартапов, где можно быстрее набрать опыт .

Рассмотрите программы стажировок. На стажировке вы научитесь грамотно взаимодействовать с коллегами и руководством, на практике поймете основные правила работы, осознаете свои сильные и слабые стороны.

Объективно оцените себя и свои способности, а затем как можно точнее «оцифруйте» — выразите в деньгах, которые платят специалистам аналогичного уровня.

Значимые критерии:

сильная слаженная команда , способная на глобальные достижения (и уже доказавшая это).

Практические рекомендации:

На этапе подготовки к собеседованию необходимо подумать, чем вы — со своим уникальным набором знаний, навыков и опытом — будете полезны компании и в каких проектах вам было бы действительно интересно участвовать.

Регулярно ходите на «тренировочные» собеседования , чтобы сохранить/развить навык прохождения собеседований. Объективно оцените свою востребованность на рынке труда, определите зоны роста.

Изучайте HR-бренд и корпоративные ценности интересных вам работодателей через соцсети.

Используйте профессиональные контакты и нетворкинг, чтобы получить инсайдерскую информацию о вакансиях.

Составьте список компаний — лидеров в вашей сфере и активно отслеживайте их вакансии.

Перечислим, что важно при выборе работодателя — вне зависимости от вашего стажа, опыта и уровня должности.

Корпоративная культура и ценности. У вас вряд ли получится работать в компании долго и с энтузиазмом, если вы не будете разделять ее корпоративные ценности.

Перспективы карьерного роста и обучения. Мотивация быстро угаснет, если вы не будете видеть своего дальнейшего пути и понимать, к чему и зачем стремитесь.

Стабильность компании и отрасли. Если бизнес финансово устойчив, то ниже риск увольнения и маловероятны задержки зарплаты.

Условия труда и рабочая среда. Комфортные условия труда, удобное рабочее пространство, подходящий график — все это влияет на продуктивность и уровень стресса.

Размер компенсации и система бонусов. Даже те, кто любит свое дело, работают за зарплату и гордятся, если она отражает их ценность для работодателя.