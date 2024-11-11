Когда выгодно брать отпуск в 2025 году, чтобы отдохнуть подольше или не потерять в деньгах

Чтобы отпуск в 2025 году получился максимально выгодным, важно правильно выбрать даты: некоторые периоды позволят дольше отдыхать за счет праздников, другие — получить больше денег. Определиться желательно до того, как HR начнут формировать графики отпусков на следующий год.

Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру, рассказала, как россиянам спланировать отпуск в зависимости от их целей и в каком месяце 2025 года отпуск будет самым выгодным.

Как считаются отпускные

Начнем с небольшого ликбеза. При планировании выгодного отпуска важно знать, какие дни в году будут рабочими и какие нерабочими, а также понимать, как производится расчет отпускных.

Согласно информации от Министерства труда и социальной защиты России, в 2025 году россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. На майские праздники в следующем году будет восемь выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В честь Дня России нас ждут 4 выходных дня подряд: с 12 по 15 июня.

Всего в 2025 году будет 247 рабочих и 118 выходных/праздничных дней, что почти идентично 2024 году (248 рабочих и 118 выходных/праздничных дней).

При расчете суммы отпускных работодатель опирается на стоимость одного рабочего дня сотрудника. Общий доход за год делится на 12 (количество месяцев), а затем на 29,3 (среднее количество дней в месяц).

Показатель «стоимость одного рабочего дня» учитывает только рабочие дни, показатель же «средний дневной заработок» рассчитывается с учетом всех дней в году. Как следствие, первый обычно меньше второго — и размер отпускных обычно меньше зарплаты за то же количество дней.

Исключение: если в течение 12 месяцев перед отпуском вы получили большую премию или бонус.

При выборе месяца для отпуска стоит отдать предпочтение тому, где меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день.

При сменном графике доход будет стабильным вне зависимости от праздников и многие рекомендации из этой статьи не пригодятся (но некоторые полезные есть ниже).

В годовом производственном календаре указаны все официальные выходные дни. На основе этой информации можно посчитать, когда взять отпуск будет выгоднее: в «неудачные» месяцы стоимость одного отработанного дня выше, поэтому разница в доходах существенная.

Если хотите увеличить размер отпускных

В 2025 году самыми выгодными месяцами для отпуска будут июль и октябрь (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Менее выгодно будет отдыхать в марте, августе (21 рабочий день) и феврале (20 рабочих дней).

Самые невыгодные месяцы — июнь, ноябрь, май и январь. Потери в доходах из-за отпуска будут максимальными.

Приведем цветовую схему: чем насыщеннее цвет — тем выгоднее отпуск.

Например. При зарплате 50 тысяч рублей стоимость одного рабочего дня в январе составит 2941 рубль, а в июле — 2173 рубля. При двухнедельном отпуске разница в доходе будет равна 10 752 рублям.

Что еще стоит учитывать?

Выплаты премий и бонусов влияют на общий доход и средний дневной заработок, поэтому брать отпуск лучше после их получения. Например, если вы знаете, что крупная премия будет выплачена вам в конце первого квартала, — запланируйте отпуск на начало второго: отпускные будут больше.

Если вы ожидаете повышения зарплаты — планируйте отпуск после этого события, причем как можно позже. Так размер отпускных увеличится, ведь их будут считать с опорой на более высокий доход.

Больничные и командировочные выплаты не входят в расчет среднего дневного заработка. Если вы часто брали отгулы или болели — лучше отложить отпуск на несколько месяцев.

Учитывайте сезонность дохода . Например, если вы специалист по продажам и благодаря сезонному повышению спроса получаете летом увеличенную премию — размер отпускных в начале лета будет меньше, чем в конце.

Если ваша цель — получить максимально возможную сумму отпускных, не берите отпуск в январе и мае: в них больше всего праздничных дней.

Чем дольше отпуск, тем важнее учитывать рекомендации о «выгодных» и «невыгодных» месяцах.

Если хотите сделать отпуск длиннее

Иногда главная цель отпуска — отдохнуть. В этом случае стоит использовать праздничные и дополнительные выходные дни, чтобы продлить время отдыха.

​​По данным исследования Работы.ру, россиянам для полной перезагрузки достаточно 22 дня за полгода. Причем такого мнения чаще придерживаются женщины — мужчинам нужно 23 дня.

Приведем примеры удлиненных отпусков:

9–10 января — вы отдохнете 15 дней, потратив всего два дня отпуска;

28–30 апреля — вы получите девять дней отдыха за счет праздников (а если присоедините 5–7 мая, отпуск и вовсе продлится 16 дней);

9–11 июня — это девять дней непрерывного отдыха.

Положенные по закону «классические» 28 дней можно в течение года делить на части. Но учтите, что одна часть должна быть не короче двух недель.

Неочевидное про планирование отпуска

Помимо финансовых и временных аспектов есть и неочевидные факторы, которые могут повлиять на общее впечатление от отдыха и даже на карьеру. Их также важно учитывать при планировании отпуска.