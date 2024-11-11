Бухгалтеры не могут сдать отчеты или получить подтверждение с новыми регномерами в СФР. 👩‍💻«Ночной бухгалтер» № 1809

Сегодня в выпуске:
Бухгалтеры жалуются на сдачу отчетов в СФР.
Наставничество выделят в отдельную статью в ТК.
Туристический налог считают по кассовому методу.
За долг по имущественным налогам с 3 декабря будут идти пени.
Зарплату можно платить на любую карту, даже кредитную.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
Уходит — не уходит
Бухгалтеры в телеграм-канале КУБ делятся своим первым опытом отправки отчетов в СФР (в первую очередь ЕФС-1). У кого-то все получилось сразу:
Другие говорят, что отчеты проходят не все:
У других одни проблемы:
Кроме того, бухгалтеры говорят, что сдают отчеты еще и со старым номером, и их тоже принимают. Главное, чтобы потом все данные по отчетам со старого на новый номер благополучно перекочевали в программе Фонда, а то знаем мы эти перестановки.
Кстати, от оператора, видимо, проблема с отправкой отчета не зависят — говорят, что трудности есть у всех. Хотя кое-кто из коллег напоминает все же проверить, что и в учетной программе и в ЭДО внесены изменения по регистрационному номеру и ничего не сбивается.
А вы как сдаете отчеты с 1 ноября в СФР?
Приглашение на закрытую встречу со специалистом по налогам
В большинстве российских компаний бухгалтеры сталкиваются со сложностями при организации командировок. Отсутствие реального контроля над бюджетом, ошибки в учете, куча непрофильных задач — всё это лишь верхушка айсберга.
Именно поэтому мы решили провести закрытую онлайн-встречу и на реальных примерах разобрать:
→ Какие ошибки чаще всего допускаются при организации командировок и как их избежать;
→ Как полностью автоматизировать бухгалтерскую отчетность и безупречно пройти налоговую проверку;
→ Как получать актуальную аналитику по расходам и сократить бюджет на 10%.
В программе только твердые инструменты и кейсы компаний, а также сессия вопрос-ответ со специалистом по налогам.
Когда: 14 ноября в 16:00 МСК
Формат: online
Регистрируйтесь по ссылке. Количество мест ограничено.
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Наставники будут заслуженно получать вознаграждение
В Трудовой кодекс внесут изменения. Введут новую статью 351.8. Она даст официальный статус и дополнительные гарантии наставникам, которые помогают новым специалистам адаптироваться на месте работы.
Наставничество станет одной из форм трудовых отношений, появится сам термин в ТК. Осуществлять наставничество сотрудник будет, если даст письменное согласие работодателю
Так что скоро помогать в адаптации и продвижению в карьере новым сотрудникам будет выгоднее.
Определить сумму туристического налога можно после полной оплаты
Не имеет значения период проживания в гостинце, важно, когда оно было оплачено. Об этом говорит Минфин в письме от 04.10.2024 № 03-05-08/96119.
Сумма туристического налога рассчитывается в том квартале, когда был полный расчет с клиентом (и если он платил сам, и если за командированного сотрудника платил работодатель).
Кстати, в чеке ККТ не надо выделять туристический налог отдельной строкой.
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Забыл про налог на имущество? Получай пени
Ладно-ладно, срок уплаты еще не наступил — время есть до 2 декабря включительно. Заплатить надо налог на имущество (квартиру, дом, дачу и т.п.), земельный и транспортный.
С 3 декабря у неплательщика начнут капать пени.
Например, елси сумм аналога 5000 и физлицо заплатит его 1 февраля 2025 года, то пени составят 213 руб. 50 коп.
Мы посчитали пени на нашем калькуляторе, там же можно скачать расчет.
Работодатель не может отказать в выплате зарплаты на кредитку
Чтобы перевести сотрудник зарплату, не обязательно выяснять у него, что за карта используется для перевода — дебетовая или кредитная. Минтруд в письме от 14.10.2024 № 14-1/ООГ-5961 объясняет, что запрета в законе о переводе заработка на кредитку нет.
Поменять карту для перечисления работник тоже может, главное сообщить работодателю об изменении реквизитов не позднее чем за 15 дней до дня выплаты зарплаты (ст. 136 ТК РФ).
Полезные ссылки для бухгалтера
Налоговая реформа-2025: последние новости и уплата НДС на УСН — Людмила Ганичева, аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению и Андрей Терехов, налоговый юрист, государственный советник РФ 2 класса расскажут о самых последних изменениях.
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Как бухгалтеру и юристу сделать лендинг для себя — это пост о том, как создать для себя страницу в интернете самостоятельно или при помощи специалистов. На что обратить внимание, как не допустить ошибки, которые оттолкнут потенциальных клиентов.
Нокаут налогового органа. Может ли быть прекрасен судебный акт? — наш постоянный блогер и эксперт Константин Чупырь, как вы уже догадались, рассказывает об успешном судебном кейсе с ФНС. Немного бальзама на душу бизнеса.
Мем дня
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Ваша а у вас этот понедельник тоже пролетел, как комета? редакция
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