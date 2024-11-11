Бухгалтеры не могут сдать отчеты или получить подтверждение с новыми регномерами в СФР. 👩‍💻«Ночной бухгалтер» № 1809

Бухгалтеры в телеграм-канале КУБ делятся своим первым опытом отправки отчетов в СФР (в первую очередь ЕФС-1). У кого-то все получилось сразу:

Другие говорят, что отчеты проходят не все:

У других одни проблемы:

Кроме того, бухгалтеры говорят, что сдают отчеты еще и со старым номером, и их тоже принимают. Главное, чтобы потом все данные по отчетам со старого на новый номер благополучно перекочевали в программе Фонда, а то знаем мы эти перестановки.

Кстати, от оператора, видимо, проблема с отправкой отчета не зависят — говорят, что трудности есть у всех. Хотя кое-кто из коллег напоминает все же проверить, что и в учетной программе и в ЭДО внесены изменения по регистрационному номеру и ничего не сбивается.

А вы как сдаете отчеты с 1 ноября в СФР?