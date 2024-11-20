Специальные комиссии будут бороться с невыплатой зарплаты. 💰«Ночной бухгалтер» № 1816

Межведмственные комиссии в 2025 году будут следить за тем, чтобы зарплату сотрудникам платили без задержек.

Сегодня в выпуске:

В регионах заработают комиссии по борьбе с просрочкой зарплаты.

IT-компаниям придется для сохранения аккредитации отправлять своих сотрудников преподавать.

Вице-премьер признался, что 8 лет жил в незарегистрированном доме. Матвиенко предложила ему заплатить налогои за все это время.

Нагрузка на бизнес упрощенцев, которые попадут в 2025 году на НДС, вырастет минимум второе.

Новый законопроект увеличивает порог выручки для самозанятых до 3,6 млн рублей в 2025 году.

Мем дня

В 2025 году с невыплатой зарплаты будут бороться новым силами

С 1 марта 2025 года заработают межведомственные комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по зарплате.

С 01.03.2025 г. вводится в действие новая статья 158.1 ТК с нормами по противодействию зарплатной просрочке. О ней мы рассказывали тут.

В состав этой комиссии войдут представители органов власти, СФР, объединений работодателей, профсоюзов. При необходимости на заседания будут приглашать представителей прокуратуры.

«Клерки» недоумевают — неужели ГИТ и прокуратура не справляются со своими задачами?

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IT-специалистов заставят преподавать в вузах

Чтобы сохранить льготы и аккредитацию, IT-компании по новым критериям Минцифры, будут вынуждены направлять сотрудников для преподавания. Кроме того, компания будет принимать студентов на стажировку и вносить инвестиции в техническое оснащение вузов.

Новые критерии будут действовать для предприятий в сфере IT с выручкой больше 1 млрд рублей.

Подать пример: Матвиенко предложила Хуснуллину заплатить налог на имущество за 8 лет

Неловко вышло — вице-премьер Марат Хуснуллин признался, что восемь лет жил в незарегистрированном доме и не платил налог за проживание (очевидно имелся в виду налог на имущество — прим. редакции).

Он оформил дом как строительную площадку, но фактически в нем жил. Как только юридически вице-премьер узаконил подключение дома к трансформаторной подстанциии он его зарегистрировал.

Хуснуллин призвал бороться с такими случаями, а Валентина Матвиенко предложила ему начать с себя — заплатить налог за все 8 лет. Не очень понятно на какой эффект рассчитывал вице-премьер, но вышло неловко.

Как считать НДС в 2025 году и почему нагрузка на бизнес вырастет минимум втрое

При применении с 1 января 2025 года пониженных ставок НДС на УСН бизнес по факту станет платить налог с оброта, ведь рассчитывать на вычеты не приходится.

Эксперт и спикер V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Оксана Каверина привела пример расчета налоговой нагрузки.

ИП применяет УСН «доходы минус расходы» и НДС 5%. За первый квартал 2025 на счет ИП реализовал товаров и получил оплату за них в сумме 105 млн рублей. Поставщикам заплатили 72 млн (в т. ч. НДС 20%), прочие расходы без НДС составили 10 млн. Сумма налогов за первый квартал: по НДС = 105 млн х 5 / 105 = 5 млн рублей.

по УСН = (100 - 72 - 10) млн х 15% = 2,7 млн рублей. В 2024 году ИП заплатил бы только 2,7 млн.

Наши читатели отметили, что в реальности нагрузка вырастет даже не втрое, а в 6-8 раз, ведь зачастую бизнес на УСН Д-Р имеют высокую доля расходов и платят минимальный налог 1%!

Порог выручки для самозанятых может вырасти до 3,6 млн рублей в 2025 году

В Госдуму внесен законопроект о поэтапном увеличении порога выручки для самозанятых: с нынешних 2,4 млн рублей в год до 3,6 млн рублей в 2025 году. Величину доходов не индексировали с января 2019 года.

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Мем дня

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