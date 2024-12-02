Утренний бухгалтер № 5779. В декабре 2024 года бухгалтерам надо сдать три уведомления на НДФЛ

Бухгалтерам предстоит сдать три ЕНП-уведомления на НДФЛ в декабре 2024 года: таблица.

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Минфин: иностранцам с патентами не положены вычеты по НДФЛ.

За автомобиль, который достался по наследству, придется уплатить долги по транспортному налогу.

УФНС: ИП с доходом от 60 млн в 2024 году не сможет перейти на ПСН в 2025-м.

Обсуждают бухгалтеры: на УСН не надо исчислять НДС с аванса, полученного в 2024 году.

Минфин: ИП не может разрезервировать деньги на ЕНС, которые самостоятельно зарезервировала ФНС.

Налоговики предупреждают: в дроблении бизнеса появился новый критерий — экономия на НДС.

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