Утренний бухгалтер № 5779. В декабре 2024 года бухгалтерам надо сдать три уведомления на НДФЛ

Бухгалтерам предстоит сдать три ЕНП-уведомления на НДФЛ в декабре 2024 года: таблица.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/108764 от 05.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ❌ ИП не может разрезервировать деньги на ЕНС, которые самостоятельно зарезервировала ФНС
Роструд: Письмо № ПГ/20169-6-1 от 17.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Плохое обслуживание и невкусная еда – не повод для увольнения сотрудников кафе
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-11/870@ от 18.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/91621 от 24.09.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 🚗 За унаследованный автомобиль надо заплатить долг по транспортному налогу
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/13314@ от 22.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/93538 от 27.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-05-07/118410 от 26.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/103309 от 24.10.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-6152 от 24.10.2024
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