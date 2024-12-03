Отпуск в январе 2025 года: выгодно ли брать

Январь традиционно начинается с новогодних праздников, что делает этот месяц уникальным для планирования отпуска. В статье расскажем, стоит ли брать отпуск в январе.

В 2025 году новогодние каникулы официально начинаются 29 декабря 2024 года и заканчиваются 8 января 2025 года. Это 11 календарных дней, которые включают:

1-6 января и 8 января — новогодние праздники;

7 января — Рождество Христово.

Особенности производственного календаря на январь 2025 года

Особое внимание стоит обратить на переносы выходных дней. Согласно постановлению Правительства №1314 от 10 августа 2023 года, выходной 31 декабря 2024 года перенесен с 7 января, что добавляет еще один день к новогодним праздникам. Таким образом, мы отдыхаем с 29 декабря (воскресенье) до 8 января (среда) включительно.

Как это влияет на отпуск

Продолжительность отпуска. Если отпуск захватывает период новогодних каникул, праздничные дни (с 1 по 8 января) не включаются в расчет продолжительности отпуска. Например, если сотрудник оформляет отпуск с 29 декабря 2024 года на 14 календарных дней, то его фактический отдых продлится до 14 января, поскольку 8 праздничных дней вычитаются из расчетного периода.

Оплата праздничных дней. Работник не получает оплату за праздничные дни, если они совпадают с отпуском, но может продлить свой отдых на это количество дней.

Особенности расчета отпускных в январе

Расчет отпускных регулируется статьей 139 Трудового кодекса и постановлением Правительства №922 от 24 декабря 2007 года. Основная особенность расчета в январе — влияние праздничных и выходных дней. Рассмотрим это подробнее.

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Как влияют праздничные дни

Не включаются в отпуск. Новогодние праздничные дни (1-8 января) не входят в общий отпускной период и не оплачиваются. Например, если ваш отпуск начинается 29 декабря и длится 14 календарных дней, фактически оплачиваемых дней отпуска будет только 6 — с 9 по 14 января.

Средний заработок для расчета отпускных. В расчет среднего дневного заработка берется фиксированное значение — 29,3 дня в месяце. Это усредненный показатель для всех месяцев года, установленный законодательством. Количество праздничных дней не влияет на этот расчет.

Формула расчета отпускных

Для расчета отпускных умножают средний дневной заработок на количество оплачиваемых дней отпуска.

Формула:

Средний дневной заработок = (Сумма всех выплат за расчетный период) ÷ (12 месяцев × 29,3).

Отпускные = Средний дневной заработок × Количество отпускных дней.

Пример расчета

Возьмем сотрудника с окладом 60 000 рублей в месяц. За расчетный период (12 месяцев) он получал только эту сумму.

Средний дневной заработок:

(60 000 рублей × 12 месяцев) ÷ (12 месяцев × 29,3) = 2 047,78 руб. Если сотрудник берет отпуск на 10 календарных дней:

2 047,78 руб. × 10 дней = 20 477,80 руб. отпускных.

В январе 2025 года всего 17 рабочих дней, поэтому каждый рабочий день «стоит» дороже по сравнению с месяцами, где рабочих дней больше.

Если сотрудник берет отпуск в январе, это снижает общую сумму дохода за месяц. Например, в январе один рабочий день может «стоить» около 3 000 рублей, тогда как в июле — около 2 200 рублей.

Примеры расчетов отпускных

Рассмотрим, как рассчитываются отпускные на практике, и сравним выгоду отпуска в январе и в других месяцах. Мы будем использовать оклад в размере 50 000 рублей, чтобы проиллюстрировать расчеты.

Пример 1: Отпуск с 9 января 2025 года на 7 календарных дней

Сотрудник уходит в отпуск сразу после праздничных дней — с 9 по 15 января. В январе 2025 года всего 17 рабочих дней, из которых 12 будут отработаны.

Расчет:

Средний дневной заработок: (50 000 рублей × 12 месяцев) ÷ (12 месяцев × 29,3) = 1 706,48 руб.

Отпускные за 7 дней: 1 706,48 руб. × 7 дней = 11 945,36 руб.

Зарплата за оставшиеся 12 рабочих дней: Один рабочий день в январе стоит 50 000 ÷ 17 рабочих дней = 2 941,18 руб. 2 941,18 руб. × 12 дней = 35 294,16 руб.

Итоговый доход за январь: 11 945,36 руб. (отпускные) + 35 294,16 руб. (зарплата) = 47 239,52 руб.

Пример 2: Отпуск в июле на 7 календарных дней

Для сравнения сотрудник берет отпуск в июле, когда 23 рабочих дня. Отпуск длится с 7 по 13 июля.

Расчет:

Средний дневной заработок: остается неизменным — 1 706,48 руб.

Отпускные за 7 дней: 1 706,48 руб. × 7 дней = 11 945,36 руб.

Зарплата за оставшиеся 18 рабочих дней: один рабочий день в июле стоит 50 000 ÷ 23 рабочих дня = 2 173,91 руб. 2 173,91 руб. × 18 дней = 39 130,38 руб.

Итоговый доход за июль: 11 945,36 руб. (отпускные) + 39 130,38 руб. (зарплата) = 51 075,74 руб.

Пример 3: Отпуск с 29 декабря 2024 года на 14 календарных дней

Отпуск начинается до новогодних праздников и захватывает часть января. Он длится с 29 декабря 2024 года по 14 января 2025 года.

Расчет:

Общий период отпуска: 14 календарных дней. Из них:

3 дня (29-31 декабря) оплачиваются за декабрь.

6 дней (9-14 января) оплачиваются за январь.

8 праздничных дней (1-8 января) не включаются в отпуск.

Средний дневной заработок: Остается неизменным — 1 706,48 руб.

Отпускные за 9 оплачиваемых дней: 1 706,48 руб. × 9 дней = 15 358,32 руб.

Итоговый доход за период:

За декабрь: полный оклад 50 000 руб.

За январь: отпускные 15 358,32 руб. + зарплата за 12 рабочих дней (35 294,16 руб.) = 50 652,48 руб.

Период Рабочих дней в месяце Отпускные за 7 дней, руб. Зарплата, руб. Итоговый доход, руб. Январь (с 9 января) 17 11 945,36 35 294,16 47 239,52 Июль (с 7 июля) 23 11 945,36 39 130,38 51 075,74 Декабрь-январь 17 (в январе) 15 358,32 35 294,16 50 652,48

Выгодно ли брать отпуск в январе 2025 года

Планирование отпуска в январе требует тщательного анализа. Этот месяц уникален тем, что большая часть рабочих дней приходится на период после длинных новогодних каникул. Рассмотрим основные финансовые и практические аспекты.

Финансовые преимущества отпуска в январе

Экономия отпускных дней. Праздничные дни с 1 по 8 января не включаются в расчет продолжительности отпуска. Это позволяет взять меньше отпускных дней для продления отдыха.

Стабильность расчетов. Поскольку средний дневной заработок рассчитывается по фиксированной формуле, праздничные дни не снижают итоговую сумму отпускных.

Финансовые недостатки отпуска в январе

Высокая «стоимость» рабочего дня. В январе всего 17 рабочих дней, что делает каждый рабочий день «дороже», чем в месяцах с большим количеством рабочих дней. Например, один рабочий день в январе стоит около 2 941 руб., тогда как в июле — 2 174 руб.

Снижение дохода за месяц. Если отпуск приходится на январь, итоговый доход за месяц может оказаться ниже, чем если бы вы работали полный месяц.

Пример финансового анализа

Сравним итоговый доход сотрудника с окладом 50 000 рублей в двух ситуациях:

Отпуск на 7 дней с 9 по 15 января.

Работа полный месяц в январе.

Ситуация Отпускные, руб. Зарплата, руб. Итоговый доход, руб. Отпуск в январе (7 дней) 11 945,36 35 294,16 47 239,52 Полный рабочий месяц — 50 000,00 50 000,00

Вывод: Отпуск в январе снижает доход сотрудника на 2 760,48 руб. по сравнению с полным рабочим месяцем.

Учет личных факторов

Занятость в январе. Если в вашей сфере в начале года мало рабочих задач, отпуск в январе может быть оптимальным решением для отдыха.

Бюджетная экономия. Если ваша цель — отдохнуть на праздниках с минимальными затратами отпускных дней, январь подходит для продления каникул.

В финансовом плане отпуск в январе менее выгоден из-за высокой стоимости рабочего дня. Однако с точки зрения личного удобства и продления праздников это может быть удачным решением.

Практические рекомендации

Отпуск в январе 2025 года может быть удобным решением, если правильно подойти к его планированию. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам избежать финансовых потерь и сделать отдых максимально комфортным.

1. Продумывайте даты отпуска

Чтобы минимизировать потерю дохода, начинайте отпуск после новогодних каникул, например, с 9 января. Так вы избежите неоплачиваемых праздничных дней в отпуске и сохраните больше средств.

Пример:

Если вы берете отпуск с 9 января на 7 календарных дней, он закончится 15 января, и за этот период вы получите отпускные за 7 дней плюс зарплату за оставшиеся 12 рабочих дней.

2. Учитывайте специфику своей работы

Если ваша сфера деятельности в январе обычно загружена (например, отчетный период для бухгалтеров), отпуск в начале года может быть невыгодным из-за необходимости переработок позже.

Для сотрудников с низкой нагрузкой в январе отпуск может стать способом эффективно использовать праздники для отдыха.

3. Используйте праздничные дни для продления отдыха

Если вы хотите продлить отдых без потери дохода, оформляйте отпуск так, чтобы праздничные дни оставались вне оплачиваемого отпуска. Например, комбинируйте отпуск с выходными после каникул.

4. Проверяйте производственный календарь

Обратите внимание на возможные переносы выходных, утвержденные постановлениями Правительства. Это позволит вам заранее спланировать отдых и избежать накладок с расчетами.

5. Правильно оформляйте заявление

При оформлении отпуска важно:

Указывать точное количество дней отпуска , чтобы исключить праздничные дни из расчета.

Указывать конкретные даты начала и окончания отпуска, если вы хотите учитывать выходные или праздники в графике работы.

Заключение

Отпуск в январе 2025 года — это отличный способ продлить новогодние каникулы, если вы цените отдых и возможность начать год с перерыва. Однако финансовая сторона вопроса требует тщательного анализа.

Фактор Преимущества Недостатки Экономия отпускных дней Праздничные дни с 1 по 8 января не включаются в расчет отпуска. Оплата за праздничные дни не производится, что снижает общий доход. Финансовая выгода Можно отдыхать дольше, используя меньше оплачиваемых дней отпуска. Рабочий день в январе стоит дороже, отпускные обычно ниже заработка за полный месяц. Удобство планирования Длинные новогодние каникулы позволяют сочетать отпуск с праздниками. Для сотрудников с высокой загрузкой в январе отпуск может быть неудобным.

Источник: https://buhguru.com/kadrovaya-rabota/otpusk-v-yanvare-2025-goda-vygodno-li-brat.html