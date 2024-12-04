Утренний бухгалтер № 5781. Утверждены новые штрафы за утечку персональных данных

Повышенные административные штрафы за утечку персданных вступят в силу с 30 мая 2025 года.

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Минфин: питание сотрудников облагается страховыми взносами, и допвзносами тоже.

С 2025 года упрощенцев освобождают от налога с компенсации за изъятые для госнужд земельные участки и недвижимость на них.

У производителей радиоэлектроники будет пониженный налог на прибыль до 2027 года.

Минфин: предоплата не является расходом, даже если это будущий взаимозачет.

Если российская компания передает товары своему зарубежному филиалу — это не экспорт и ставки НДС 0% не будет.

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