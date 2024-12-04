Утренний бухгалтер № 5781. Утверждены новые штрафы за утечку персональных данных

Повышенные административные штрафы за утечку персданных вступят в силу с 30 мая 2025 года.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Минфин: питание сотрудников облагается страховыми взносами, и допвзносами тоже.
С 2025 года упрощенцев освобождают от налога с компенсации за изъятые для госнужд земельные участки и недвижимость на них.
У производителей радиоэлектроники будет пониженный налог на прибыль до 2027 года.
Минфин: предоплата не является расходом, даже если это будущий взаимозачет.
Если российская компания передает товары своему зарубежному филиалу — это не экспорт и ставки НДС 0% не будет.
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Разборы законов
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Чтобы получать пособие по больничным листам и декретные в 2025 году, ИП и самозанятые должны оформить все в 2024 году.
— Как правильно вести учет займов и кредитов. Мини-курс
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— Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы
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Разберем, почему выплата зарплаты в размере МРОТ в 2025 году — это прямой путь к доначислениям, штрафам и другим неприятностям.
— Необлагаемые НДФЛ выплаты: что это такое. Мини-курс
В октябре 2024 появился новый законопроект, который должен увеличить и расширить список доходов, которые будут освобождены от НДФЛ. В перечень таких доходов хотят включить единовременные компенсации, полученные работниками культуры в рамках госпрограмм РФ. В мини-курсе напомним уже существующие льготы по налогу на доходы.
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Новости
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6 За майнинг криптовалют могут лишать льгот
7 🎤 Познакомьтесь с лучшими экспертами в бухгалтерии, налогах и бизнесе на Клерк.Конференции: кто выступает 5 декабря
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19 ⌚ Внимание! Важная информация для всех посетителей VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»
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21 ✅ Президент одобрил соглашение с Белоруссией о взаимном исполнении судебных решений. Оценка эксперта
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23 На «Клерке» обновился инструмент «Проверка контрагентов»
24 Приняты новые штрафы за утечку персональных данных
25 Предоплата не является расходом, даже если это будущий взаимозачет
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Резюме
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Документы
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-3/869@ от 05.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости О чем нужно знать при выплате дивидендов, если учредитель — юридическое лицо
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/96643 от 06.11.2020
Подробнее о документе мы писали в новости О чем нужно знать при выплате дивидендов, если учредитель — юридическое лицо
Минфин РФ: Письмо № 03-07-15/107733 от 01.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/102531 от 23.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/102369 от 22.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/37461 от 11.09.2013
Подробнее о документе мы писали в новости Нужно ли восстанавливать НДС: пять ситуаций в схемах, шпаргалках и на примерах
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/5806 от 03.02.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Нужно ли восстанавливать НДС: пять ситуаций в схемах, шпаргалках и на примерах
Верховный Суд РФ: Определение № 303-ЭС22-9336 от 21.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Нужно ли восстанавливать НДС: пять ситуаций в схемах, шпаргалках и на примерах
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/279 от 01.07.2010
Подробнее о документе мы писали в новости Нужно ли восстанавливать НДС: пять ситуаций в схемах, шпаргалках и на примерах
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/60891 от 28.11.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Нужно ли восстанавливать НДС: пять ситуаций в схемах, шпаргалках и на примерах
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