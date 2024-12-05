Утренний бухгалтер № 5782. 28 декабря у компаний с ЕНС сначала спишут НДФЛ, а потом – страховые взносы

В декабре надо сдать три ЕНП-уведомления. После зачета сумм на ЕНС в счет исполнения обязанности по уплате НДФЛ, если на ЕНС будет достаточно денег, зачтут суммы страховых взносов.
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14 🎤 Уже завтра лучшие эксперты в бухгалтерии, налогах и бизнесе на VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: кто выступает 5 декабря
15 Во время простоя работодатель должен по-среднему оплачивать сотрудницам перерывы для кормления ребенка
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17 🎉«Клерк» пригласил топовых спикеров на конференцию в Москве, начало уже завтра! Кто выступает 6 декабря
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22 В общем случае вознаграждение платежному агенту не включают в ЦФУ при импорте
23 ❗️ Завтра идем на VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бухгалтер будущего»: как добраться
24 Какие способы оптимизации перестанут работать в 2025 году: ликбез!
25 С 2025 года по-новому будет облагаться НДФЛ прибыль КИК
26 Новые блоги на «Клерке» в ноябре: проверка контрагентов, 1С, онлайн-кассы, электронные документы, обучение для бухгалтеров и др.
27 ИП на УСН учитывает доходы от ПСН для льготы по НДС
28 Распределенная между участниками доля в ООО облагается НДФЛ
29 ⌚ Чтобы не опоздать! Важная информация для всех посетителей VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»
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Мероприятия
VI Всероссийская бухгалтерская конференция Клерка
Дата проведения: 5 декабря, четверг
Новое в учетной политике для централизованных бухгалтерий
Дата проведения: 10 декабря, вторник
10 функций 1С-Битрикс24, которые повысят эффективность вашего бизнеса
Дата проведения: 10 декабря, вторник
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» в 2025 году
Дата проведения: 10 декабря, вторник
1С ERP: основной функционал, оперативный и регламентированный учет
Дата проведения: 10 декабря, вторник
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Документы
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д24и-29566 от 23.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/109586 от 07.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/105054 от 28.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на УСН не может отказаться от льготы по НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/78796 от 21.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Подарки сотрудникам не входят в лимит для стандартного вычета по НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/78157 от 20.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Распределенная между участниками доля в ООО облагается НДФЛ
: Федеральный закон № 342-ФЗ от 14.10.2024
Правительство РФ: Постановление № 1412 от 22.11.2017
Минфин РФ: Письмо № 02-06-06/120312 от 29.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-08/100577 от 17.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Как будут начислять туристический налог, если в одном гостиничном номере живут разные люди
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/91841 от 24.09.2024
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