Утренний бухгалтер № 5782. 28 декабря у компаний с ЕНС сначала спишут НДФЛ, а потом – страховые взносы

В декабре надо сдать три ЕНП-уведомления. После зачета сумм на ЕНС в счет исполнения обязанности по уплате НДФЛ, если на ЕНС будет достаточно денег, зачтут суммы страховых взносов.

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УФНС разъяснила, кто и когда должен восстановить НДС при переходе на УСН с 01.01.2025.

Как бухгалтеру на удаленке расти в доходе и зарабатывать от 100 тыс. рублей в месяц, узнаете здесь.

С января 2025 года по-новому будет облагаться НДФЛ прибыль КИК.

Если доля вышедшего из ООО учредителя распределяется между двумя оставшимися участниками, то у них будет натуральный доход, облагаемый НДФЛ.

Минфин: для льготы по НДС ИП на УСН должен учесть доходы от ПСН.

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