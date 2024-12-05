У иностранного работника будут командировки: какое местонахождение указывать в уведомлении для МВД

При заключении трудового договора с иностранными гражданами, работодатель обязан уведомить МВД. Рассказываем, какое местонахождение работодателя указывать в уведомлении при командировочной работе.

В общем случае в п. 1.2 уведомления о приеме иностранца необходимо указать местонахождение работодателя. Поэтому, даже если гражданин будет работать в другом месте, то в этом пункте необходимо указывать место нахождения юридического лица (то есть место государственной регистрации на территории РФ) путем указания наименования населенного пункта или муниципального образования.

В п. 3.4 уведомления нужно указывать адрес места осуществления трудовой деятельности. То есть нужно указывать фактическое место работы иностранного работника.

Командировка сама по себе не является сменой места работы, это временное направление работника для выполнения служебного задания вне места постоянной работы согласно ст. 166 ТК. А значит в уведомлении необходимо указать место постоянной работы, а не место командировки.

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