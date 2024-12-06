Условия для УСН-льгот ужесточают. 📈«Ночной бухгалтер» № 1828

Сегодня в выпуске:
Бизнесу из Санкт-Петербурга ужесточили условиях для льготной ставки по УСН.
Как сохранить прошлогоднюю цену на 1С.
Компенсация процентов по ипотеке сотрудников не облагается взносами и НДФЛ.
Будут новые декларации по налогу на прибыль, налогу на имущество, НДС, УСН, 3-НДФЛ, транспортному налогу, РСВ.
Апгрейд для бухгалтера.
Компания не облагала взносами выплаты ко всевозможным праздникам. Не делайте так.
Полезные вебинары: подборка.
Вознаграждение агенту идет в доход у селлера.
Мем дня.
15% вместо 7%
Власти Санкт-Петербурга приняли закон, по которому ставку по УСН «доходы минус расходы» с 2025 года могут применять не все подряд, а только бизнес из определенных сфер (сельское хозяйство, производство и др.).
Но и это бизнес будет применять льготу, только если нет налоговых долгов, а у сотрудников – зарплата не ниже питерского МРОТ. Причем речь про средние выплаты по данным РСВ.
Кто не соответствует условиям, тот будет платить УСН по ставке 15%.
Проценты по ипотеке
Работодатель может компенсировать сотрудникам проценты по их ипотеке. Такая выплата, в отличие от премии, не облагается НДФЛ и взносами. Кроме того, такую компенсацию можно учесть в расходах для налога на прибыль.
Об этом в ходе второго дня VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала эксперт Светлана Беляева.
Цены на продукты 1С в 2025 году изменятся. Сохраните старую цену!
С 1 января 2025 года фирма «1С» устанавливает новые цены на аренду 1С, 1С: Фреш, 1С: ИТС и 1С-Отчетность.
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Новые декларации
ФНС обновила пять форм налоговых отчетов, РСВ и введет новую декларацию по туристическому налогу.
Об этом в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала эксперт Мария Антонова.
В новой декларации по налогу на прибыль учли новые ставки, федеральный инвестиционный вычет и изменения в расчете налога.
В декларации по НДС появились поля для новых ставок 5% и 7% в разделе 3, новые коды операций и новые строки в сведениях из книги продаж.
Апгрейд для бухгалтера
Очень сильно меняется работа с маркетплейсами, со следующего года продавать на площадках смогут даже те, кто находится на АУСН. Поэтому мы предлагаем бухгалтерам уже сейчас освоить востребованную специализацию — «Бухгалтер маркетплейса».
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Васнецовское лукоморье и ДР Высоцкого
Про отрицательный кейс оптимизации при зарплате в виде социальных выплат рассказала спикер VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Светлана Беляева.
Компания платила сотрудникам соцвыплаты к дню бухгалтера, бега, смеха, знаний, туризма, интернета, рождения Владимира Высоцкого, празднику Васнецовское лукоморье.
Суды компания проиграла. На эти выплаты начислили взносы.
Подборка полезных вебинаров
Налоговая с каждым годом все больше усиливает контроль за самозанятыми и компаниями, которые с ними сотрудничают. Чтобы проверка не застигла вас врасплох, приходите на вебинар 📅 10 декабря, в 10:00 мск. Записаться.
Разберитесь с основными возможностями 1С:ERP: какие есть особенности настройки ведения учета, какие задачи может решить бухгалтер самостоятельно, а с чем надо уже обращаться к аналитику, на вебинаре 10 декабря в 15:00 мск. Записаться.
Составьте отчет о движении денежных средств вместе с экспертом на вебинаре 12 декабря в 13:00 мск. Сможете контролировать движение денежных средств компании, чтобы не допускать кассовых разрывов. Записаться.
Доход селлеров
Некоторые упрощенцы-селлееры включают в доход только ту сумму, которую получают от маркетплейса на счет. А надо включать ту, что платят покупатели.
Эти данные ФНС увидит в чеках маркетплейса, в которых указан ИНН продавца (селлера), предупреждает эксперт Оксана Попова в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
Мем дня
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Ваша пошла гуглить про Васнецовское лукоморье редакция
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