Условия для УСН-льгот ужесточают. 📈«Ночной бухгалтер» № 1828

В Санкт-Петербурге изменили условия пониженной ставки по УСН. Теперь многие компании и ИП будет платить 15% вместо привычных 7%.

Сегодня в выпуске:

Бизнесу из Санкт-Петербурга ужесточили условиях для льготной ставки по УСН.

Как сохранить прошлогоднюю цену на 1С.

Компенсация процентов по ипотеке сотрудников не облагается взносами и НДФЛ.

Будут новые декларации по налогу на прибыль, налогу на имущество, НДС, УСН, 3-НДФЛ, транспортному налогу, РСВ.

Апгрейд для бухгалтера.

Компания не облагала взносами выплаты ко всевозможным праздникам. Не делайте так.

Полезные вебинары: подборка.

Вознаграждение агенту идет в доход у селлера.

Мем дня.

15% вместо 7%

Власти Санкт-Петербурга приняли закон, по которому ставку по УСН «доходы минус расходы» с 2025 года могут применять не все подряд, а только бизнес из определенных сфер (сельское хозяйство, производство и др.).

Но и это бизнес будет применять льготу, только если нет налоговых долгов, а у сотрудников – зарплата не ниже питерского МРОТ. Причем речь про средние выплаты по данным РСВ.

Кто не соответствует условиям, тот будет платить УСН по ставке 15%.

Проценты по ипотеке

Работодатель может компенсировать сотрудникам проценты по их ипотеке. Такая выплата, в отличие от премии, не облагается НДФЛ и взносами. Кроме того, такую компенсацию можно учесть в расходах для налога на прибыль.

Об этом в ходе второго дня VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала эксперт Светлана Беляева.

Цены на продукты 1С в 2025 году изменятся. Сохраните старую цену!

С 1 января 2025 года фирма «1С» устанавливает новые цены на аренду 1С, 1С: Фреш, 1С: ИТС и 1С-Отчетность.

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Новые декларации

ФНС обновила пять форм налоговых отчетов, РСВ и введет новую декларацию по туристическому налогу.

Об этом в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала эксперт Мария Антонова.

В новой декларации по налогу на прибыль учли новые ставки, федеральный инвестиционный вычет и изменения в расчете налога.

В декларации по НДС появились поля для новых ставок 5% и 7% в разделе 3, новые коды операций и новые строки в сведениях из книги продаж.

Апгрейд для бухгалтера

Очень сильно меняется работа с маркетплейсами, со следующего года продавать на площадках смогут даже те, кто находится на АУСН. Поэтому мы предлагаем бухгалтерам уже сейчас освоить востребованную специализацию — «Бухгалтер маркетплейса».

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Васнецовское лукоморье и ДР Высоцкого

Про отрицательный кейс оптимизации при зарплате в виде социальных выплат рассказала спикер VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Светлана Беляева.

Компания платила сотрудникам соцвыплаты к дню бухгалтера, бега, смеха, знаний, туризма, интернета, рождения Владимира Высоцкого, празднику Васнецовское лукоморье.

Суды компания проиграла. На эти выплаты начислили взносы.

Подборка полезных вебинаров

Налоговая с каждым годом все больше усиливает контроль за самозанятыми и компаниями, которые с ними сотрудничают. Чтобы проверка не застигла вас врасплох, приходите на вебинар 📅 10 декабря, в 10:00 мск. Записаться.

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Доход селлеров

Некоторые упрощенцы-селлееры включают в доход только ту сумму, которую получают от маркетплейса на счет. А надо включать ту, что платят покупатели.

Эти данные ФНС увидит в чеках маркетплейса, в которых указан ИНН продавца (селлера), предупреждает эксперт Оксана Попова в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Мем дня

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Ваша пошла гуглить про Васнецовское лукоморье редакция